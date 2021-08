Svi smo u nekom trenutku života priželjkivali da možemo čitati ono što drugi misle. Međutim, ljude možete čitati, promatrajući njihov govor tijela, a ovo su znakovi koje trebate proučiti.

1. Slijedite njihove oči

Pogled udesno i ravno prema gore značio bi da vas netko laže jer aktivira maštu, dok se sjećanje aktivira na lijevoj strani. Pogled lijevo i dolje tijekom razgovora znači da se govornik prisjeća činjenica ili sakuplja svoje misli.

2. Ako previše klimaju glavom

Ponekad kad govorimo o nečemu što drugome možda nije poznato, on bi mogao početi pretjerano kimati glavom. Ako netko sumnja u svoju sposobnost da slijedi upute, početi će nekontrolirano klimati glavom. Kada primijetite da netko to radi, usporite i pokušajte nešto reći na drugačiji način.

3. Lažni osmijeh

Mnogi se od nas žale na bore koje se pojave prerano. Ali ono što nismo znali je to da bore zapravo mogu reći je li osmijeh iskren ili nije. Kada se lažno smijete vaše se oči neće smiješiti zajedno s usnama.

4. Stiskanje vilice

Stisnuta čeljust znak je stresa. Ako vidite da to čine, znači da razmišljaju o nečemu stresnom. U svakom slučaju, primijetite li to ili ne, morate znati da se to njima događa podsvjesno.

5. Kako znati jesu li njihove emocije prisiljene

Ako je jedna strana njihova lica aktivnija od druge, vjerojatno je da glume emocije.

6. Obratite pažnju kada podižu ruke

Podizanje ruke u punoj dužini daje snažnu, opuštajuću i dominirajuću auru. Naprotiv, podizanje ruke do ispod razine glave ukazuje na nesigurnost i sramežljivost.

7. Pazite na dlanove

Puno je gestikulacija rukom koje imaju različito značenje. Ako su vam dlanovi okrenuti prema gore, znači da nešto predlažete ili tražite. A ako su vam dlanovi okrenuti prema dolje, znači da nešto nalažete ili zahtijevate.

8. Obratite pažnju na njihovu udaljenost

Obratite pažnju na to koliko vam je udaljena bliska osoba kada razgovarate kako biste utvrdili gleda li vas blagonaklono. A ako se netko povuče kad se približite, to bi mogao biti znak da veza nije obostrana. Ponekad možete čak reći i kakav je odnos između dvoje ljudi prema udaljenosti između njih, piše Brightside.