Znakovi su rangirani od najljenijih do najmarljivijih:

1. Lav

Lavovi uživaju kad su u centru pažnje, ali ne i u napornom radu koji bi ih mogao dovesti u takvu poziciju pa su se tako našli na vrhu ove nimalo laskave ljestvice. Ljudi rođeni u ovom znaku često vjeruju kako im sve može proći u životu zbog toga što znaju biti šarmantni i obožavani.

Moguće je da razmišljaju (ili se već time bave) o vrstama posla tipa - glumac, pjevač, lifestyle bloger, YouTuber... Lavovi su strastveni i kreativni, što su jedne od glavnih kvaliteta na putu do zvijezda.

2. Vodenjak

I Vodenjaci su se našli na vrhu ljestvice najljenijih znakova Zodijaka, iako bi ih taj podatak mogao iznenaditi, jer o sebi imaju sasvim drugačije mišljenje. Oni silno žele napraviti pozitivne promjene u svijetu, ali nisu baš uvijek spremni zasukati rukave kako bi to i postigli.

Pripadnici ovog znaka će rado dijeliti i komentirati objave po društvenim mrežama i tako pokazati sklonost spašavanju i humanitarnom radu, ali neće odvojiti vrijeme za volontiranje i konkretnu pomoć. Vodenjaci bi morali shvatiti da je potreban dosljedan trud da bi se nešto dobro napravilo, nije dovoljno samo vječno pričati o tome.

3. Strijelac

Strijelci ne mogu smisliti bilo kakva ograničenja u životu. Vole svoju slobodu, posebno ako ona uključuje putovanja. Iako nisu jako lijeni, oni naporan rad doživljavaju kao neku vrstu ograničenja i to ih sputava da se poslu potpuno i marljivo predaju.

Sloboda im je toliko važna da često rade samo ono što žele, a ne i ono što bi trebali napraviti. Pogotovo nisu skloni ponuditi se napraviti nešto što ne moraju, ne žele napraviti taj dodatni korak, osim ako ih on ne vodi u slobodu.

4. Bik

Bikovi imaju ukusa za fine stvari u životu, a to uključuje i odmaranje na kauču kad god im se za to ukaže prilika. Oni će držati kuću čistom, organiziranom i urednom, ali nisu skloni previše se zamarati poslovima koji nisu nužni. Iako, kad se prime nekog posla, napravit će ga, ali uz dosta pauza i odmaranja.

Idealna večer za pripadnike ovog znaka nakon napornog posla je opuštanje kod kuće uz čašu vina. Njihov životni moto kao da je - obaviti samo nužno i ništa više od toga, jer odmor i opuštanje su važniji.

5. Ribe

Ribe izbjegavaju teške poslove jer im je glava uglavnom negdje u oblacima pa zapravo nisu ni svjesne obveza koje ih čekaju. Vole da je oko njih sve čisto i uredno, ali nekako računaju da će to napraviti netko drugi od ukućana. Ukoliko moraju nešto napraviti, napravit će to što je brže moguće kako bi se opet mogle vratiti svojim mislima.

Kod pripadnika ovog znaka postoji još jedan problem, a to je sklonost odgađanju rješavanja obveza do posljednjeg trenutka. Također, ako ih šef zamoli da još nešto naprave, a kraj radnog vremena je za pet minuta, uvijek će pronaći razlog zašto to ne mogu realizirati.

6. Vaga

Dan proveden u pidžami pred TV-om je savršen dan ako se pita Vage. Nakon što se udobno smjeste na kauč, teško je od njih očekivati da se više pomaknu i naprave nešto korisno. Čak i ne moraju gledati nešto pretjerano zanimljivo na TV-u, ali kao da su hipnotizirane ekranom i ne reagiraju na okolne podražaje.

Vage su sklone pretjerivati u svemu pa tako i u ljenčarenju kad im se ukaže prilike, ali kad se prime nekog posla napravit će to brzo i pedantno.

7. Rak

Rakovi su kućni tipovi najsretniji u svoja četiri zida. U slobodno vrijeme rijetko izlaze, već su zadovoljniji kad dragi ljudi njima dolaze u posjet. Gostima rado kuhaju pa zadovoljno promatraju kako uživaju u delicijama.

Oni nisu toliko lijeni, koliko su usporeni. Ukućanima se ponekad čini da ne postoji čovjek koji može sporije čistiti kuću ili raditi nešto drugo od jednog Raka. Međutim, i pripadnici ovog znaka znaju iznenaditi, posebno kad ih nešto jako zanima i motivira - tad će čak izaći iz kuće i napraviti nešto korisno.

8. Blizanci

Blizanci znaju biti prilično lijeni. Skloni su sjediti satima na kauču sve dok im cirkulacija u nogama toliko ne uspori da se pojave trnci. Iako, kad se nečega prime, to će napraviti, ali možda ne kvalitetno. Pripadnici ovog znaka mrze kad im je dosadno, uvijek moraju biti animirani na neki način, bilo da negdje idu i zabavljaju se ili gledaju nešto super zanimljivo va TV-u.

Također, skloni su beskonačno odgađati poslove koji im se ne daju raditi. Ali, ako trebaju napraviti projekt koji im je zabavan, strastveno će se baciti na njega i neće stati dok ga ne završe.

9. Škorpion

Škorpioni se mogu činiti ljudima koji ih ne poznaju kao nevjerojatno lijeni pojedinci, ali oni su daleko od toga - oni su kao stroj kad je posao u pitanju. Ponekad toliko rade da znaju pregrijati pa bi svakako trebali svjesno raditi pauze i odmoriti se od posla.

Pripadnici ovog znaka su vrlo ambiciozni i napravit će sve što je potrebno kako bi došli do cilja. Ponekad sami sebi znaju sugerirati: 'Ne radim dovoljno brzo, moram se ubrzati', i to je ono što im nikako ne da predahnuti. Njima bi bilo bolje da su ponekad malo lijeni.

10. Ovan

Ovnovi su vrlo marljivi pa se bez problema nalaze u grupi najvrjednijih znakova Zodijaka. Oni žele biti najbolja verzija sebe i iskoristiti svoje talente na najbolji mogući način. Vrlo su aktivni pa ne mogu mirno sjediti čak ni kad bi se trebali odmarati.

Ovnovi se trude uvijek biti zauzeti i aktivni. Čim završe jedan zadatak, već gledaju kako započeti s drugim. Ako na vidiku nema nikakvog posla, oni će već naći nešto čime će se okupirati. Ljudi jako cijene njihov entuzijazam i sklonost napornom radu.

11. Djevica

Pripadnici ovog znaka su vrlo marljivi, to im nekako dolazi prirodno. No često su toliko zaokupirani poslom da zaborave na sebe, privatni život i odmor. Djevice su sklone uvijek uložiti dodatni napor u posao, iako to možda nitko od njih ne traži.

Cijenjene su kao dobri radnici jer, osim što su vrijedne, sklone su paziti i na najsitnije detalje. Vrlo su analitične. Za njih nije dovoljno samo napraviti neki projekt do kraja, već to mora biti savršeno izvedeno. Djevice su vrlo kritične prema sebi, što ih dodatno potiče da rade najbolje što mogu.

12. Jarac

Kad Jarci trebaju nešto obaviti, budite sigurni kako neće dopustiti da im išta stane na put. Vrlo su samodisciplinirani, što je dobra vrlina u postizanju ciljeva. Pripadnici ovog znaka zbog toga su proglašeni najmarljivijim znakom Zodijaka. Oni kad si nešto zacrtaju, idu prema tome uporno i vrijedno.

Jarcima je posao uvijek na prvom mjestu tako da ih nećete vidjeti kako surfaju društvenim mrežama prije nego obave posao do kraja. Kad rade, rade brzo, usredotočeno i dobro. Kao i Djevicama, i Jarcima je kvaliteta obavljenog posla važna, prenosi Your Tango.