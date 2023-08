Mislite da postoji ljubav na prvi pogled? Znanost se ne slaže...

Prema novoj studiji objavljenoj u časopisu Journal of the International Association for Relationship Research, ljubav na prvi pogled je gotovo uvijek 'snažna početna privlačnost', odnosno požuda. U studiji je sudjelovalo 200 ispitanika koji su išli na dogovorene spojeve nakon kojih su anketarima pričali kakvu su vrstu privlačnosti osjećali prema svom partneru, za svaki susret.

Istraživanje je bilo podijeljeno u tri faze: internetska anketa, laboratorijska studija i susreti uživo, koji nisu trajali duže od 90 minuta. Nakon spoja, sudionike su pitali jesu li osjetili nešto poput ljubavi na prvi pogled i u kojoj mjeri im je druga osoba bila fizički privlačna. Ljubavne komponente koje su se mjerile su bile: intimnost, predanost i strast.

Samo 32 ispitanika je reklo da je osjetilo ljubav na prvi pogled. U svih 49 puta, koliko su rekli da su osjetili ljubav na prvi pogled, najzastupljenija ljubavna komponenta je bila privlačnost, a ključne komponente kao što su intimnost i predanost su nedostajale.

U istraživanju je sudjelovalo 60 posto žena, ali ljubav na prvi pogled su uglavnom doživjeli samo muškarci. Ono što je najzanimljivije je činjenica da nijedan doživljaj ljubavi na prvi pogled nije bio uzajaman, prenosi Reader's Digest.