Najmanji bračni par na svijetu dijele jednu od najvećih ljubavi

Veličina nije bitna, a ovaj sretno oženjeni par savršen je primjer toga. Brazilke Paulo i Katyucia, zajedno, imaju visinu otprilike 180 cm zbog kojeg su u Guinnessovu knjigu rekorda zavedeni kao 'najmanji vjenčani par na svijetu'.

Par je zbog toga stekao svjetsku slavu, ali njihova ljubavna priča također zaslužuje određenu pozornost. Paulo je visok 90 cm, a njegova supruga Katyucia samo je 1 cm viša od svog supruga. Oni su 2016. godine postali svjetski rekorderi odmah nakon vjenčanja.

- Možda smo niži od prosječnog čovjeka, no naša ljubav je jednako velika ako ne i veća, a zbog životnih izazova s kojima smo se susretali zahvalni smo što smo se našli te vjerujemo da ne postoji nešto što zajedno ne možemo riješiti - kažu zaljubljeni Brazilci.

Godinu i pol ga blokirala na mrežama

Mladi se par upoznao preko društvenih mreža, neko vrijeme su se dopisivali, a zatim je došlo i do prvog spoja u realnosti. Uslijedio je poljubac, no priča dalje nije bila tako jednostavna kako se čini.

Naime, Katusia je svog udvarača blokirala na društvenim mrežama i to je trajalo punih 18 mjeseci.

- Smatrala sam ga vrlo dosadnim i išao mi je na živce s onim što sam smatrala da su jeftini komplimenti i uvaljivanje. No, Paolo nije odustajao i na kraju me je osvojio kad sam shvatila da je to njegov iskren način pokazivanja naklonosti - ispričala je mini Brazilka.

Zove ju 'mala ratnica'

U prvo vrijeme su živjeli u drugim gradovima te su održavali vezu na daljinu, no kad su shvatili da više ne mogu jedno bez drugog Katyucia se preselila iz svog rodnog grada Londrina u Itapevu.

Katyucia kaže da su, izuzev njihove visine, oni tipičan par koji se ljubi i svađa, zeza i miri. Ona priznaje da ima kompliciran temperament, ali Paolo je vrlo miran i razuman.

Katyucia je u jednom intervjuu objasnila da je najvažnije i najdivnije da se njihovi osjećaji, misli i snovi podudaraju.

Paulo, kao državni službenik za svoju lokalnu upravu, i Katyucia, vlasnica kozmetičkog salona, ​​privlače pažnju zbog svoje visine, i to ne uvijek na pozitivan način. No, kažu da im podbadanja i ismijavanja na neki način pomažu jer ih samo čine jačima, a vjeruju da je ljubav jača od svake mržnje.

