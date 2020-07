Sve\u00a0je ru\u010dna izrada, tako da je svaka posuda\u00a0druga\u010dija i jedinstvena te\u00a0idealan poklon za sve ljubitelje biljaka.\u00a0

Ovi mali ekosustavi opstaju gotovo u potpunosti sami, tako da ne morate brinuti o odr\u017eavanju, treba ih zalijevati svakih 10-15 dana, ovisno o tome koliko je vru\u0107e.

Na njihovoj web stranici Lina Cirilo i Laura Gon\u00e7ales pi\u0161u kako nekad tetarije stvaraju danima, pa i tjednima i mjesecima.\u00a0

\u00a0- Po\u010dele\u00a0smo s prijedlogom da svatko\u00a0ima pravo na mali komadi\u0107 zelenog. Na kraju krajeva, \u017eivimo u mikro-apartmanima, pa su i mini ekosustavi koji prakti\u010dki \u017eive sami, vi\u0161e nego potrebni - smatraju.\u00a0

Rukom oslikavaju sve minijature za idili\u010dnu\u00a0scenu.

- U svako\u00a0djelo\u00a0koje stvaramo ula\u017eemo puno ljubavi i pa\u017enje i do najsitnijih detalja, \u0161to svako od njih \u010dini jedinstvenim i prepunim pri\u010da.\u00a0

Jedan terarij u prosjeku dovr\u0161e za 30 dana.\u00a0

- Obi\u010dno ljudi ne misle na biljke kao na ku\u0107ne ljubimce. Ali i njima je potrebna voda, svjetlost, supstrati i privr\u017eenost. Korist od terarija je da \u017eivi gotovo sam, a to je i prednost jer ljudi imaju sve manje prostora za brigu o vrtu ili biljkama. Terarij je odli\u010dna opcija za one koji \u017eele imati malo zelenila, ali ipak nemaju puno vremena im se posvetiti - zaklju\u010duju.

1.

2.

3.

4.

5.\u00a0

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

\u00a0

