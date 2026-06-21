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Najčešće ljetne pogreške zbog kojih vam sobne biljke uginu

Piše Marijana Matković,
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Najčešće ljetne pogreške zbog kojih vam sobne biljke uginu
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Sobne biljke koje su izložene direktnom suncu nemojte prskati vodom po lišću i nemojte pustiti da lišće dodiruje staklo prozora, jer se lako mogu 'opeći', upozorava stručnjakinja

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Stručnjakinja za sobne biljke, Kelly Dyer iz Patch Plantsa, nedavno je upozorila da se sobne biljke koje ostavimo na izravnoj sunčevoj svjetlosti, tik uz prozor, a posebno ako njihovo lišće prskamo vodom, mogu 'opeći', piše The Sun.

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Upozorila je da bi tu čestu pogrešku trebalo izbjegavati kad su u pitanju sobne biljke. 

close-up of frangipani plant in white pot indoor by the window w
Foto: Federica Fortunat

- Oduprite se iskušenju da prskate biljke ako su direktno izložene suncu. Voda će ispariti i dovesti do opeklina - kazala je, dodavši da u blizini biljaka nije dobro koristiti klima-uređaj. Ako je moguće, umjesto toga bolje je otvoriti prozore. To povećava vlažnost i stvara veću ravnotežu između zraka unutra i vani, umjesto da klima-uređaj isušuje zrak.

Također, nemojte pustiti biljke da lišćem direktno dodiruju prozorsko staklo, jer se i tako mogu opeći. 

Osim toga, važno je pripaziti na razinu vlage, odnosno prilagoditi učestalost zalijevanja. 

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- Možda ćete ga u ovoj fazi trebati povećati na jednom tjedno, ovisno o tome koliko svjetla vaše biljke dobivaju - dodala je, uz nekoliko savjeta i za vanjske biljke.

Prije svega, njih treba zalijevati rano  ujutro ili navečer, kad je hladnije. Uvijek zalijevajte direktno tlo, nikada lišće. Na večer možete zaliti i teglu s vanjske strane, ili površine na kojima tegle stoje, kako bi se rashladile.  

Foto: Wikipedia/Luna3

Konačno, redovito biste trebali nanositi prirodni sprej za suzbijanje insekata na unutarnje i vanjske biljke, jer su štetočine ljeti vrlo aktivne. 

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