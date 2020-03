Zajedno su 37 godina, evo koja je tajna njihove velike ljubavi

Oni su par kojeg u Hollywoodu vole, a Brightside donosi 10 razloga zašto je tako i zašto je njihova veza opstala unatoč mnogim kušnjama.

1. Ljubav je planula na prvi pogled

Goldie i Kurt susreli su se 1966. godine, čak 17 godina prije nego što su počeli hodati. U to vrijeme ona je imala 16, a on 21 godinu. Glumica je kasnije otkrila da joj se Kurt odmah svidio, ali tada nisu ništa poduzeli. Ponovni susret 1983. godine rasplamsao je staru ljubav, a nakon što se nisu vidjeli gotovo dva desetljeća, Kurt ju je odmah obasuo komplimentima. Njoj se to svidjelo, privlačnost je bila uzajamna i počeli su hodati.

2. Snimali su zajedničke filmove

Nakon četiri godine veze zajedno su glumili u filmu Overboard, a to je doprinijelo njihovoj kemiji. Hawn kaže da je joj je taj film često pomogao da se prisjeti početaka veze i rasplamsa romantičnu iskru kad joj je to bilo potrebno.

- Znate kako ponekad zaboravite zašto ste se u nekoga zaljubili? Ja se tako prisjećam svega, i zašto sam se zaljubila. Bilo je zbilja posebno gledati to - kazala je.

3. Prihvatili su djecu u sekundi

Kad su Goldie i Kurt počeli izlaziti, već su oboje bili roditelji. Goldie je imala Olivera i Kate, djecu iz drugog braka. Kurt je imao sina Bostona iz prvog braka. Kad se rodio njihov zajednički sin Wyatt, jednostavno se uklopio u veliku i sretnu obitelj.

4. Ponekad si daju prostora

Jedna od draži dugotrajne veze je i ta da znate kad se valja odmaknuti od partnera i dati mu prostora. Hawn je jedanput ispričala kako ona i Russell provode oko 68 posto vremena zajedno, a smatraju kako je to zdravo za vezu. I čini se da djeluje.

5. Za Goldie, Kurt je savršeni muškarac

Goldie često hvali svog partnera i govori kako ne može vjerovati da je toliko sretna. On je atraktivan, nasmijava je, a obara je s nogu i to kakav je s djecom. Kad govore jedno o drugome, očito je da se oboje osjećaju kao sretnici.

6. Kurt je bliži sa Goldienom djecom nego s vlastitim ocem

Kad su Goldie i Kurt počeli hodati, otac njezine djece Bill Hudson za nju je već bio davna prošlost tako da je Kurt zapravo podizao Kate i Olivera. Hawn kaže da se prirodno slaže s djecom, pa ga stoga ona gledaju kao oca. Kate i Oliver Hudson otvoreno su Kurta shvaćali kao roditelja i zvali su ga "tata".

7. I nakon tri desetljeća zabavljaju se

Par se trudi kako bi im život bio zanimljiv pa se ne mire sa sjedenjem pred TV-om kod kuće. Imaju mnogo hobija, a to uključuje planinarenje, bicikliranje i degustaciju vina. Još rade i na filmovima, a to ih sve jako zabavlja.

8. Iskusili su sve radosti zajedništva

Kurt je jedanput rekao da su nakon gotovo četiri zajednička desetljeća iskusili sva iskustva i emocije kroz koje parovi prolaze. Doživjeli su pobjede i razočaranja, podignuli su četvero djece i sad uživaju u životu. Tu je vezu teško nadmašiti.

9. Obitelj temelje na ljubavi

Njihova složna obitelj je najveći dokaz toga koliko su dobri roditelji. Uspjeli su odvojiti djecu od prijašnjih brakova i omogućiti im da se osjećaju kao braća i sestre. Kate, Oliver, Boston i Wyatt su vrlo bliski. Dodatno, Goldie i Kurt imaju šestero unučadi i svakog od njih neizmjerno vole. Wyatt jedini još nema djecu, pa se raduju budućnosti i novim unucima.

10. Ostali su zaljubljeni bez obzira na brak

Kurt i Goldie su među rijetkim slavnim parovima koji su tako dugo zajedno, a nisu se vjenčali. Goldie je jedanput objasnila da joj ne ne treba papir te da vjeruje kako je psihološki oslobađajuća činjenica da nije u braku. Ona i Russell žive po pravilu da žele biti zajedno i to im je dovoljno.

