Mnogi napici se reklamiraju kao "zdravi", ali oni to uopće nisu. U nastavku saznajte koja pića bi bilo bolje izbjegavati.

Koktel sa sokom od brusnice

Za proizvodnju koktela koriste se industrijski sokovi od brusnice koji sadrže poprilično velike količine šećera kako bi dobili 'bolji' okus. Samo jedna čaša koktela sa sokom od brusnice može sadržavati čak i do 25 grama šećera.

Čokoladno mlijeko

Osim ako ga ne konzumirate odmah nakon intenzivnog treninga, pripazite, jer jedna bočica sadrži oko 21 gram šećera plus pojačivače okusa.

Napitci od naranče

Sok od naranče često nije ono što očekujete – radi se o mješavini vode i gustog slatkog sirupa te malo koncentrata pravog soka, ulja i ostalih kemikalija.

Sok od rajčice

Rajčica može biti voće bogato antioksidansima, ali dobrobiti ovog napitka se gube nakon što se flašira. Proizvođači dodaju natrij, pa se pretpostavlja da s jednom šalicom ovog soka unesete 30 posto dnevne preporučene doze natrija.

Velika šalica kave

Dok šalica ili dvije kave mogu učiniti dobro za zdravlje, više od toga može biti loše. Odrasla osoba bi trebala unijeti oko 400 ml kave u danu, a sve više od toga može uzrokovati razvoj osteoporoze, naglašava dr. Mamta M. Mamik.

Dijetalna gazirana pića

Umjetna bojila i umjetni zaslađivači samo su neki od sastojaka koji se nalaze u dijetalnim gaziranim pićima. Ona se često pakiraju u plastičnim bocama koje sadrže opasni BPA, kemikaliju koja se povezuje i s pretilošću. Sve to, osim što je izrazito nezdravo, može rezultirati povećanjem težine umjesto njezinim smanjenjem.

Voda iz boce

Nije problem u vodi, nego u bocama koje sadrže BPA (bisfenola A). To je kemikalija koja oponaša hormon, a nalazi se u gotovo svim plastičnim materijalima za pakiranje hrane i potencijalno je opasna za ljudsko zdravlje. Prema nekim studijama, ova kemikalija može utjecati na razvoj raka i plodnost.

Kava u limenkama

Prije kupovine bilo kojeg proizvoda, pročitajte što piše na naljepnici. U slučaju kave u limenci, mnogi će proizvođači dodati puno šećera i mlijeka kako bi napitak bio ukusniji.

Voda s vitaminima

Iako na njima piše voda, jedna boca ovog pića sadrži oko 120 kalorija zbog dodanog šećera, piše Eat This, Not That!.