Najčešćih 8 laži koje muškarci govore ženama i prolaze im

1. "Sve je u redu, dobro sam"

Prema riječima stručnjaka, cilj ove laži je izbjegavanje drame i zaštita muškog ponosa. Muškarci znaju da nisu tako dobri u artikuliranju onoga što se događa ili kako se osjećaju, pa im je lakše samo vas držati podalje od situacije. Sljedeći put kad upotrijebi ovu rečenicu, dajte mu nekoliko dana i zatim ga ponovno pitajte je li još uvijek ljut.

2. "Ovo će biti moje posljednje pivo"

Naši stručnjaci kažu da ova muška laž izrečena telefonom znači da vas želi riješiti što je prije moguće kako bi mogao provoditi više vremena sa svojim prijateljima. Stvar je u tome da čak i ako to izgovori tri puta u noći, svaki put povjeruje u to.To je kao kad se zakuneš da će ti to biti zadnji komad kolača...pet puta zaredom.

3. "Lijepo ti stoji to što si obukla"

Ovo je jedini siguran odgovor koji on zna, tako da nema šanse da riskira najgore odstupajući od njega.

4. "Nisam imao signala"

Muškarci će vas često hraniti ovim lažima jer se boje reći vam da im date prostora, da im treba malo vremena nasamo. U to spadaju i "Crkla mi je baterija" i "Spavao sam".

5. "Nisam previše popio"

Ova laž bi mogla ukazivati ​​na ozbiljan problem – a ne govorimo samo o vašoj vezi. Ako to često govori, mogao bi imati problema s alkoholom. Morate razgovarati s njim o tome koliko ste zabrinuti

6. "Na putu sam"

Dečki vam obično dobacuju ovu rečenicu kada ih tjerate da se upoznaju na nekom događaju na koji ne žele doći - poput, recimo, vašeg obiteljskog okupljanja. On ne može baš odbiti otići a da ne pretrpi ozbiljne posljedice od vas. Dakle, to što to kaže, a zatim se pojavi kasno, njegov je način stjecanja male kontrole.

7. "Umoran sam, ići ćemo sutra"

Ova laž se najčešće pojavljuje ako im se ne da ići na neko mjesto gdje biste vi htjeli i radije bi ostao doma i gledao film, ali pokušava vam poštedjeti osjećaje jer vidi da vi žarko želite ići. To što odgađa za sutra vjerojatno znači da ne planira ići ni sutradan, ali ima veće šanse da ćete vi pristati.

8. "Zapeo sam u prometu"

Smatraju da je puno lakše samo to reći nego pokušati objasniti pravi razlog zbog kojeg kasni.