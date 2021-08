Stiglo je vrijeme muških najlonki, s čim se slažu svjetski dizajneri i zvijezde koji su za različite modne revije, druženja i konferencije za tisak bez problema odjenuli hulahupke. U zajedničkom radu Miuccia Prada i Raf Simons predstavili su mušku kolekciju za jesen 2021. u kojoj modeli nose štrample i tajice.

Čak se i na ekranima može vidjeti utjecaj tajica i hulahupki na muškarce, pa su tako Witcher, RuPaul's Drag Race i Marvelovi Avengersi postali fenomen, a oni koji uspiju vidjeti obrise Američke stražnjice, što je nadimak Chris Evansovog Captain America, onda se i to računa pod tajice.

Osim maskiranih pravednika koji nose plašt poput Batmana, hulahupke i tajice su postale uniseks odjevni predmet. Dapače, Threads for Men, kolekcija talijanskih hulahupki koju su u Torontu dizajnirali kako bi bolje odgovarala muškoj anatomiji, uklanja stigmu koja okružuje muškarce u takvom klasično ženskom odjevnom predmetu.

Osnivačica Xenia Chen započela je konceptualizirati ideju nakon što je kroz Facebook oglase otkrila da se se više od pola klijenata identificiraju kao muškarci u dobi od 20 do 75 godina.

- Mislila sam da ti ljudi najlonke kupuju za supruge, djevojke ili mame. Uskoro sam shvatila da ih zapravo kupuju za sebe - kazala je Chen.

Ona i njezin tim počeli su konkretnije istraživati fenomen i uskoro su došli do neočekivanih otkrića.

- Imamo puno klijenata transvestita i oni su otvoreniji toj ideji. A potom postoji još jedna grupa muškaraca koji su dosta tajanstveni, a hulahupke nose radi osjećaja udobnosti i topline. Dapače, na našim stranicama možete pročitati mišljenje kupca koji piše da radi na otvorenom gdje ima puno buba i komaraca i tvrdi da mu najlonke služe kao odlična prevencija protiv uboda i ugriza insekata - nastavila je Chen.

Kad je riječ o uskim odjevnim predmetima poput tajica, u središtu je njihova funkcionalnost, a ne moda. To vrijedi još od 13. stoljeća kad su ih nosili muškarci, no oko 1800.-te godine su ih odbacili jer su se pojavile hlače.

Takve prve tajice su tkane, a nogavice su se spajale ojačanjem koje štiti međunožje. Iako postoji puno teorija o nastanku tajica, primjerice da su ih smislili radi zaštite i dodatne topline za jahače ili kako bi muškarci pokrili noge jer su tunike postajale sve kraće, osnovna funkcija oduvijek je bila ista.

Kanadski transvestit Tynomi Banks kaže kako mu ženske hulahupke pomažu u boljem oblikovanju tijela i transformaciji u ženu. Ponekad nosi i po šest najlonki odjedanput i još na to tajice kako bi zagladio sve neravnine i sakrio uloške, dlake na nogama i dodatno stanjio struk.

- One su kao osnovni nacrt prije nego što krenete graditi kuću - kaže Banks.

- Transvestitima nije udobno. Istina je da izgledamo sjajno i u tome uživamo, no isto tako je sve vrlo neudobno. Noseći tolike umetke, uloške i najlonke osjećam se kao kauč - smije se on.

No opsesija kompresijom nije popularna samo kod transvestita. Balansiranjem između hulahupki i tajica, a razlika je u gustoći materijala, sportaši su uspjeli tajicama vratiti zasluženi dojam muškosti, piše Fashionmagazine..

Među njima je i NBA košarkaš LeBron James koji je i izvan terena ispod kratkih hlača nosio tajice tvrdeći da omogućuju bolju cirkulaciju i toplinu. Veliki proizvođači i poznati sportski brendovi su ubrzo počeli proizvoditi tajice kao dio sportske opreme za kompresiju, i tržište je procvalo.

- Kad pogledate omiljene superheroje, svi nose tajice. Muškarci u tajicama su oduvijek prisutni i viđate ih kao glumce ili sportaše. Za mene to čak i nije novost. Imam dojam da su oduvijek prisutni - kaže Thompson.

Nakon tajica, odvažio se eksperimentirati i sa najlonkama, no razumije zašto bi to za neke muškarce mogao biti problem.

- Rekao bih da postoji stigma kad je riječ o tajicama i prosječnim muškarcima. I razumijem to. Muškarcima je to teško i tek smo počeli dopuštati im da se brinu o svom izgledu i tijelu te da žele izgledati dobro. Još je puno posla pred nama, no što više pratimo modu, vidimo ih na TV-u ili je samo riječ o ljudima koji i inače nose takve proizvode, mislim da to pomaže suzbiti stigmu - kaže Thompson.

Threads for Men nastao je upravo iz tog razloga. Žele se boriti protiv toksične muškosti i stvoriti siguran prostor za muškarce koji se žele drugačije izraziti.



- Od muškaraca se desetljećima očekuje da se odijevaju na određeni način, a ovu novu liniju proizvoda shvaćamo kao priliku za slamanje rodnih barijera koje smo sami utemeljili na počecima kao društvo - kaže Chen.

A u središtu tih barijera je javno mišljenje o rodnoj binarnosti u svijetu mode. Spolovi su podijeljeni fizički, muškim i ženskim kolekcijama koje u trgovini stoje odvojeno, te psihički jer gotovo da postoji ekskluzivno pravo nošenja još od početka industrije.

Od početka 20. stoljeća garderoba koja je fluidnija po pitanju granica spola imala je svoje uspone i padove, a tek od Drugog svjetskog rata moglo se vidjeti žene u hlačama te prihvaćanje ideje maskuliziranih silueta.

U pedesetima se ponovo javlja rigidniji rodni stereotip, a potom se u šezdesetima modni svijet mijenja zbog poznatog YSL ova odijela Le Smoking. Riječ je o prvom ženskom odijelu koje je dizajnirao muškarac. Tu je i David Bowie da svojim androgenim stilom.

U novije vrijeme vratila se moda blažih granica. Alessandro Michele za Gucci 2015. stvara takvu mušku kolekciju, Billie Porter na Oskaru 2019. godine nosi haljinu Christiana Siriana, a takva je i cjelokupna garderoba Lil Nas X-a.

Unatoč činjenici da gotovo 56 posto kupaca kupuje na muškim i ženskim odjelima WWD-a podjednako, starije generacije nisu toliko brzinom prihvatile ovu nove perspektivu.

- Suluda je količina mailova koje dobijemo od muškaraca. Mnogi od njih pišu kako je to njihova tajna unazad 40 ili 50 godina i za nju znaju samo njihove supruge. Nadam se da ti muškarci osjećaju kako ih mi prihvaćamo, pa se i oni u konačnici mogu prihvatiti takvi kakvi jesu. Mi slušamo naše kupce i želimo da se ljudi osjećaju uključeno - kaže Chen.

Banks kaže da se uz tajice osjeća snažnije.

- Postoji izvjesna moć u odijevanju tajica. Ta moć mora biti fluidna i nema veze uz koji se spol veže. U njima se osjećam seksi i snažno - kaže Banks dodajući kako ne dijele svi njegovo mišljenje.

Iako tajice i najlonke ne nosi ako ne priprema show, svakako ohrabruje one koji ih nose u javnosti i potiče ih da usvoje mentalitet u kojem drugima govore da se drže svojeg, a ne tuđeg posla.

- Mislim da to ljudi rade iza zatvorenih vrata jer se boje što bi drugi mislili. Transvestiti su pomogli otvoriti vrata mnogima jer naš show promovira ljubav prema sebi i otvorenost. Osjećate li se nevjerojatno, seksi i sretno kad nosite tajice? Pa tko sam ja onda vas u tome postidim? - zaključuje Banks.

