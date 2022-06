Najkompliciraniji horoskopski parovi: Čak i oni mogu pronaći zajednički jezik, a evo i kako

Komplicirani ljubavnici: Blizanci i Bik

Blizanci su društveni, promjenjivi zračni znak, dok je Bik rezerviraniji, zemljani znak. U početku se uvijek privlače jer dijele radost prema životu, ali odani Bik se lako uznemiri zbog Blizančevih nestabilnih sklonosti i nemogućnosti da se smiri. Bik žudi za dosljednošću koju Blizanci ne uspijevaju pružiti, a Blizanci žele lakoću koja nije dio Bikove prirode.

Blizanci i Bik bi se trebali usredotočiti na zajedničku zabavu jer oboje znaju uživati u finijim stvarima u životu i imaju besprijekoran ukus.

Komplicirani suradnici: Jarac i Ovan

Jarac i Ovan su znakovi u kojima Mars, planet akcije, razdvajanja i rata, ima veliki utjecaj. To čini oba znaka prilično konkurentnima kada je u pitanju dobivanje onoga što žele u svojoj karijeri. Iako Jarac vjeruje da se put do uspjeha gradi stepenicu po stepenicu, Ovan želi što prije doći do uspjeha. Jarac i Ovan su kardinalni znakovi koji nadahnjuju sve oko sebe, ali kada moraju raditi zajedno, stvari se zakompliciraju.

Iako oboje žele biti šefovi, kada je u pitanju svakodnevni život, imaju fleksibilan pristup i promjenljiv raspored.

Komplicirana braća i sestre: Rak i Strijelac

Rak je poznat po tome što voli obitelj više od svega. Koliko god bila komplicirana veza, Rak će pomaknuti planine za svoje najbliže. Strijelac, s druge strane, ima suzdržaniji pristup, posebno kada je riječ o braći i sestrama. Rak je fleksibilan u obiteljskoj komunikaciji i može prihvatiti Strijelčeve potrebe do neke granice. Ne može oprostiti ako sazna da su Strijelčevi prijatelji i suradnici saznali za važne životne događaje prije njega.

Rak i Strijelac imaju vrlo različite stilove komunikacije, ali oboje vole organizirati stvari kada su u pitanju obiteljske zabave.

Komplicirani prijatelji: Lav i Škorpion

Škorpioni pokazuju svoju ljubav kroz svoj intenzitet dok Lavovi to čine svojom pažnjom. Ali, kada je u pitanju prijateljstvo, ovo dvoje su težak par. Škorpioni su spremni učiniti bilo koga svojim najboljim prijateljem dok je Lav previše zabrinut za scenu, grupne razgovore i širu zajednicu pa radije održava izlaske jedan na jedan.

Škorpion i Lav mogu pronaći zajednički jezik kroz zajedničku ljubav prema umjetnosti, filmovima ili kazalištu.

