Najčešće pogreške koje ljudi rade kod pripreme browniesa

Trebali biste uroniti vrući protvan s browniesima u ledenu kupku kad ga izvadite iz pećnice, savjetuje slastičarka Alice Medrich i dodaje će kolači tako biti kremastiji, ukusniji, čokoladniji

<h2>Peku ih previše ili premalo </h2><p>Kod ovog kolača ne vrijedi pravilo provjeravanja čačkalicom jer se radi o slastici koja iznutra mora biti sočna i vlažna, a izvana dosta pečena i pomalo hrskava.</p><p>To je razlog zašto mnogi griješe pa ga ili previše ispeku ili premalo. Važno se držati recepta, ali valja imati na umu činjenicu da su pećnice različite, odnosno u jednoj se kolač može brže ispeći, a u drugoj sporije, iako su na istoj temperaturi.</p><p>Postoji trik profesionalaca koji pokazuje kad je kolač gotov. Provjerite ima li pukotine. </p><p>- Nakon što površina postane sjajna, a kolač je čvrst, nije drmusav, tada obratite pažnju na pukotine. Prve pukotine na površini znak su da su vaši browniesi gotovi. U tom slučaju, bez obzira na to što tajmer kaže, izvadite ga iz pećnice - savjetuje <strong>Katzie Guy-Hamilton</strong>, direktorica hrane i pića u čokoladnom brendu Max Brenner.</p><h2>Ne koriste papir za pečenje</h2><p>Čemu riskirati kad jednostavno možete staviti masni papir za pečenje na protvan. Tako možete biti sigurni da se kolač neće zalijepiti i lijepo ćete ga moći izvaditi. </p><p>Slastičari savjetuju da na protvan najprije stavite jedan list masnog papira i to tako da ostane viška sa dvije strane. Premažite ga maslacem pa na njega stavite drugi list, obrnuto od prvog, tako da dio papira viri sa druge dvije strane protvana. Premažite i taj list masnoćom pa ulijte smjesu.</p><p>Kada je kolač gotov, samo ga uhvatite za dijelove masnog papira koji ste ostavili izvan protvana i premjestite ga na podlogu za rezanje.</p><h2>Koriste čokoladu umjesto kakaa u prahu</h2><p>- Brownieji napravljeni od kakaa imaju vrlo dubok okus čokolade i pritom zadrže mekšu i vlažniju teksturu od jednako napravljenog brownieja napravljenog s čokoladom - kaže slastičarka <strong>Alice Medrich</strong>.</p><p>- Kada upotrebljavate kakao u prahu, masnoću koju biste dobili od kakao maslaca u čokoladi morate zamijeniti stvarnim maslacem. Razlika u tim masnoćama je u tome što maslac ostaje mekan na sobnoj temperaturi, dok se kakao maslac učvršćuje - pojasnila je. </p><p>Čokoladni brownieji koji su puni kakao maslaca mogu biti dobri odmah nakon što ih izvadite iz pećnice, ali kad se ohlade, znaju biti suhi i tvrdi. S druge strane, ako su napravljeni sa kakao prahom i maslacem ostaju lijepo mekani i kasnije.</p><p>Odlučite li zaobići kakao prah i napraviti ove kolače sa čokoladom, pazite kakvu birate. Takva čokolada mora biti kvalitetna, a one su obično i skuplje. </p><h2>Ne dodaju malo kave u smjesu</h2><p>Dodate li čokoladi kavu, to će joj osigurati dubinu okusa - jednako je i ako malo kave dodate u čokoladne kolače.</p><p>Bez obzira koristite li zrnca instant kave ili jednostavno dio potrebne tekućine zamijenite kavom, kolač će biti ukusniji. Slastičari preporučuju dodati žličicu i pol instant espressa u prahu. Kažu kako to neće utjecati na okus u smislu da će se osjetiti kava, već će samo pojačati okus čokolade. </p><h2>Uporno koriste biljno ulje</h2><p>Nema ništa loše u biljnom ulju, ali želite li dobiti gozbu za nepce, iskušajte i druge vrte masnoća. Na primjer, slastičari znaju umjesto biljnog ulja koristiti maslinovo jer browniesima daje dozu gorčine i voćnosti. Ta gorčina nadopunjuje okus čokolade i odlična je nota kod ove vrste slastica. Kokosovo ulje nemojte stavljati jer će se kokos malo osjetiti.</p><p>Također, biljno ulje možete u receptu zamijeniti grčkim jogurtom ili avokadom. Jedna spisateljica sa Sveučilišta Spoon testirala je obje zamjene i otkrila da je pasirani avokado stvorio bogate i kremaste browniese, dok je grčki jogurt rezultirao čokoladnim i vlažnim desertom i bio je pobjednik pri testiranju okusa.</p><h2>Ne uranjaju protvan u ledenu kupku</h2><p>- Trebali biste uroniti vrući protvan s browniesima u ledenu kupku kad ga izvadite iz pećnice - savjetuje slastičarka Alice Medrich i dodaje da je radila browniese po istom receptu, no jedan protvan je stavila u ledenu kupku, a drugi nije. Ovaj koji se brzo hladio bio je kremastiji, ukusniji, čokoladniji...</p><p>Naime, u ledenoj kupki tek ispečeno tijesto padne, postaje koncentrirano i intenzivno. Tako dobivene browniese neki opisuju 'gotovo jednako tamne i guste poput čokoladnog tartufa'.</p><h2>Koriste pogrešan protvan</h2><p>Slastičarka <strong>Stella Parks</strong> kaže da postoji samo jedna vrsta pravog protvana za pečenje brownieja, a to su oni od laganog, reflektirajućeg metala, poput aluminija. Kaže kako protvani od stakla nisu dobar izbor jer su gusti i teški i potrebno je puno više vremena da se kolači ispeku.</p><p>- Tamni neljepljivi protvani za pečenje mogu rezultirati da se prebrzo peku i na dnu budu previše smeđi sa isušenim rubovima - pojasnila je i ponovila da je aluminijski protvan vaš najbolji izbor želite li dobiti savršene kolače.</p><h2>Ne ostave tijesto da se ohladi</h2><p>Alice Medrich ima još jedan savjet kako od ovog čokoladnog deserta dobiti ono najbolje. Njezin savjet je tijesto staviti u hladnjak na nekoliko sati ili čak na dva dana, ali ne u zdjeli već u protvanu.</p><p>- Hlađenje tijesta u protvanu nekoliko sati ili čak dva dana prije pečenja donosi ogromne transformacije: poboljšava sjaj i hrskavost, a kombinira i okuse, tako da kolač ima puno bogatiji okus i teksturu - objasnila je.</p><h2>Trik kako da dulje budu svježi</h2><p>Ova slastičarka napominje da prilikom pripreme smjese dobro pjenjačom umutite jaja i šećer, moraju postati vrlo kremasta i kompaktna smjesa. Otkrila je i savjet kako održati browniese svježima i i 12 nakon posluživanja. </p><p>- Dodajte kriške kruha u spremnik u kojemu čuvate narezane kolače, to je siguran način da im sačuvate vlagu. Također, ovaj trik može osvježiti kolače koji su se već malo osušili - savjetovala je Alice Medrich, a prenosi <a href="https://www.mashed.com/149336/the-biggest-mistakes-everyone-makes-when-baking-brownies/" target="_blank">mashed.com</a>.</p>