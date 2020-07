Najgora katastrofa ikad za životinje: Tri milijarde stradalo je lani u australskim požarima

Teško je razumjeti tu brojku, da je stradalo toliko životinja, istaknuo je profesor Chris Dickman, koji je nadgledao ovo istraživanje. Čak 113 životinjskih vrsta treba hitnu pomoć

<p>Istraživanje je pokazalo da se radi o jednoj od "najgorih katastrofa za divlje životinje u modernoj povijesti", upozorio je Svjetski fond za prirodu (WWG).</p><p>Vatrena stihija harala je prošlo ljeto po svim australskim saveznim državama, usmrtivši barem 33 ljudi. </p><p>Gotovo tri milijarde životinja stradalo je ili izgubilo staništa u katastrofalnim požarima prošle godine u Australiji, objavili su znanstvenici, prenosi BBC.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Požari u Australiji</strong></p><p>Sisavci, gmazovi, ptice i žabe stradale su u plamenu ili od gubitka staništa.</p><p>Tijekom vrhunca krize u siječnju, znanstvenici su procijenili da je 1.25 milijardi životinja stradalo samo u Novom Južnom Walesu i Victoriji.</p><p>No nove procjene obuhvaćaju veće područje. Oko 11.46 milijuna hektara, područje veličine Engleske, spaljeno je od rujna do veljače.</p><p>"Kad pomislite da se oko tri milijarde lokalnih životinja našlo na putu vatri, to je apsolutno puno, taj broj je teško razumjeti", rekao je profesor Chris Dickman, koji je nadgledao projekt desetero znanstvenika s australskih sveučilišta. </p><p>Vlada je u veljači identificirala 113 životinjskih vrsta koje trebaju "hitnu pomoć" nakon požara. </p><p>Gotovo sve životinje s liste izgubile su barem 30 posto staništa u šumama i na travnjacima na jugu i istoku Australije.</p><p>Koale i klokani, kao i ptice, ribe i neke vrste žaba, među životinjama su kojima je potrebna najveća pomoć, rekli su stručnjaci.</p><p>Vlada je obećala dati 50 milijuna australskih dolara za zaštitu divljih životinja i obnovu njihovih staništa, no ekolozi su pozvali Australiju da ojača svoje zakone o zaštiti prirode.</p><p>Znanstvenici su podastrijeli značajan broj dokaza da je nikad viđena učestalost i težina požara rezultat klimatskih promjena.</p><p>Stručnjaci također kažu da je dim od požara povezan s više od 445 smrtnih slučajeva, navodi BBC. </p>