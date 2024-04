Najpametniji znakovi Zodijaka: 'Najposebniji' je na vrhu liste

Svih 12 horoskopskih znakova ima svoje jedinstvene prednosti, a to uključuje i inteligenciju. No neki se ipak ističu na listi 'pametnih' znakova, to govori o njihovoj sposobnosti analiziranja svakodnevnih situacija.

Vodenjak

Naravno da je na prvom mjestu Vodenjak. Naime, ispostavilo se da bi najposebniji znak u Zodijaku ujedno mogao biti i najinteligentniji.

- Oni su posebni, uvijek na tragu neke inovacije te intelektualni, inovativni i napredni - komentirala je stručnjakinja za astrologiju Imani Quinn.

Vodenjaci napreduju u svim aspektima života tek kada mogu primijeniti tu individualnost i kreativnost.

- Zato su oni često znanstvenici, astronomi, inženjeri, a u nekim slučajevima čak i političari - navodi astrolog i holistički psihijatar Kayse Budd.

Dakle, slušajte Vodenjake u svom životu - oni su gotovo uvijek ispred svih, a budući da su fiksni znak, mogli bi biti malo tvrdoglavi.

Djevica

Sljedeća na popisu je Djevica, znak poznat po svojoj posvećenosti detaljima i organizaciji te predanosti svojim visokim standardima. A zašto ne bi imali visoke standarde? Sa svojom velikom mentalnom i intelektualnom energijom, kaže Quinn, Djevice su među najpametnijim ljudima na svijetu.

- Njihova pažnja posvećena detaljima pokreće njihovu čitavu osobnost. To je kao njihov modus operandi, način na koji rade - izjavila je astrologinja Molly Pennington.

Razmišljajte o Djevicama kao o katalozima informacija ili ljudskim enciklopedijama, oni neprestano prikupljaju podatke. A za to mogu zahvaliti svom planetarnom vladaru Merkuru. Djevice su izvrsni voditelji projekata jer imaju sposobnost poboljšati sustav ili organizaciju te su također prirodno suradljive, što ih čini prilagodljivima.

- Djevice se mogu prilagoditi na način koji je teži za fiksne znakove, pa su kompromisi i promjene za njih laki - objašnjava Pennington.

Blizanci

Uz Djevicu, drugi znak Zodijaka kojim vlada Merkur su Blizanci. Merkur je ipak planet informacija, komunikacija i tehnologije, tako da su Blizanci definitivno zaslužili svoje mjesto na ovoj listi.

Ako je Djevica hodajuća enciklopedija koja skuplja znanje kako bi poboljšala stvari, Blizanci su isto to, no znanje koriste kako bi ga širili i promovirali okolini.

Kao što intuitivni astrolog Lumi Pelinku kaže za mindbodygreen, Blizanci su intelektualno vođen znak te žele sagledati svijet sa svih strana. Osim toga, oni su otvoreni i dovoljno svestrani da to rade na kvalitetan način.

Prioritet im je intelektualna stimulacija, s jakom mentalnom energijom koja nikad ne miruje. Također mogu biti vrlo dosjetljivi i zabavni, s oštrim umom, stoga nemojte ni pokušavati započeti svađu s njima.

Strijelac

Ovi ljudi slobodnog duha možda imaju reputaciju da su pustolovni i drski, ali također su povezani s višim obrazovanjem i filozofijom.

Strijelac vlada devetom kućom, a to je dio zodijačkog kotača koji upravlja znanjem i mudrošću.

Iako su manje 'mentalni' ili tvrdoglavi znakovi u intelektualnom smislu (u usporedbi s Djevicom ili Blizancima), oni brzo uče, a svladavanje određenih tema ili područja za njih je poput igre.

Ova karakteristika također se odnosi na njihov vladajući planet, Jupiter.

Jupiter voli vidjeti širu sliku, uvijek traži mudrost, intuiciju i kozmički zakon i red.

Škorpion

Sljedeći je Škorpion, jedini vodeni znak na popisu, ističe se kao 'detektiv' Zodijaka. Poanta je da ne postoji ništa što Škorpion neće učiniti da sazna istinu.

Sa svojim vladajućim planetom, Plutonom (planetom transformacije i ponovnog rađanja), Škorpioni žele otkriti najveće tajne, samo kako bi mogli prikupiti sve potrebne informacije.

Zbog toga su izvrsni istraživači i analitičari, ali su ujedno vrlo kreativni, što im omogućuje da otkriju neviđene stvari koje su ostali propustili.

Jarac

Posljednje, ali ne i najmanje važno, Jarac je jedan od najpametnijih horoskopskih znakova, iako možda nije brz poput Blizanca ili inovativan poput Vodenjaka.

Zahvaljujući vladajućem planetu Saturnu, koji je povezan sa strukturom i disciplinom, Jarci će učiniti sve da uspiju, što znači da će usput naučiti puno stvari.

Jarac je također povezan s mudrošću i može biti prilično duhovno pametan unatoč svom ozbiljnom ponašanju. Opisuju ih i kao poslovne stručnjake i odlične izvršne direktore.

Što je s ostalim znakovima?

Postoji mnogo različitih vrsta inteligencije, a samo zato što netko nije 'knjiški tip' ili zna svašta, ne znači da je neinteligentan.

Gore navedeni znakovi obično imaju prednosti koje su u skladu s onim što smatramo općom inteligencijom, ali postoje i emocionalna inteligencija, prostorna inteligencija, glazbena inteligencija te još mnogo toga.

Na primjer, samo zato što se Vodenjak smatra 'najpametnijim', ne znači da je emocionalno inteligentan.

Evo načina na koje drugi znakovi koriste svoju inteligenciju:

Vaga: Relacijska/emocionalna inteligencija, pravda i pravednost

Bik: Financije, estetika i dizajn

Ovan: Ulična pamet, brza pamet i sportska inteligencija

Lav: Kreativnost, inovativnost i socijalna inteligencija

Rak: Emocionalna inteligencija, rješavanje problema i analitika

Ribe: Psihičke sposobnosti, intuicija i duhovnost

Iako se Vodenjak može smatrati najpametnijim horoskopskim znakom, svih 12 znakova imaju nešto jedinstveno za ponuditi svijetu, pa se nemojte osjećati loše ako niste u klubu Vodenjaka.

Astrologija nam pomaže ukazati na naše prednosti, kako bismo ih znali iskoristiti, piše mbg.