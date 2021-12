Vrlo brzo nakon što sam se doselila u veliki grad, otkrila sam Tinder, ali nisam imala pojma što radim. Tako sam se poklopila sa tipom koji me sljedeći dan želio izvesti na večeru na neko otmjeno mjesto gdje poslužuju fine odreske i treba rezervirati stol unaprijed, prisjetila se Ames iz SAD-a u videu koji je objavila na TikToku.

- Bila sam na putu do restorana kad mi je stigla njegova poruka. Napisao je da ima problema s autom i zamolio da ga pokupim pred njegovom kućom - nastavila je opisivati 'spoj iz noćne more'.

Muškarac je odlučio iskoristiti činjenicu da ga ona vozi pa je na putu do restorana obavio još nekoliko zadataka.

- Zamolio me da stanem na nekoliko različitih lokacija kako bi on obavio neke poslove. Pokupio je stvari iz kemijske čistionice, otišao na benzinsku pumpu po nešto što mu je trebalo, a također i u banku. Na kraju smo otišli na piće, jer smo propustili onaj fini restoran. Naručila sam margaritu, a on mi je tada rekao kako on ne pije alkohol - ispričala je.

Potom su stigle grickalice na stol, a našao se na njemu i neočekivani dodatak.

- Donijeli su nam čips i salsu. On je grickao čips kad su mu zubi ispali na stol. Kad kažem zubi, mislim na njih četiri. Uzeo je zube i stavio ih natrag u usta, ali prije toga ih je namočio u svoju čašu s vodom - dodala je.

Njezina muka je, kaže, trajala oko sat i pol. Jedva je čekala dokopati se sigurnosti svojeg doma, ali željela je ostati pristojna pa je strpljivo slušala o njegovim bivšim djevojkama, o razlozima zašto živi sa sestrom od bivše cure i njezinim psima, odgovarala je na milijun pitanja...

- U jednom sam trenu odlučila da mi je dosta. Željela sam samo da večer s njim završi. Htjela sam otići kući - rekla je.

Napokon su sjeli u njezin automobil kad je opet progovorio.

- Rekao mi je da ga želudac nešto muči - ispričala je i dodala kako joj se na kraju pokakao na sjedalo jer mu je pobjeglo, mislio je da će biti 'samo vjetar', prenosi The Sun.

Ovu djevojku na TikToku prati nešto više od 24.000 ljudi.

Mnogi su prokomentiraju objavu o 'izlasku iz noćne more', jednu od mnogih na njezinom profilu.

Neki su joj davali savjete što bi oni napravili na njezinom mjestu ili su pak suosjećali s njezinom patnjom. No, bilo je i onih koji su prokomentirali kako na TikToku ljudi mogu ispričati sve i svašta.

- Pitanje je koliko ima istine u svemu tome - napisao je netko, a nekolicina se složila. Ima i onih koje nije briga koliko ima istine u svemu jer ih je njezina priča dobro zabavila.