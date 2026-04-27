UKUSNO I ZDRAVO

Najdraži doručak protiv upala: Napravite zobenu kašu s kurkumom, cimetom i orasima

Topla zobena kaša s kurkumom, cimetom i orašastim plodovima jednostavna je, ukusna i praktična za svaki dan. Ovo je jednostavna ideja koju možete početi koristiti već danas

Zašto ova kaša osvaja jutra

Ne treba vam puno da dan krene bolje. Zdjelica zobenih koja miriše na cimet, zažuti od kurkume i krcka pod zubima zbog orašastih plodova daje ono što tražimo ujutro, toplinu, jednostavnost i dobar osjećaj. Ovaj doručak oslanja se na protuupalne sastojke, kurkumu, cimet i orašaste plodove, u kombinaciji sa zobenim pahuljicama. Nema kompliciranja, samo par stvari koje se slažu kao stvorene jedna za drugu.

Što ide unutra?

Baza su zobene pahuljice. Zatim ide prstohvat kurkume za toplu boju i karakter, malo cimeta za miris i ugodnu slatkoću te šaka nasjeckanih orašastih plodova za završni hrskavi trenutak. To je to, kratko i jasno. Ovo je onaj tip doručka koji voli svakodnevicu, možete ga pripremiti kada ste u žurbi i kad vam treba nešto što grije iznutra.

Kako je složiti?

Zagrijte tekućinu po izboru, zatim ubacite zobene pahuljice i lagano kuhajte dok ne postanu kremaste. Kada su gotove, umiješajte kurkumu i cimet. Na vrh pospite orašaste plodove, koliko volite. Ako želite izraženiji okus, dodajte još prstohvat cimeta, a ako volite blaže, krenite sa stvarno malom količinom kurkume i prilagodite je sebi. Ovo je jednostavna ideja koju možete početi koristiti već danas, bez vaga i bez stresa.

Kad treba nešto pametno i fino

Ova zdjelica je za ona jutra kada želite toplo, ukusno i praktično rješenje. Sastojci koje već imate u kuhinji, način pripreme koji ne traži pola sata i rezultat koji se rado ponavlja. Zobena kaša s kurkumom, cimetom i orašidima spaja ugodu i smisao u jednom potezu žlice. Probajte i vidite kako se uklapa u tjedni ritam, lako ćete je zavoljeti, piše Eating Well.

