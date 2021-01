Svjetske znamenitosti poput Krista Otkupitelja i Koloseum u Rimu su često visoko na popisu mjesta koje ljudi žele posjetiti i stvarno je teško ostati ravnodušan gledajući te građevine koje odolijevaju zubu vremena. Ali ako se igdje može naći kritika takvim čudesima - onda je to na TripAdvisoru.

POGLEDAJTE VIDEO: Putovanje staklenim vlakom.

Internet stranica posvećena putnicima i putovanjima čiji je cilj omogućiti ljudima da komentiraju mjesta koja su posjetili te druge ljude upozoriti na najbolje i najgore što mogu tamo pronaći - od letova, restorana, muzeja, pa tako i svjetskih čuda, ima komentara koji su u najmanju ruku smiješni.

To znači da ni jedno mjesto nije izuzeto od kritike bez obzira na reputaciju, a to često znači da ljudi koji su dobili mogućnost otići na takva mjesta znaju otići jako razočarani (jer to ipak nije ono što su očekivali) te potom napisati lošu kritiku.

Koloseum u glavnom gradu Italije sagrađen je prije 1.951 godinu - 70. godine naše ere - kao impozantno mjesto za održavanje borbi gladijatora i divljih životinja, kazališnih predstava, ali i smaknuća istaknutih građana.

Jedan od komentara sugerira da se Koloseum ne isplati posjetiti, jer: 'Nije puno toga ostalo od Koloseuma da budem iskren. Ali to je samo moje mišljenje', dok je drugi komentator upozorava ljude da ga je vodič zbunjivao jer je turu vodio na talijanskom jeziku.

Eiffelov toranj u Parizu, izgrađen između 1887. i 1889. godine, postao je jedna od najprepoznatljivijih građevina na svijetu, a na Trip Advisoru je opisan kao 'veliki komad čelika koji djeluje kao referenca za plovidbu, ništa posebno, previše komercijalno'. Isti komentator kaže da je previše uličnih prodavača i ljudi koji se pitaju zašto su uopće došli tamo, piše britanski Mirror.

U drugoj recenziji dobio je ocjenu sa samo jednom zvjezdicom prošlog rujna, napisavši: 'Gubljenje vremena. Izgleda bolje u časopisima.'

U Meksiku ćete pronaći ruševine Chichén Itze, koju je u 6. stoljeću sagradio narod Maya, a koja je sada postala UNESCO-ovo mjesto svjetske baštine, s ciljem zaštite i osiguranja da će ruševine ostati netaknute.

No, jednog posjetitelja je strašno zasmetao nedostatak napretka u izgradnji ruševine pa je napisao sljedeće: 'Ponovno sam posjetio mjesto nakon sedam godina. Iznenadio sam se kad sam utvrdio da se na lokaciji ništa nije počelo graditi. Apsolutno ništa novo.'

Druga negativna recenzija samo glasi: 'Najprecjenjenije arheološko nalazište u Meksiku!!!!!!'.

Potom je tu monumentalni kip Krist Otkupitelj nad Riom De Janeirom u Brazilu, koji je jedan kritičar bijesno opisao kao 'Krista Nevidljivog' i dodao 'Zbog magle uopće nismo mogli vidjeti kip, čak ni kad smo stajali točno ispod njega'.

Piramide u Gizi u Egiptu smatraju se arhitektonskim trijumfom, zbog kojih se povjesničari češu po glavi već desetljećima pitajući se kako su točno izgrađene prije 4500 godina. Ali gospodin Mr Worldwide uopće nije bio impresioniram tih čudom (spada u sedam čuda antičkog svijeta) te je napisao: 'Prevruće i pijesak posvuda. Nije tako sjajno.'