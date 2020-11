Uz to, podijelili su pet fotografija navodno ku\u0107e skladi\u0161ta, ali koje su izgleda prikupljene iz niza razli\u010ditih izvora.

Najluđi oglas za iznajmljivanje sobe koji baš nitko ne razumije

<p>Oglas za iznajmljivanje soba toliko je 'kaotičan' da ljudi uopće ne znaju odakle početi s razumijevanjem njegova značenja, a postao je i pravi hit na društvenim mrežama, prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/room-rent-advert-chaotic-people-22992564">Mirror.</a></p><p>Oglas tvrdi da nudi dvokrevetnu spavaću sobu u dječjem zatvorenom igralištu za 950 funti mjesečno (oko 8000 kuna), a objavljen je u grupi Hackney Wick Spaces na Facebooku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Veliki odmor u maloj kući</strong></p><p>Toliko se toga navodi u njemu da oni koji su ga primijetili kažu da nisu znali odakle početi.</p><p>On kaže:</p><p>'Dvokrevetna soba dostupna je u starom Wacky Warehouseu u Dalstonu. Dijelit ćete je s još pet kreativaca u dobi od 24 do 35 godina, četvero radimo, a jedan je zreli student koji studira desairologiju. U sobi je potpuno nov tepih i dva savršeno funkcionalna prozora. Dostupno od kraja studenog. Pošaljite poruku za još detalja.'</p><p>Uz to, podijelili su pet fotografija navodno kuće skladišta, ali koje su izgleda prikupljene iz niza različitih izvora.</p><p>Iako u Dalstonu nema 'Otkačenog skladišta', a slike s prostorom za igru ​​zapravo su stvarne i one su iz kuće za odmor u Westbourneu pod nazivom Lollipops, koja je preuređena crkvena dvorana s vlastitom mekanom podlogom igrališta u zatvorenom.</p><p>Unatoč tome, čini se da je mnoge ljude zavarao zabavni oglas otkad je postao viralan.</p><p>Jedna je komentator rekao: 'Najluđa stvar u povijesti. Zašto su postavili lažni stol za doručak, ali nisu pospremili smrdljivu spavaću sobu?'.</p><p>Drugi jednostavno nisu znali što da misle o cijeloj stvari.</p><p>Netko je drugi napisao: 'Pročitao sam ovo toliko puta, ne znam ni sam odakle krenuti...'</p><p>Drugi je rekao: 'Ove fotografije sadrže izuzetno kaotičnu energiju.'</p><p>Drugi se korisnik složio s tim da je sobu označio kao 'kaos', dok neke podsjeća na scenografiju za kakav za Netflixov reality kriminalistički show.</p><p>Neke je pak najviše odvratio izraz 'desairologije' spomenut u postu nakon što su pogledali o čemu se radi.</p><p>Jedna je osoba tweetala: 'Desairologija je praksa njege kose i noktiju umrlih u pogrebnom poduzeću od strane desairologa, koji su kozmetičari ili frizerski stilisti. Desairologija je proizvod prakse gledanja preminule osobe u otvorenom kovčegu prije pokopa.'</p><p>Kako god bilo, očito je kako je oglas kreirao jedan neshvaćen kreativac ili je riječ o namjernoj podvali.</p>