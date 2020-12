Taman prije seksa partnerica me pitala: 'Je li to mikro-penis?'

Kad je stručnjakinja za seks, Tracey Cox, na Twitteru pitala žene što im je najgore što im je rekao partner za vrijeme ili nakon seksa, mnoge primjedbe odnosile su se na njihov izgled

<p>Biti uvrijeđen nikada nije radost, a još je gore ako uvreda dolazi od partnera, dok nakon intimnih odnosa ležite goli u krevetu. Stručnjakinja za seks i veze <strong>Tracey Cox</strong> otkrila je najgore uvrede koje su ljudima partneri rekli nakon seksa.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Činjenice o seksu</p><p>Kad je na Twitteru pitala žene što im je najgore što im je rekao partner za vrijeme ili nakon seksa, mnoge primjedbe odnosile su se na njihov izgled. Jedna je žena rekla: 'Jednostavno me ne privlačiš'. To je rekao nakon što smo tek imali spolni odnos', a druga je dodala: 'Wow! Grudi su ti izgledale mnogo veće kad si imala grudnjak'.</p><p>Uključene su i druge uvrede: 'Da li ti vagina uvijek tako miriše?' ili 'Možeš li se sljedeći put prvo istuširati?' i 'Tamo dolje izgledaš nekako čudno'. Jedna uzrujana žena rekla je da joj je bivši predložio da više ide u teretanu jer bi je smatrao privlačnijom ako bi bila 'u formi'.</p><p>Također je utvrđeno da su neke usporedbe posebno bolne. Naime, neki su muškarci izrekli rečenice poput 'moja bivša nikad nije imala problema s postizanjem orgazmom tijekom seksa'. A jedna je žena ostala užasnuta nakon što je dečko stao 'na pola puta' jer je smatrao da je nepravedno što je ona doživjela orgazam, a on još nije i mislio je da je sebična jer nije čekala.</p><p>Tracey je istaknula kako su se neke žene mogle nasmijati uvredama, dok su druge ipak ostale ponižene i bijesne. Muškarci su također podijelili uvrede koje su im govorile žene. Neke od najgorih uvreda uključivale su: 'Drago mi je što ti nije velik kao od mog bivši', 'Je li to mikro penis?', 'Misliš li da si gej?' i 'Izgledao bi sjajno da vježbaš'.</p><p>Jedan muškarac rekao je da ga je njegova partnerica pitala može li je 'dovršiti' vibratorom. Drugi uzrujani dečko je rekao da ga je djevojka pitala: 'Je li mu dovoljno velik da uđe unutra?', a klasična i vjerojatno najgora uvreda je i ona dobra stara: 'Je li unutra?'.</p><p>Jedan muškarac se pak požalio da je jedna žena njegove mošnje uspoređivala s 'naboranom starčevom glavom', dok je drugi rekao da ga je njegova partnerica pitala odakle je naučio sve te seksualne tehnike jer 'žene stvarno ne vole' ono što je on radio.</p><p>Tracey je zaključila da bi komentari o izgledu i veličini trebali biti zabranjeni u krevetu. Također je rekla da bi trebali izbjegavati kritizirati seksualne tehnike partnera, te umjesto toga hvaliti i poticati da izvučete najbolje iz partnera. I usporedbe s drugim ljudima također treba izbjegavati pod svaku cijenu.</p><p>Tracey je objasnila: 'Svatko želi biti najbolji ljubavnik kojeg je njihov partner ikad imao, a kad vam kažu da niste bolji od onih koji su bili prije vas, to je veliki ubojica samopouzdanja', piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13357728/most-insulting-things-people-told-after-sex-micropenis-always-smell/" target="_blank">The Sun</a>.</p><h3>Najgore uvrede koje su muškarci rekli ženama:</h3><h3><span class="widgetWrap" entity="relatedArticle" modelid="721196"><x-inline custom_description="" entity="relatedArticle" float="auto" height="auto" id="721196" model="content.article" modelid="721196" pk="721196" render="server" src="" title="Špinat nije samo odličan kao hrana, nego i kao izvor energije" width="100%"></x-inline></span></h3><h3>Najgore uvrede koje su žene rekle muškarcima:</h3>