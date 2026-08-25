Najnepristojnije stvari koje možete učiniti kad ste u gostima

Stručnjaci za bonton izdvojili su najčešća nepristojna ponašanja koja gosti rade prilikom posjeta tuđem domu. Iako se neka mogu činiti bezazlenima, mogu ostaviti loš dojam i stvoriti neugodnu atmosferu
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U nastavku pogledajte nepristojne stvari koje mnogi radeu gostima.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte nepristojne stvari koje mnogi radeu gostima. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte nepristojne stvari koje mnogi radeu gostima.
| Foto: 123RF
DIRANJE I PREMJEŠTANJE STVARI To što vam domaćin kaže da se osjećate kao kod kuće ne znači da možete slobodno dirati njegove stvari. Ne stavljajte noge na namještaj i ne otvarajte hladnjak bez dopuštenja.
| Foto: 123RF
SAMOINICIJATIVNI OBILAZAK DOMA Ako vam domaćin sam ne ponudi da vam pokaže ostatak kuće ili stana, nemojte krenuti u istraživanje. Ulazak u prostorije bez poziva može ostaviti vrlo loš dojam.
| Foto: 123RF
PREDUGO OSTAJANJE Čak i ako se dobro zabavljate, obratite pažnju na znakove da je vrijeme za odlazak. Domaćinu možda nije ugodno izravno reći da želi završiti druženje.
| Foto: 123RF
SKRIVANJE NEREDA I ŠTETE Ako nešto prolijete, razbijete ili oštetite, nemojte pokušavati sakriti što se dogodilo. Najpristojnije je odmah priznati nezgodu i ponuditi da pomognete riješiti problem.
| Foto: 123RF
NJUŠKANJE PO TUĐIM STVARIMA Znatiželja nije razlog za otvaranje ormarića, ladica ili ormara. Tuđe stvari i privatni prostor treba poštovati, čak i ako ste s domaćinom bliski.
| Foto: 123RF
DOVOĐENJE NEPOZVANOG GOSTA Ako ste pozvani sami, nemojte pretpostaviti da možete povesti još nekoga. Domaćina je potrebno unaprijed pitati odgovara li mu dolazak dodatne osobe.
| Foto: 123RF
PREHRAMBENA OGRANIČENJA Ako imate alergiju, intoleranciju ili poseban način prehrane, obavijestite domaćina na vrijeme. Nije pristojno tek za stolom očekivati da je cijeli obrok prilagođen vašim potrebama.
| Foto: 123RF
HRANJENJE TUĐEG LJUBIMCA Nemojte psu ili drugom ljubimcu domaćina davati hranu bez pitanja. Neke životinje imaju posebnu prehranu ili ne smiju jesti određene namirnice.
| Foto: 123RF
NEPOŠTIVANJE PRAVILA O OBUĆI Ako domaćin zamoli goste da se izuju, poštujte njegovo pravilo. Takvi zahtjevi najčešće postoje zbog čistoće i održavanja doma.
| Foto: 123RF
MIJENJANJE PLANOVA DOMAĆINA Ako je domaćin unaprijed isplanirao večeru ili druženje, nemojte pokušavati mijenjati njegov raspored. Cijenite trud koji je uložio u organizaciju.
| Foto: 123RF
DOLAZAK PRAZNIH RUKU Kada idete nekome u goste, mala gesta pažnje uvijek je dobrodošla. Cvijeće, desert ili nešto slično mogu pokazati da cijenite poziv i trud domaćina.
| Foto: 123RF
KORIŠTENJE TUĐE KUPAONICE BEZ PITANJA Ako vam nešto treba iz kupaonice ili drugog privatnog prostora, nemojte pretpostaviti da možete sami uzimati stvari. Bolje je jednostavno pitati domaćina gdje se nešto nalazi.
| Foto: 123RF
OSTAVLJANJE NEREDA ZA SOBOM Nakon jela ili druženja nemojte ostaviti čaše, tanjure i ambalažu gdje god stignete. Pomaže već i ako pokupite ono što ste sami koristili.
| Foto: 123RF
PREGLASNO PONAŠANJE Glasno pričanje, glazba ili smijanje mogu biti neugodni ako u domu ima drugih ljudi ili susjeda. Prilagodite se prostoru i atmosferi koju je domaćin stvorio.
| Foto: 123RF
PRETJERANO KRITIZIRANJE DOMA Komentiranje nereda, namještaja ili uređenja može domaćina dovesti u neugodnu situaciju. Ako vam se nešto ne sviđa, najbolje je zadržati komentar za sebe.
| Foto: 123RF