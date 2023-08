Još dok su živjeli u špiljama muškarci su znali da moraju nešto staviti na 'onu stvar' ako ne žele imati puno djece ili živjeti u apstinenciji. Na spolovila su navlačili životinjsku kožu, crijeva pa čak i rogove. Danas je to daleko sofisticiranije, kondomi su vrlo ugodni, no mnogi muškarci ih ne koriste pravilno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Za pojavu kondoma sličnijih današnjima zaslužan je Charles Goodyear, mada mu to nije bilo ni na kraj pameti. On je 1839. godine otkrio postupak vulkanizacije nakon osam godina eksperimentiranja sa sirovom gumom. Nedugo nakon toga pojavio se i prvi gumeni kondom - bilo je to 1855. godine, a mogao se koristiti više puta.

Međutim, sreća nije dugo trajala jer je lako padao pa se ljubavnici nisu mogli posve opustiti tijekom seksa. Spas se pojavio 1920. godine s izumom lateksa - kondomi su postali ugodniji i prilagodljiviji raznim dimenzijama penisa. Nova revolucija u industriji kondoma dogodila se 1957. godine kada je Durex stvorio prvi kondom s podmazivanjem.

Foto: Fotolia

Ovo su najčešće pogreške koje momci rade kod korištenja kondoma:

Stavljaju pogrešnu veličinu

Kada je riječ o kondomima, prava veličina je bitna. Neki momci kupuju prevelike kondome jer im je neugodno uzeti manje, ali tad riskiraju neželjenu trudnoću kod partnerice ili zarazu spolno prenosivim bolestima.

Osim toga, kondom može skliznuti sa spolovila i ostati u partnerici, što je vrlo neugodna situacija. Nije dobro ni kad je kondom premalen jer uslijed snošaja može puknuti.

Čuvanje u novčaniku

Iako se to može činiti kao dobra ideja, jer su uvijek pri ruci, to nije mudro raditi. Naime, stalni pritisak i trenje unutar novčanika mogu oslabiti pakiranje i rezultirati pukotinama i oštećenjem samog kondoma pa više neće služiti svrsi, a da to možda nećete ni znati.

Iznova koriste isti kondom

Kondomi su namijenjeni za jednokratnu upotrebu, i to ne bez razloga. Ponovna uporaba istog kondoma, čak i nakon pranja (ni to ne radite) povećava rizik od neželjene trudnoće i prijenosa spolnih bolesti

Foto: Dreamstime_

Ne shvaćaju da imaju rok trajanja

Nikome nije do provjeravanja roka trajanja kondoma kad dođe do akcije, ali i to je bitno napraviti ako vam je stalo do sigurnog seksa.

Stari kondomi mogu oslabiti, stanjiti se i izgubiti na elastičnosti čime se povećava rizik od pucanja, jer više nisu u stanju izdržati silno trenje prilikom upotrebe.

Koristite pogrešni lubrikant

Upotreba krivog lubrikanta može povećati rizik od pucanja kondoma, a to ne želite. Lubrikacija je idealna tijekom seksa, jer stvara glatkoću i užitak u intimnim trenucima. Međutim, nisu sva maziva jednaka.

Lubrikanti na bazi ulja mogu djelovati primamljivo, ali nisu kompatibilni s kondomima - znaju uzrokovati slabljenje lateksa. Lubrikanti na bazi vode najbolja su opcija za korištenje s kondomima.

Otvaraju paket zubima

Korištenje zuba ili oštrih noktiju za otvaranje paketa kondoma može se činiti kao brza opcija, no to može dovesti do neželjenih posljedica kao što je oštećenje samog kondoma, a to pak zna voditi neželjenoj trudnoći i zarazi, prenosi The Star.