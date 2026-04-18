Najljepši nacionalni parkovi u Europi prema TripAdvisoru: Hrvatski biser je na vrhu liste!

Korisnici TripAdvisora izdvojili su najljepše nacionalne parkove i parkove prirode Europe prema vlastitim iskustvima. Među odabranima našlo se i nekoliko hrvatskih prirodnih dragulja, što još jednom potvrđuje ljepotu naše prirode
U nastavku pogledajte top listu najljepših nacionalnih parkova i parkova prirode, prema izboru korisnika Tripadvisora.
| Foto: Canva/123RF
Foto: Canva/123RF
| Foto: Canva/123RF
30. PRIRODNI PARK S'ALBUFERA DE MALLORCA Ovaj rezervat prirode na Mallorci poznat je po velikom broju ptica koje se ovdje okupljaju. Idealno je mjesto za promatranje ptica i uživanje u močvarnim ekosustavima.
| Foto: 123RF
29. NACIONALNI PARK GARAJONAY Maglovita prašuma na otoku La Gomera odiše tajanstvenom i romantičnom atmosferom. Park je savršen za planinarenje kroz guste šume lovora.
| Foto: 123RF
28. PARK PRIRODE TELAŠĆICA Smješten na Dugom otoku, ovaj park poznat je po strmim liticama i slanom jezeru Mir. Bogat je raznolikim biljnim i životinjskim svijetom te pruža spektakularne poglede.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
27. NACIONALNI PARK LOVĆEN Nacionalni park Lovćen prostire se na 6.220 hektara i ima umjerenu kontinentalnu i planinsku klimu s mediteranskim utjecajem. Najviši vrhovi su Štirovnik i Jezerski vrh, s kojih se pružaju impresivni vidici.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
26. POLUOTOK MAGDALENA Ovo slikovito područje poznato je po parkovima, šetnicama i kulturnim znamenitostima. Često je omiljeno mjesto za opuštanje i šetnje uz more.
| Foto: 123RF
25. NACIONALNI PARK ORDESA I MONTE PERDIDO Ovaj park u Pirenejima poznat je po dubokim kanjonima i visokim planinama. Idealno je odredište za planinare i ljubitelje netaknute prirode.
| Foto: 123RF
24. BARAĆEVE ŠPILJE Zbog krškog terena, Baraćeve špilje su jedno od rijetkih dostupnih speleoloških nalazišta u tom području. Posjetiteljima se nudi vođena tura kroz impresivne podzemne dvorane s bogatim geološkim i arheološkim nalazima.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
23. PRIRODNI PARK RIBEIRA DOS CALDEIRÕES Ovaj park na Azorima poznat je po slapovima i bujnoj vegetaciji. Idealno je mjesto za lagane šetnje i uživanje u prirodi.
| Foto: 123RF
22. NACIONALNI PARK KÖPRÜLÜ KANJON Smješten istočno od Antalije, park je poznat po rijeci Köprü i popularan je za rafting. Kanjon je dug oko 14 kilometara i okružen je impresivnim liticama.
| Foto: 123RF
21. NACIONALNI PARK TRIGLAV Najveći i jedini nacionalni park u Sloveniji, nazvan po planini Triglav. Poznat je po očuvanoj prirodi Julijskih Alpa i bogatoj kulturnoj baštini.
| Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
20. NACIONALNI PARK DILEK Ovaj park u Turskoj obuhvaća planine i obalu Egejskog mora. Poznat je po raznolikoj flori i fauni te prekrasnim plažama.
| Foto: 123RF
19. NACIONALNI PARK BRIJUNI Arhipelag Brijuni poznat je po bogatoj povijesti i prirodnim ljepotama. Park uključuje safari park i brojne arheološke lokalitete.
| Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
18. NACIONALNI PARK PAKLENICA Poznat po spektakularnim kanjonima Velike i Male Paklenice. Omiljeno je odredište za penjače i planinare.
| Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL
17.PRIRODNI PARK ARRÁBIDA Smješten u Portugalu, ovaj park poznat je po zelenim brežuljcima koji se spuštaju prema tirkiznom moru. Kombinacija šuma, skrivenih plaža i bogate bioraznolikosti čini ga jednim od najljepših prirodnih područja u regiji.
| Foto: 123RF
16. NACIONALNI PARK CAP DE CREUS Nalazi se na sjeveroistoku Španjolske i poznat je po surovom obalnom krajoliku. Kombinacija mora i stijena stvara jedinstvene prizore.
| Foto: 123RF
15. NACIONALNI PARK CONNEMARA I POSJETITELJSKI CENTAR Jedan od šest nacionalnih parkova u Irskoj, poznat po planinama i močvarama. Ulaz je besplatan, a centar za posjetitelje početna je točka za planinarske staze.
| Foto: 123RF
14. NACIONALNI PARK THINGVELLIR Povijesno i geološki iznimno važan park na Islandu. Nalazi se na razmeđu dviju tektonskih ploča i mjesto je osnutka islandskog parlamenta.
| Foto: 123RF
13. NACIONALNI PARK ARHIPELAGA LA MADDALENA Ovaj geomorski park sastoji se od brojnih otoka između Sardinije i Korzike. Većina otoka je nenaseljena i očuvana.
| Foto: 123RF
12. NACIONALNI PARK BUTRINT Smješten u Albaniji, park kombinira prirodne ljepote i arheološka nalazišta. Nalazi se na UNESCO-voj listi svjetske baštine.
| Foto: 123RF
11. NACIONALNI PARK MLJET Nalazi se na otoku Mljetu, zapadno od Dubrovnika. Poznat je po slanim jezerima i bujnoj mediteranskoj vegetaciji.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
10. NACIONALNI PARK GÖREME Poznat po neobičnim stjenovitim formacijama i podzemnim gradovima u Kapadokiji. Područje je također poznato po vožnji balonima.
| Foto: 123RF
9. NACIONALNI PARK KILLARNEY Najstariji nacionalni park u Irskoj, poznat po jezerima i planinama. Dom je raznolikim biljnim i životinjskim vrstama.
| Foto: 123RF
8. PARK PRIRODE KAMENJAK Smješten na jugu Istre, poznat po divljim plažama i kristalno čistom moru. Popularan je među ljubiteljima prirode i biciklizma.
| Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
7. NACIONALNI PARK TEIDE Ovaj park na Tenerifima okružuje vulkan Teide, najviši vrh Španjolske. Krajolik karakteriziraju neobične vulkanske formacije.
| Foto: 123RF
6. NACIONALNI PARK CALANQUES Nalazi se uz obalu Francuske i poznat je po uskim zaljevima i strmim liticama. Idealan je za planinarenje i kupanje.
| Foto: 123RF
5. NACIONALNI PARK KLANCA SAMARIA Jedan od najljepših klanaca u Europi, dug više od 16 kilometara. Nudi brojne planinarske rute kroz impresivan krajolik.
| Foto: 123RF
4. NACIONALNI PARK KRKA Poznat po prekrasnim slapovima i bogatoj flori i fauni. Posjetitelji mogu uživati u šetnjama i vožnjama brodom kroz park.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
3. NACIONALNI PARK SAKLIKENT Poznat po jednom od najdubljih kanjona u Europi i ruševinama antičkog grada Tlos. Popularan je za aktivnosti poput planinarenja i raftinga.
| Foto: 123RF
2. NACIONALNI PARK TIMANFAYA Ovaj park na Lanzaroteu obilježen je vulkanskim krajolikom. Podsjeća na snagu prirode kroz surove i dramatične prizore.
| Foto: 123RF
1. NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA Najstariji i najveći nacionalni park u Hrvatskoj, poznat po 16 jezera i brojnim slapovima. Dio je UNESCO-ove svjetske baštine i jedno od najposjećenijih prirodnih odredišta u Europi.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL