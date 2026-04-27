Najdraži doručak protiv upala: Napravite zobenu kašu s kurkumom, cimetom i orasima

Zašto ova kaša osvaja jutra

Ne treba vam puno da dan krene bolje. Zdjelica zobenih koja miriše na cimet, zažuti od kurkume i krcka pod zubima zbog orašastih plodova daje ono što tražimo ujutro, toplinu, jednostavnost i dobar osjećaj. Ovaj doručak oslanja se na protuupalne sastojke, kurkumu, cimet i orašaste plodove, u kombinaciji sa zobenim pahuljicama. Nema kompliciranja, samo par stvari koje se slažu kao stvorene jedna za drugu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:51 Što jedete za doručak? Jaja su važna za rad mozga, ali ne jedite ih uz meso! | Video: 24sata/pixsell

Što ide unutra?

Baza su zobene pahuljice. Zatim ide prstohvat kurkume za toplu boju i karakter, malo cimeta za miris i ugodnu slatkoću te šaka nasjeckanih orašastih plodova za završni hrskavi trenutak. To je to, kratko i jasno. Ovo je onaj tip doručka koji voli svakodnevicu, možete ga pripremiti kada ste u žurbi i kad vam treba nešto što grije iznutra.

Kako je složiti?

Zagrijte tekućinu po izboru, zatim ubacite zobene pahuljice i lagano kuhajte dok ne postanu kremaste. Kada su gotove, umiješajte kurkumu i cimet. Na vrh pospite orašaste plodove, koliko volite. Ako želite izraženiji okus, dodajte još prstohvat cimeta, a ako volite blaže, krenite sa stvarno malom količinom kurkume i prilagodite je sebi. Ovo je jednostavna ideja koju možete početi koristiti već danas, bez vaga i bez stresa.

Foto: Dreamstime

Kad treba nešto pametno i fino

Ova zdjelica je za ona jutra kada želite toplo, ukusno i praktično rješenje. Sastojci koje već imate u kuhinji, način pripreme koji ne traži pola sata i rezultat koji se rado ponavlja. Zobena kaša s kurkumom, cimetom i orašidima spaja ugodu i smisao u jednom potezu žlice. Probajte i vidite kako se uklapa u tjedni ritam, lako ćete je zavoljeti, piše Eating Well.