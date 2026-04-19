Najčešći simptomi raka dojke koje ne smijete ignorirati

Riječ je o različitim mogućim znakovima koji uključuju promjene na dojci, ali i opće simptome poput umora ili gubitka apetita. Iako ne moraju nužno upućivati na ozbiljnu bolest, važno je svaku neobičnu promjenu provjeriti
U nastavku pogledajte simptome raka dojke na koje morate obratiti pozornost.
KVRŽICA / OTEKLINA To znači da možete napipati kvržicu ili primijetiti oticanje u dojci, području prsa ili pazuha. Takva promjena može biti tvrda, nepokretna i obično bezbolna, ali svaka nova kvržica treba se provjeriti.
PROMJENA KOŽE Koža dojke može izgledati drugačije – naborano poput narančine kore ili crveno. Kod tamnije kože crvenilo može biti teže uočiti, pa treba obratiti pažnju na teksturu i zadebljanje kože.
PROMJENA VELIČINE Jedna ili obje dojke mogu promijeniti veličinu ili oblik bez očitog razloga. To uključuje asimetriju koja prije nije postojala.
ISCJEDAK BRADAVICE Pojava iscjetka iz bradavice ako niste trudni niti dojite može biti znak problema. Posebno je važno ako iscjedak sadrži krv ili dolazi spontano.
PROMJENA BRADAVICE Bradavica može promijeniti izgled – npr. povući se prema unutra (invertirana) ili se može pojaviti osip sličan ekcemu. Ovo može ukazivati na promjene u tkivu ispod.
BOL U DOJCI Trajna bol u dojci ili pazuhu koja ne prolazi može biti simptom. Povremena bol koja dolazi i odlazi najčešće nije povezana s rakom dojke.
UMOR / ISCRPLJENOST Stalan osjećaj umora i nedostatka energije bez jasnog razloga može biti opći znak bolesti, uključujući i ozbiljnija stanja.
GUBITAK APETITA Smanjen apetit ili neobjašnjiv gubitak težine bez dijete ili vježbanja može ukazivati na problem u organizmu.
OPĆA SLABOST Osjećaj lošeg općeg stanja bez jasnog uzroka – kao da ste stalno “bolesni” ili bezvoljni.
MUČNINA / POVRAĆANJE Osjećaj mučnine ili povraćanje bez očitog razloga može biti povezano s različitim stanjima, uključujući i ozbiljnije bolesti.
NESANICA / POTEŠKOĆE SPAVANJA Problemi sa spavanjem, poput teškoća pri uspavljivanju ili čestog buđenja, mogu se pojaviti kao prateći simptom.
