U tim ku\u0107ama se \u017eivjelo\u00a0do 1974. godine. Nakon toga selo je propadalo sve do 1989. kad se krenulo s obnovom. Vi\u0161e od deset godina kasnije otvorila ga je za posjetitelje princeza Anne.\u00a0U selu postoji i muzej, a ljeti je otvoren kafi\u0107 i mala suvenirnica.

Tako\u0111er, postoje dokazi da su ljudi na zapadnom dijelu spomenutog otoka \u017eivjeli od \u017eeljeznog doba, a o tome svjedo\u010di i obli\u017enji Dun Carloway, naselje koje datira iz 1600-tih godina. Tamo je nekada \u017eivjelo i radilo oko 300 ljudi.

Slamnate ku\u0107ice iz Blackhousea datiraju s kraja 1800-tih. U to doba ljudi su se prehranjivali lovom ribe, to su radile \u010dak i \u017eene, dok su mu\u0161karci tijekom sezone bili u lovu na kitove u ju\u017enom Atlantiku.

Pogledajte kako to selo danas izgleda u videu:

U selu su se do 1952. godine za osvjetljenje koristile uljanice, a tada je i do njih do\u0161la elektri\u010dna energija. Rublje se pralo na jezeru, a voda za tu namjenu se grijala na otvorenoj vatri. Do 1970. godine iz Garenina je oti\u0161la ve\u0107ina stanovnika, a u selu je ostalo tek pet \u017eitelja. \u010cetiri godine kasnije ni njih vi\u0161e nije bilo.

Kraj je ponovno o\u017eivio s po\u010detkom obnove sela, a danas se posjetiteljima tamo nudi smje\u0161taj, bu\u0111enje uz \u0161um valova s Atlantika i odlazak na spavanje uz pucketanje vatre. Svaka ku\u0107a dobila je ime po obitelji koja je nekad u njoj \u017eivjela, prenosi undiscoveredscotland.co.uk.