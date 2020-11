6 čoko-poslastica bez pečenja

Neki su skloniji sirovim desertima, dok drugi ipak više vole jela koja se peku ili kuhaju. No kad je riječ o čokoladi, dobro došla je u svim oblicima i načinima pripreme, pa tako i u ovim desertima koji se ne peku

<p>Recepti za ove jednostavne slastice bogati su nutrijentima te sadrže manje procesiranog šećera uz isticanje benefita superhrane.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Otkrili novu vrstu čokolade</p><p>- Zrno kakaa i proizvodi koji ga sadrže su bogati flavanolima koji štite srce jer dokazano smanjuju visoki krvni tlak te umanjuju rizik od moždanog udara i srcožilnih bolesti. Dodatno, čokolada pomaže boljem pamćenju jer potiče protok krvi u mozgu. Sve su to razlozi da navalite na dnevnu dozu čokolade - kaže dijetetičarka <strong>Frances Lagerman Roth </strong>za <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/easy-and-healthy-no-bake-treats">MindBodyGreen</a>.</p><p>Uz čokoladu, ovi recepti sadrže orašide, sjemenke i druge namirnice koje će ih učiniti ne samo ukusnima nego i zdravima.</p><h2>1. Čoko kolačić</h2><p>Fudge, kolačić sličan brownieju, dekadentan je i obično bogat šećerom. No ovaj recept od samo četiri sastojka pretvara ga u zdravu alternativu. Sladak okus i kremastu teksturu može zahvaliti datuljama. U kombinaciji s bademovim maslacem koji daju proteine i čokoladom koja tijelo opskrbljuje kolagenom, ovo je recept koji ćete često spravljati.</p><p><strong>Sastojci:</strong></p><p>3/4 šalice datulja (oko 6 komada)<br/> 1/4 bademovog mlijeka<br/> 1/4 šalice čokolade<br/> 1/4 šalice bademovog maslaca</p><p>Mlijeko i datulje stavite u lončić iznad umjerene vatre i miješajte dok se datulje ne pretvore u pastu. Lagano ih pritisnite poleđinom žlice i redovito miješajte kako ne bi zagorjele. Nakon pet minuta miješanja, pasta bi trebala biti gotova. U nju dodajte čokoladu i bademov maslac te dobro promiješajte. Smjesa treba biti gusta, ali bez grudica. Prelijte je u posudu za pečenje. O veličini posude ovisi debljina kolača. Prekrijte folijom i ostavite u hladnjaku najmanje četiri sata ili preko noći. Potom narežite i poslužite.</p><h2>2. Tartufi od tamne čokolade</h2><p>Tajna okusa ove slastice je u korištenju tamne 100 postotne čokolade koja pruža autentičan okus. Zaslađivač je samo malo voćnog sirupa, a slastica je nutritivno bogata.</p><p><strong>Sastojci:</strong></p><p>1/4 šalice kokosovog ulja<br/> 1 šalica tamne, mliječne ili bijele čokolade i još malo za dekoraciju<br/> 1/4 čajne žličice morske soli<br/> za dekoraciju maslac od kikirikija ili nezaslađeni kakao prah<br/> 3/4 šalice maslaca od kikirikija<br/> 1/2 šalice voćnog sirupa<br/> 1/8 čajne žličice morske soli<br/> 1/4 šalice kokosovog brašna<br/> 1 1/3 šalice rižinih pahuljica</p><p>Lim za pečenje obložite masnim papirom. U blender ubacite kikiriki maslac, sol i voćni sirup. Polako dodajte kokosovo brašno. Smjesa je gotova kad je mješavina još lažna, no nije previše suha. U tanjur stavite rižine pahuljice, pa koristeći žlicu uvaljajte mješavinu preko pahuljica i slažite ih na pripremljeni masni papir. Kad ste pripremili sve okruglice, stavite ih na pet minuta u zamrzivač. U međuvremenu na pari rastopite kokosovo ulje s čokoladom te umiješajte sol. Koristeći vilicu umiješajte okruglice jednu po jednu u čokoladu i potom ih vratite na pladanj. Dekorirajte ih i ostavite u hladnjaku dok se čokolada ne stvrdne. U hladnjaku ih možete držati spremljene u uspravnoj posudi te s papirom između slojeva do dva tjedna.</p><h2>3. Pločice s maslacem od badema</h2><p>Veganske pločice sadrže samo pet sastojaka, a sve što vam treba je samo još dekoracija s malo čokolade na vrhu.</p><p><strong>Sastojci za osnovu:</strong></p><p>284 grama maslaca od badema<br/> 67 grama kokosovog ulja, otopljenog<br/> 85 grama javorovog sirupa<br/> 32 grama kokosovog brašna<br/> 1/4 čajne žličice soli</p><p><strong>Za čokoladni preljev</strong></p><p>2/3 šalice tamne čokolade usitnjene na komadiće<br/> 2 žlice maslaca od badema<br/> mrvice soli za posip</p><p>Dno zdjele prekrijte masnim papirom i premažite kokosovim uljem. U drugoj zdjeli pomiješajte bademov maslac, ulje, javorov sirup, kokosovo brašno i sol, a potom utisnite preko pripremljene zdjele s papirom te ohladite u hladnjaku. U mikrovalnoj pećnici rastopite čokoladu i maslac od badema dok smjesa ne postane glatka te prelijte preko kolača u hladnjaku i pospite krupnih zrnima soli. Ohladite najmanje dva sata, a potom oštrim nožem narežite 16 pločica. U hladnjaku mogu potrajati do dva tjedna.</p><h2>4. Browniesi od lješnjaka</h2><p>Ako volite Nutellu, svidjet će vam se i ovi browniese koji se ne peku. Ne treba vam puno sastojaka ni truda, a rezultat će vas oduševiti.</p><p><strong>Sastojci za browniese:</strong></p><p>3/4 šalice tostiranih lješnjaka<br/> 3/4 šalice sirovih oraha<br/> 1,5 šalica tostiranih i posoljenih oraščića makadamije<br/> 2 čajne žličice ekstrakta vanilije<br/> 1/4 šalice meda bez šećera ili javorova sirupa bez šećera<br/> 1/4 keto šećera u prahu<br/> 1/4 čajne žličice himalajske soli<br/> 1/4 šalice kakao praha</p><p><strong>Za čokoladni ganache</strong></p><p>2 žlice kokosovog ulja<br/> 2,5 žlice kakao praha<br/> 1 žlica ekstrakta vanilije<br/> prstohvat soli</p><p>Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva i propržite lješnjake 10 - 15 minuta. Ostavite ih da se ohlade, a potom utrljajte u kuhinjsku krpu kako biste uklonili višak ljuske. Ohlađene i očišćene lješnjake pomiješajte s ostalim sastojcima u blenderu dok smjesa ne postane glatka i sjajna. Ne pretjerujte s miksanjem jer bi se ulja mogla odvojiti. Ako se to dogodi, obrišite višak ulja papirnatim ručnikom. Kolač će i dalje biti ukusan, samo nešto lomljiviji. Mješavinu prelijte u pripremljenu posudu i pritisnite kako biste stvorili ravnomjernu površinu. Prekrijte posudu i stavite je u hladnjak na nekoliko sati ili preko noći. Za čokoladni ganache promiješajte kokosovo ulje s kakaom, medom, vanilijom i malo soli dok smjesa ne postane glatka, a potom nanesite na kolač koji u hladnjaku možete držati do dva tjedna.</p><h2>5. Kolač s tahinijem</h2><p>Sastojci ovog kolača su pažljivo birani za zdravlje crijeva te sadrži chia sjemenke, sjemenke bundeve, lanene i druge sjemenke koje ovoj slastici daju sjajan okus. Smjesu ohladite, narežite na veličinu zalogaja i uživajte u ukusnoj i zdravoj poslastici.</p><p><strong>Sastojci:</strong></p><p>450 grama tamne čokolade 85 posto<br/> 1/2 šalice tahinija<br/> 3 žlice lanenih sjemenki<br/> 3 žlice chia sjemenki<br/> 3 žlice sjemenki konoplje<br/> 1/2 šalice sirovih sjemenki bundeve<br/> 1 čajna žličica soli</p><p>U posudu stavite masni papir te pripremite prvi čokoladni sloj. Stavite pola čokolade u mikrovalnu te je otopite. Potom je izlijte preko papira i razmažite špatulom i ohladite 10 minuta. Potom pripremite fil. U maloj zdjeli izmiješajte tahini te sjemenke lana, Chie i konoplje te premažite preko smrznute čokolade. Ponovo vratite na hlađenje 10 minuta te premažite još jednim slojem čokolade koju ste pripremili jednako kao i prvi sloj. Prije nego što se čokolada stvrdne, posipajte sjemenkama bundeve i ohladite najmanje dva sata. Prije posluživanja razlomite na komadiće, a višak spremite u posudu. U hladnjaku je možete čuvati do dva mjeseca.</p><h2>6. Hrskave čoko štangice</h2><p>Ako vam se jede nešto što će vas više podsjetiti na slastice iz djetinjstva, pokušajte pripremiti ove veganske čoko štangice koje su punjene rižom i chia sjemenkama te uronjene u čokoladu po izboru.</p><p><strong>Sastojci:</strong></p><p>3 šalice rižinih pahuljica<br/> 1 žlica chia sjemenki<br/> 1/3 šalice kikiriki maslaca<br/> 7 žlica javorovog sirupa<br/> 3 žlice kokosova ulja<br/> 1 žlica ekstrakta vanilije</p><p><strong>Preljev:</strong></p><p>1 šalica komadića veganske čokolade<br/> 2 žlice kokosova ulja<br/> mrvljene kulinarske ružine latice</p><p>Obložite pladanj papirom za pečenje. U zdjelu za miješanje stavite chia sjemenke i pahuljice. U mikrovalnoj otopite kikiriki maslac pomiješan sa javorovim sirupom, uljem kokosa i vanilijom u gustu smjesu. Smjesu prelijte u zdjelu sa pahuljicama te dobro promiješajte. Mješavinu utisnite na dno posude i stavite u hladnjak na 30 minuta. Smjesu potom izvadite zajedno s papirom te je izrežite na 10 jednakih štangica. Vratite ih u hladnjak dok pripremite čokoladni preljev. Čokoladu i kokosovo ulje otopite u mikrovalnoj i pomiješajte te prelijte preko štangica i dobro ih ohladite 10 - 15 minuta. Prije posluživanja pospite mrvljenim ružinim laticama.</p>