Preživite PMS: Pet savjeta koji će olakšati to 'teško' razdoblje

<p>Procjenjuje se da svaki mjesec 75 posto žena s maternicom ima predmenstrualni sindrom (poznatiji kao „PMS"): kombinacija simptoma koji se pojavljuju otprilike tjedan ili dva prije menstruacije.</p><p>Ovisno o tome kako se PMS manifestira različite žene različito se osjećaju i ponašaju za vrijeme PMS-a. Također, za PMS postoji naziv i 'menstrualna gripa'.</p><p>- Vjerujem da većina ljudi misli na PMS kad kažu 'menstrualna gripa' - kaže dr. Clara Paik ravnateljica ginekologije na Sveučilištu California-Davis.</p><p>Simptomi PMS-a se obično javljaju tijekom lutealne faze menstrualnog ciklusa, vremena između kada tijelo oslobađa jajašce (ovulira) i kada započinje menstruacija.</p><p>- Simptomi PMS-a mogu uključivati ​​umor, osjećaj vrućine, bolove u mišićima, mučninu, zatvor, proljev, grčeve, glavobolje, promjene apetita, žudnju za hranom, osjetljive grudi, poremećaje spavanja, promjene raspoloženja, razdražljivost ili povećanje simptoma depresije ili tjeskobe - rekla je dr. Paik.</p><p>Iako istraživači još ne znaju točan uzrok PMS-a ili 'menstrualne gripe', mnogi vjeruju da pomaci u razini hormona diktiraju kako ćete se osjećati i psihički i fizički tijekom te lutealne faze. Zbog toga će žene PMS doživjeti drugačije, dok ga neke nikada neće ni osjetiti.</p><p>Simptomi PMS-a kod većine prestaju kada dođe mjesečnica. Do tada, one žene koje osjećaju nelagodu ili bilo kakve druge neugodne simptome za vrijeme PMS-a trebaju malo više vremena posvetiti samo sebi.</p><p>Ovi su savjeti što možete učiniti i jesti za što ugodniji PMS-a, prema dr.Paik i nutricionistici Tracy Lockwood Beckerman.</p><h2>1. Topla i hladna terapija</h2><p>Dr.Paik kaže da vrućina može pomoći vašem cijelom tijelu (bolnim mišićima, maternici i svemu ostalom), tako da pripremite sebi jednu vruću kupku. Ako imate osjetljivost grudi, ona preporučuje upotrebu smrznutog graška ili vreće s ledom. Samo pripazite da led zamotate u ručnik i ostavite na koži ne duže od 30 minuta.</p><h2>2. Spavanje</h2><p>Nekima PMS i problemi sa spavanjem idu ruku pod ruku. Zbog toga dr. Paik kaže da vam tijekom lutealne faze stvarno treba san. Lezite uspravno u krevet, provedite dovoljno vremena odmarajući i pobrinite se da je vaša spavaća soba mračna i prohladna za optimalan san.</p><h2>3. Jedite hranu bogatu magnezijem i vlaknima</h2><p>- Uravnotežena prehrana može pomoći uravnotežiti hormone, ublažiti bol, regulirati vaš ciklus i još mnogo toga. Tijekom posljednjih sedam do 10 dana ciklusa, prije mjesečnice, unesite magnezij. Pomoći će u borbi protiv umora, a pomoći će i kod bolova povezanim s grčevima - objasnila je dr. Paik.</p><p>Magnezij se prirodno nalazi u hrani poput špinata, sjemenki bundeve, pa čak i tamne čokolade.</p><p>Također, konzumirajte hranu bogatu vlaknima za zatvor i nadutost. Jedite puno bobičastog voća, tamnog lisnatog povrća i cjelovitih žitarica - dodala je Beckerman.</p><h2>4. Pijte vodu</h2><p>- Ako ne popijete dovoljno vode da hrana bogata vlaknima prođe kroz crijeva, možda ćete osjetiti još više nadutosti i grčeva. Stoga održavajte svoje tijelo i pijte dovoljno vode - kaže Beckerman.</p><h2>5. Zaštitite svoj um od stresa</h2><p>U doba PMS-a, dr. Paik kaže da ćete poželjeti učiniti puno više kako biste bili sigurni da ne nakupljate dodatne stresove na poslu ili u osobnom životu. Umjesto toga, pobrinite se da se bavite nekim aktivnostima koje vas opuštaju i koje su dobre za vaše mentalno zdravlje. To može biti meditacija, joga, pričanje s prijateljem, trčanje, pečenje kruha ili nešto treće, prenosi <a href="https://www.wellandgood.com/cbd-benefits-healist/">Well and Good.</a></p>