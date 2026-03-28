Najmlađa hrvatska postolarka: 'Ne mogu naći nasljednika, a ljudi još žele kvalitetne cipele'

Ništa se bitno nije promijenilo u sedam, osam godina, kad smo prvi put razgovarali. Još ima puno ljudi koji znaju što je kvalitetna cipela i spremni su je naručiti kod dobrog postolara i platiti skuplje nego što stoji konfekcija, jer znaju da će godinama imati kvalitetnu cipelu. Kad bismo imali radnike na koje bih mogla računati, sigurno bih mogla nastaviti obrt i dobro živjeti od toga, no s obzirom na situaciju, realnije je očekivati da se obistini tatina slutnja o tome da će za dvije, tri godine, na stotu obljetnicu obiteljskog postolarskog obrta, zauvijek zatvoriti vrata radnje, kaže nam Matea Budiselić, koju smo 2020. godine predstavili kao najmlađu hrvatsku postolarku, u kultnom salonu za izradu muških cipela "Zlatko" u zagrebačkoj Ilici.