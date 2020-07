Je li vrijeme za razlaz? Znakovi da je vaš brak na prekretnici

Svađate se oko sitnica, seksa je sve manje, a bolja polovica vas jednostavno izluđuje - sve je to dio bračnog života, no kada je zapravo vrijeme da zaključite kako je vezi došao kraj?

Tijekom izolacije jedan od osam parova je iskusio ozbiljne teškoće, navodi servis Relate dodajući da su odvjetnici u Velikoj Britaniji zabilježili porast zahtjeva za razvod od 42 posto, prenosi The Sun.

Kod nekih parova je vrijeme koje su proveli zajedno dodatno istaknulo probleme koji su se gomilali ispod površine. No u ova teška vremena teško je razlikovati ozbiljne teškoće od onih na čijim se rješenjima može poraditi.

- Tijekom izolacije mnogi su se borili s pritiscima poput financijskih teškoća ili skrbi o starijim i ranjivim članovima obitelji. Normalan život su prekinule druge aktivnosti, više se ne ide na posao ili u kafić, ne posjećujete prijatelje. Ako nemate ispušni ventil, ostajete suočeni s teškoćama koje će se lakše premostiti ako postoji spremnost da riješite probleme. No ima i onih koji su imali nesuglasica prije izolacije i ova je situacija samo istaknula njihove probleme od kojih se sada ne mogu sakriti - pojasnila je bračna savjetnica <strong>Annette Forster.</strong></p><p>Istraživanje Relatea pokazalo je gotovo 27 posto ljudi smatra kako su im partneri iritantni, a gotovo četvrtina ispitanika misli da je izolacija stvorila dodatni pritisak na njihovu vezu. Napetosti nastaju zbog kućanskih poslova, školovanja djece od kuće ili nedovoljno seksa, a sve su to čimbenici koji mogu voditi do raskida.</p><p>Savjetnik u Relateu <strong>Peter Saddington</strong> kaže kako se parovi svađaju oko toga tko će oprati suđe ili izvaditi čisto iz perilice posuđa.</p><p>- Tijekom izolacije može se činiti da je napetost veća ako ste zbog nečega ljuti i to može brzo eskalirati. Morate se odmaknuti. Izađite u šetnju i kad se vratite vjerojatno ćete primijetiti da više niste ni približno ljuti kao prije. Dodatni je problem intimnost. Ako ste s njom imali problema i prije, tijekom izolacije problem se čini puno veći. Možda ste tjeskobni zbog pitanja hoće li je biti, hoćete li u njoj uživati i jeste li još privlačni partneru. Najvažnije je o tome razgovarati. Nema razloga da ne možete reći kako ste zabrinuti ili želite usporiti - savjetuje on.</p><h2>Ključ dugoročne sreće</h2><p>- Odlična je opcija isplanirati večer za izlazak kako se vi i partner možete pripremiti. Želite li seks? Oboje možete imati očekivanja u smislu kako će se te večeri on dogoditi. Činjenica da ste pristali na večer izlaska znači da vam je u redu i ako bude seksa. Ako se pak s tim ne možete nositi, trebali biste razgovarati s terapeutom - kazao je.</p><p>S opuštanjem mjera i izolacije stvari se polako vraćaju u normalu pa bi trebalo biti lakše riješiti ono što ste gurnuli pod tepih. Suočavanje s problemima je ključ dugoročne sreće. Pritom je komunikacija najvažnija.</p><p>- Što je ono što vas je razočaralo i što vam treba da biste to premostili? Što više slušamo, bolje ćemo razumjeti partnera. Nemojte čitati misli ni pretpostavljati. Mnogi od nas pogađaju što partner misli, što bi mogao reći ili smatrati. Pretpostavljate da vas kritizira umjesto da ga saslušate. Ako imate problem, odvojite vrijeme za razgovor o tome. To ne bi trebalo biti prije spavanja. Odaberite vrijeme kad ste oboje spremni na razgovor. To je jako važno. Birajte vrijeme kad ne morate brinuti o djeci ili poslu te drugim stvarima. Izmjenjujte se iznoseći mišljenje o tome što smatrate problemom - kaže Peter savjetujući da odvojite vrijeme za posao i vrijeme za obitelj ako radite od kuće.</p><p>- Lako je raditi više nego što radite inače. Stvorite strukturu koja strogo određuje vaših osam sati. Ako je to od 9 do 17 sati, ugasite računalo u 17.00. Također pronađite vremena za tjelovježbu kako biste potaknuli oslobađanje endorfina - hormona koji pomažu da se osjećate bolje - kazao je on.</p><p>No za neke parove su nesuglasice ipak prevelike</p><h2>Toksične veze</h2><p>- Kad postoji psihičko ili fizičko zlostavljanje, vrijeme je za prekid veze. Postoje četiri tipa ponašanja koja zvuče kao da je vezi stvarno došao kraj. Najprije, to je kritičnost. Ako stalno kritizirate partnera ili on kritizira vas. Potom, ako vas partner stalno vrijeđa ili je čak agresivan prema vama, to je definitivno kraj. Također, ako oko svake sitnice partner stvara dojam da je problem u vama, iako je zapravo problem u njemu. I na kraju je podizanje zida. Ako se partner odbija uključiti u bilo kakvo rješavanje problema. Sve ovo pomoći će u odluci da ne želite biti u takvoj vezi - kazala je Annette.</p><p>Peter kaže da kad jedanput veza postane toksična, teško ima prostora za njezin nastavak.</p><p>- Ako jedan drugome govorite neugodne stvari ili se nezdravo ponašate - pijete previše alkohola, to su loši znakovi. Ne mora značiti da je kraj ako ste oboje spremni poraditi na tome, no ako je to spreman samo jedan, vezi je kraj. Izolacija je mnogim ljudima otežala odlazak i radimo s parovima na tome da im olakšamo boravak pod istim krovom dok ne dođe vrijeme kad se mogu razdvojiti - kazao je Peter.</p><h2>Provjerite u kvizu je li vašoj vezi kraj</h2><p>U izolaciji je mnogima teško, no ima parova koji se pitaju hoće li njihova veza opstati kad sve ovo prođe. Relate je osmislio kviz koji će vam olakšati odgovor na to pitanje.</p><p><strong>1. Tijekom izolacije, gdje je vaša veza na listi prioriteta?</strong><br/> a) na kraju<br/> b) posao je prvi, a zatim veza<br/> c) nakon djece - ona me više trebaju<br/> d) na vrhu liste</p><p><strong>2. Koliko se često svađate oko sitnica?</strong><br/> a) Nikad ne prestajemo, to je beskonačno<br/> b) dva do tri puta na dan<br/> c) svaki dan se posvađamo, ali se brzo pomirimo<br/> d) možda jedanput ili dvaput na tjedan. Uglavnom se slažemo oko svega</p><p><strong>3. Zadnji put smo se seksali:</strong><br/> a) toliko davno da se ne sjećam<br/> b) prije šest mjeseci<br/> c) prošlog mjeseca<br/> d) ovog tjedna</p><p><strong>4. Zadnji put kad smo si rekli da se volimo:</strong><br/> a) na početku veze i od tada više ne<br/> b) nikad to ne govorim, partner bi to već trebao znati<br/> c) unazad nekoliko tjedana<br/> d) redovito si to govorimo</p><p><strong>5. Jeste li prije izolacije razmišljali o prekidu?</strong><br/> a) često - a onda se ovo dogodilo<br/> b) da jer smo se često svađali<br/> c) često smo se svađali, ali nisam o tome razmišljao<br/> d) ne, vrlo smo sretni</p><p><strong>6. Koliko dobro komunicirate?</strong><br/> a) nikad ne govorimo otvoreno o svojim osjećajima<br/> b) kako se ne bismo međusobno razljutili ne govorimo o osjećajima dok se ne razbukta svađa<br/> c) kad se pojave napetosti, sjednemo i razgovaramo o tome<br/> d) svaki dan partnera pitam za njegove osjećaje, osobito tijekom izolacije</p><p><strong>7. Kako provodite večeri tijekom izolacije?</strong><br/> a) svađajući se. Obično jedan ode u svoju sobu<br/> b) svatko radi svoje, provjeravamo telefone, pričamo s prijateljima. Dosta nam je jedno drugog<br/> c) zajednički uživamo u večeri, najmanje nekoliko večeri na tjedan<br/> d) seksamo se</p><p><strong>8. Što vas najviše smeta kod partnera?</strong><br/> a) sve, čak i to kako diše<br/> b) zamjeram partneru što radim i brinem se za djecu<br/> c) svađe oko sitnih zadataka po kući<br/> d) ništa</p><p><strong>9. Pijete li ili pušite više nego inače?</strong><br/> a) da, počinjem piti u vrijeme ručka jer me partner uzrujava<br/> b) definitivno pijem i pušim više jer je teško biti kod kuće<br/> c) malo više nego inače, no trudim se apstinirati nekoliko dana<br/> d) ništa više nego obično</p><p><strong>10. Koliko dobro poznajte partnera?</strong><br/> a) zaboravio sam mu prezime<br/> b) rekao mi je koje mu je omiljeno jelo i najdraži film, ali sam zaboravio<br/> c) redovito pričamo o onome što nam se sviđa ili ne sviđa i tijekom izolacije učim o njemu još više<br/> d) znam svaki detalj, od toga što voli gledati na TV-u do imena ljubimaca iz djetinjstva</p><p><strong>Što znače vaši odgovori</strong></p><p><strong>Uglavnom a</strong></p><p>Vaša veza je izgubila iskru i imate dojam da vas je pritisak života sustigao. Ako ste oboje spremi raditi na vezi, možete imati koristi od servisa za savjetovanje parova. Ako niste spremni raditi na vezi, možda je vrijeme za odlazak.</p><p><strong>Uglavnom b</strong></p><p>Izgubili ste iz vida jedno drugo. Komunikacija je napeta i mnogo toga zamjerate jedno drugome. Ako ubrzo ne poradite na tom problemu, veza bi vam se mogla raspasti. Fokusirajte se na pozitivne stvari i pokušajte uživati zajedno makar ponekad. Možete zatražiti podršku od stručnjaka.</p><p><strong>Uglavnom c</strong></p><p>Medeni mjesec je odavno prošao i zapeli ste u dnevnoj rutini. Kad ste zajedno sami, umjesto na TV ili mobitel usredotočite se jedno na drugo. Pitajte partnera kako se osjeća i saslušajte ga. Ako zajedno radite nešto novo i kreativno što će razbuktati iskru.</p><p><strong>Uglavnom d</strong></p><p>Vi se zaista dobro međusobno razumijete i boje ulažete u vezu. Imate snažne temelje i oboje ulažete napor kako biste se osjećali voljeno. Ovo je sretna, zdrava veza jednakih koja će opstai dugo nakon ove krize.</p>