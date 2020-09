Najopasniji znakovi Zodijaka: Rak će ubiti šefa zbog otkaza, a Ovan je kriminalac 'na ugovor'

Rakovi su skloni nasilju u trenucima potpune psihičke rastrojenosti, Bikovi najčešće rade sami i nikome ne govore o tome, a najviše vole poslove s malo rada, ali s velikom zaradom

<p>Jeste li se ikada zapitali koji su to najopasniji horoskopski znakovi i za što su sve sposobni? Ne brinite, osim što vam može reći koji su znakovi dobri u ljubavi i kompatibilni, isto tako, horoskop vam može reći koji su jedni od najopasnijih znakova i na što su sve spremni.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>1. Ovnove privlači oružje</h2><p>Ako se bave kriminalnim radnjama, najvjerojatnije to rade po ugovoru, odnosno drugi ih plaćaju za to, bilo da su utjerivači dugova, ucjenjivači ili plaćene ubojice.</p><h2>2. Lavovi su jako impulzivni pa su često prenagli</h2><p>Nakon Ovnova, osobe rođene u znaku Lava spadaju među one koji najčešće nose ili posjeduju oružje. Nisu im strane ni provale, a ni hakiranje. Problem je njihova impulzivnost, usprkos dobro razrađenom planu (ako im se da zamarati s detaljima), najčešće vrlo loše prođu jer ih činjenica da su uhvaćeni potpuno šokira pa brzo sve priznaju.</p><h2>3. Blizanci su skloni prevari</h2><p>Ako se i bave kriminalom, najčešće je riječ o prevarama. Blizanci ne hodaju uokolo prijeteći pištoljem, njihovo su oružje lažna obećanja. Kada ih uhvate, svim se silama pokušavaju spasiti, makar i odavanjem imena pomagača. No čak je i tada moguće da lažu samo kako bi se izvukli.</p><h2>4. Bik ne može odoljeti novcu</h2><p>Osobe rođene u ovom znaku obično su upletene u poslove koji podrazumijevaju malo rada, a veliku zaradu, poput pranja novca i krađe. Najčešće rade sami i nikome ne govore o tome. Ako ih uhvate na djelu, pokajat će se i pokušati izazvati milost.</p><h2>5. Rakovi misle da su neki nasilje 'zaslužili'</h2><p>Rakovi su skloni nasilju u trenucima potpune psihičke rastrojenosti, a najčešće je riječ o ubojstvima iz strasti ili osvete i otmicama. Oni teško kontroliraju svoj temperament, pa su Rakovi u stanju ubiti svog šefa zbog otkaza. Kada ih uhvate, Rakovi djeluju izgubljeno, no i dalje smatraju kako su njihove žrtve to 'zaslužile.'</p><h2>6. Djevice sve pomno isplaniraju</h2><p>Među pripadnicima zemljanih znakova, Djevice su najmanje sklone kriminalu. Ako se i uključe u mutne poslove, to će biti pomno razrađeno. Kao i drugi pripadnici zemljanih znakova, najskloniji su financijskim prevarama. Zbog svega toga su Djevice kao kriminalci vrlo opasni. Oni se neće upuštati u sitne prekršaje. Ako već riskiraju svoju slobodu, to rade iz velike koristi ili radi slave.</p>