Najčešće ljetne pogreške zbog kojih vam sobne biljke uginu

Stručnjakinja za sobne biljke, Kelly Dyer iz Patch Plantsa, nedavno je upozorila da se sobne biljke koje ostavimo na izravnoj sunčevoj svjetlosti, tik uz prozor, a posebno ako njihovo lišće prskamo vodom, mogu 'opeći', piše The Sun.

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Upozorila je da bi tu čestu pogrešku trebalo izbjegavati kad su u pitanju sobne biljke.

Foto: Federica Fortunat

- Oduprite se iskušenju da prskate biljke ako su direktno izložene suncu. Voda će ispariti i dovesti do opeklina - kazala je, dodavši da u blizini biljaka nije dobro koristiti klima-uređaj. Ako je moguće, umjesto toga bolje je otvoriti prozore. To povećava vlažnost i stvara veću ravnotežu između zraka unutra i vani, umjesto da klima-uređaj isušuje zrak.

Također, nemojte pustiti biljke da lišćem direktno dodiruju prozorsko staklo, jer se i tako mogu opeći.

Osim toga, važno je pripaziti na razinu vlage, odnosno prilagoditi učestalost zalijevanja.

- Možda ćete ga u ovoj fazi trebati povećati na jednom tjedno, ovisno o tome koliko svjetla vaše biljke dobivaju - dodala je, uz nekoliko savjeta i za vanjske biljke.

Prije svega, njih treba zalijevati rano ujutro ili navečer, kad je hladnije. Uvijek zalijevajte direktno tlo, nikada lišće. Na večer možete zaliti i teglu s vanjske strane, ili površine na kojima tegle stoje, kako bi se rashladile.

Foto: Wikipedia/Luna3

Konačno, redovito biste trebali nanositi prirodni sprej za suzbijanje insekata na unutarnje i vanjske biljke, jer su štetočine ljeti vrlo aktivne.