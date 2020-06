Osim \u0161to se najbolje glatka ko\u017ea do visokog sjaja uglanca najlonkama, smotane u kuglu odli\u010dne \u0107e biti i za \u010di\u0161\u0107enje cipela od bru\u0161ene ko\u017ee. Uz pomo\u0107 ovog trika dat \u0107ete im jo\u0161 malo \u017eivota. Dakle, kuglom od hulahopki prelazite preko cipela pokretima u jednom smjeru. Najlonska vlakna pokupit \u0107e pra\u0161inu, a\u00a0tekstura ko\u017ee postat \u0107e ljep\u0161a. O\u010distite na taj na\u010din i torbice i kapute odnosno jakne od bru\u0161ene ko\u017ee.

<p>Vjerojatno uvijek imate nekoliko pari hulahopki koje su poderane, ali stoje u ladici jer ih možete nositi ispod traperica, jednom kad bude - jako zima. No od njih možete napraviti i druga pomagala, koja će vam itekako olakšati život. Primjerice, vojnički trik s laštenjem cipela smotanim ženskim najlonkama, preporučuju nam i postolari, koji kažu da nijedna četka tako neće izglancati cipele od glatke kože. </p><p>Zato, pomirite se da vaše omiljene hulhopke s rupicama mogu steći drugu namjenu i iskoristite ih reciklirajući ih na najbolji mogući način.</p><h2>Izradite traku za kosu i gumice</h2><p>Od izrezanih dugačkih traka možete isplesti dugačku pletenicu pa ju omotati oko kose. Naravno, hulahopke možete izrezati i poprijeko, u nešto tanjim krugovima i izvrsno će poslužiti i kao gumica za kosu koju i tako malo-malo izgubimo.</p><h2>Ulaštite cipele od glatke i od brušene kože</h2><p>Osim što se najbolje glatka koža do visokog sjaja uglanca najlonkama, smotane u kuglu odlične će biti i za čišćenje cipela od brušene kože. Uz pomoć ovog trika dat ćete im još malo života. Dakle, kuglom od hulahopki prelazite preko cipela pokretima u jednom smjeru. Najlonska vlakna pokupit će prašinu, a tekstura kože postat će ljepša. Očistite na taj način i torbice i kapute odnosno jakne od brušene kože.</p><h2>Očistite prašnjave svijeće</h2><p>Možda vam već dulje vrijeme stoje na polici, a sada ih baš želite zapaliti. Svijeću stoga umetnite u jednu od nogavica hulahupke, a rolajući je naprijed natrag s nje će se pokupiti sva prašina.</p><h2>Sigurno operite dječje igračke</h2><p>Nogavica hulahopke izvrsno će poslužiti za pranje plišanaca u perilici rublja, jednom kada postanu toliko zaprljani. Osim što će se savršeno očistiti, očuvat će se oblika igračke, ali i krzno ili tkanina od koje je napravljen.</p><h2>Učinkovito očistite podove</h2><p>Navucite na metlu ili partviš izrezanu nogavicu, i zbog toga nećete imati više prašine u stanu nego kad ste krenuli pometati. Mrežasta struktura ženske čarape će zadržati prašinu. Nakon čišćenja, hulahopku skinite i isperite pod vodom. </p><h2>Skrojite psu odijelce </h2><p>Možda vam se ljubimac pretjerano linja ili vam dolaze gosti koji će ga mazeći samo napraviti nered s hrpom dlaka koje će mu skinuti, pa mu privremeno možete odjenuti odijelo koje će zadržati dlake. </p><h2>Testirajte drvene površine</h2><p>Ako ste u frazi bojenja namještaja, glancanjem hulahopkom svaku drvenu površinu možete provjeriti je li dovoljno glatka da se ide u sljedeću fazu. Par hulahopki najbolje je omotati oko dlana, i nekoliko puta prijeći po drvenoj površini. Ako nakon toga vlakna vire iz hulahopki, znači da brušenje trebate ponoviti - sve do onda kada hulahopke više ne budu imale oštećenja.</p><h2>Pokupite dlaka s namještaja</h2><p>Kauč može postati "dlakav" od krznatog prijatelja u kratko vrijeme, ali nikako neće više biti primamljiv za sjesti. Hulahopkom omotanom oko ruke zato trljajte površinu s dlakama, a statični elektricitet bi trebao odraditi posao.</p><h2>Osušite plodove i biljke</h2><p>Ako imate prostora, napravite konstrukciju i preko nje navucite hulahopku, a kroz koju će strujiti zrak i lako osušiti vaše lješnjake koji ubrzo dozrijevaju, orahe ili biljke za čaj. </p><h2>Zaštite luk da ne postane pljesnjiv</h2><p>Svaku glavicu bilo bi dobro umetnuti u hulahopku, a zatim zavezati čvor. Na ovaj način omogućit će se je cirkuliranje zraka između glava luka zbog čega neće doći do pojave plijesni. </p><h2>Filtrirajte zemlju za biljke</h2><p>Prije nego presadite biljku u lončaricu, preko rupica plastične tegle stavite komad hulahopke. U slučaju da biljku previše zalijete, zadržat će zemlju, a propustiti samo vodu.</p><p> </p>