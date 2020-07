-\u00a0Bila je tako lijepa i nevina. Vozili smo se na drndavom zadnjem sjedi\u0161tu Fordovog terenca, moja sestra Ruth i njezin de\u010dko sprijeda,\u00a0i poljubio sam je ve\u0107 na tom prvom sastanku. Svega se\u00a0\u017eivo sje\u0107am - kazao je tada biv\u0161i predsjednik.

U svojoj biografiji 'Full Life: Reflections at Ninety' iz 2015. godine prisjetio se i njihovog prvog izlaska:

Bila je nevjerojatno lijepa, gotovo bolno srame\u017eljiva, o\u010dito inteligentna i jo\u0161 uvijek nesputana u na\u0161oj raspravi'. Kad ga je majka sljede\u0107eg dana pitala \u0161to misli o Rosalynn, rekao je majci da je ona djevojka koju \u0107e o\u017eeniti. U prvoj godini braka dobili su sina Jacka, slijedili su sinovi Chip i Jeff, a nakon pauze od 14 godina i\u00a0k\u0107er Amy.

Kada je njezin suprug zapo\u010deo politi\u010dku karijeru, Rosalynn se gotovo odmah istaknula kao iskusna i utjecajna li\u010dnost,\u00a0odlu\u010div\u0161i da ne\u0107e stajati po strani. Kad su dospjeli do Ovalnog ureda, jedan je izvor rekao: 'Ako vas Rosalynn pusti unutra, to zna\u010di da ste rije\u0161ili problem. Ako ne, nema rje\u0161enja'. I sam\u00a0Carter nazvao je Rosalynn tada svojim 'glavnim tajnim oru\u017ejem'.\u00a0

- Jimmy je oduvijek mislio da ja mogu sve u\u010diniti. Uvijek. I tako sam zapravo radila sve. \u010cak i stvari za koje nisam ni sanjala da bih to mogla - izjavila\u00a0je biv\u0161a prva dama u filmu koji je snimljen po knjizi 'What Makes a a Marriage Last'.

Mo\u017eda je i zato jako te\u0161ko podnijela kada je njen suprug izgubio u kampanji protiv Ronalda Regana 1980. godine. Predsjednik Carter rekao je Donahueu i Thomasu da je tada tra\u017eio dobre strane \u010dinjenice da nije izabran, kako bi Rosalynn olak\u0161ao situaciju.\u00a0

- Imao sam 56\u00a0godina, a ona tek 53, imali smo najmanje 25\u00a0godina \u017eivota pred sobom. Tada smo pokrenuli Carterov centar, koji\u00a0\u00a0je bio prekrasan izazov - kazao je, dodav\u0161i kako\u00a0su pro\u017eivjeli lijepe godine.\u00a0\u00a0

- Rosalynn je zaslu\u017ena za to \u0161to sam aktivan sa 95 godina. Za to je presudan dobar supru\u017enik koji se brine za vas i aktivno je anga\u017eiran da bi vas potakao da \u017eivite kvalitetnim i aktivnim \u017eivotom - rekao je za \u010dasopis People, a prenosi UP Worthy.