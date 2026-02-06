'Najpijanije' nacije na svijetu: Nismo na listi, ali susjedi jesu

Postoje zemlje u kojima konzumacija alkohola prelazi granice umjerenosti, pa neke od njih premašuju i godišnji BDP manjih država u ukupnoj kupnji alkohola. Svake se godine prati koliko alkohola prosječno popiju osobe starije od 15 godina, a statistika otkriva zemlje s najvećom konzumacijom čistog alkohola (misli se na alkoholna pića, a ne na alkohol u kolačima, ocat i slično)
U nastavku slijedi rang-lista država prema godišnjoj potrošnji alkohola po stanovniku, od 25. do prvog mjesta.
25. SLOVAČKA - Na samom dnu ljestvice nalazi se srednjoeuropska država Slovačka, s prosječnom godišnjom potrošnjom 10,48 litara čistog alkohola po stanovniku. Zanimljivo je da je u Slovačkoj standardna čašica za žestoka pića 50 mililitara, dok je u većini drugih zemalja svijeta ona nešto manja.
24. COOKOVI OTOCI - Stanovnici Cookovih Otoka u Tihom oceanu izrazito su skloni konzumaciji žestokih pića, osobito ruma, što doprinosi njihovoj godišnjoj potrošnji od 10,56 litara čistog alkohola po stanovniku.
23. MAĐARSKA - Mađarska ima neke od najnižih cijena alkohola među državama Europske unije, što je pridonijelo i činjenici da se zemlja ubraja među one s najvišim stopama alkoholizma u svijetu. Prosječna godišnja potrošnja iznosi 10,6 litara čistog alkohola po stanovniku.
22. UJEDINJENO KRALJEVSTVO - Stanovnici Ujedinjenog Kraljevstva statistički su skloniji epizodnom opijanju (binge drinking) nego u drugim europskim zemljama. Godišnja potrošnja po stanovniku iznosi 10,82 litre čistog alkohola.
21. BJELORUSIJA - U jednom razdoblju u prošlosti Bjelorusija se suočavala s rastućim problemom kontrole konzumacije alkohola, zbog čega su poduzimani brojni napori kako bi se smanjila njegova potrošnja. Ipak, godinama kasnije ova istočnoeuropska zemlja i dalje konzumira više alkohola od većine drugih, s godišnjom potrošnjom od 10,9 litara čistog alkohola po stanovniku.
20. ŠPANJOLSKA - Alkohol je posebno cijenjen dio španjolske kulture, a vina i sangrija ove zemlje obožavani su diljem svijeta. Godišnja potrošnja alkohola po stanovniku u Španjolskoj iznosi oko 10,91 litru čistog alkohola.
19. SLOVENIJA - Slovenci zasigurno vole pivo i vino, no njihovo omiljeno piće je – rakija. Proizvodnja rakije smatra se svojevrsnim nacionalnim hobijem. Ljubav prema ovom i drugim alkoholnim pićima rezultirala je prosječnom godišnjom potrošnjom od 10,98 litara čistog alkohola po stanovniku.
18. ANDORA - Andora je jedna od najmanjih država na svijetu, a ujedno imaju i jedan od najnižih poreza na hranu i alkohol. Porez na hranu u ovoj europskoj zemlji iznosi svega 1 %, dok je porez na alkohol tek 4,5 %. Kao rezultat toga, godišnja potrošnja alkohola po stanovniku doseže 11,05 litara čistog alkohola.
17. ESTONIJA - Baltička država Estonija ima prosječnu godišnju potrošnju alkohola od 11,26 litara čistog alkohola po stanovniku. Zanimljivo je da cijene dobara i usluga u zemlji brzo rastu, no cijena žestokih alkoholnih pića zapravo je postala jeftinija.
16. FRANCUSKA - Francuska je poznata po kulturi hrane i vina, koje su duboko ukorijenjene u svakodnevnom životu. Svake godine Francuska proizvede oko osam milijardi boca vina, a godišnja potrošnja alkohola po stanovniku iznosi 11,3 litre čistog alkohola.
15. MOLDAVIJA - Godišnja potrošnja alkohola po stanovniku u Moldaviji iznosi oko 11,36 litara, što se uglavnom pripisuje ljubavi prema vinu. Naime, gotovo tri četvrtine alkohola koji se konzumira u Moldaviji čini domaće vino.
14. LAOS - Laos je država bogata raznim etničkim skupinama, svaka sa svojim tradicijama i kulturama, no alkohol je iznimno važan dio laotskog društva. Uobičajeno je (posebice među muškarcima) nikada ne piti manje nego što si sposoban, što je pridonijelo godišnjoj potrošnji od 11,52 litara čistog alkohola po stanovniku.
13. LUKSEMBURG - Alkohol u Luksemburgu je nešto jeftiniji nego u susjednim zemljama, zbog čega mnogi Belgijanci putuju u ovu zemlju kako bi kupili svoja omiljena pića. Prosječna potrošnja u Luksemburgu iznosi 11,53 litre čistog alkohola po stanovniku.
12. POLJSKA - Postoji samo jedna riječ koja uistinu opisuje poljsku kulturu pijenja: vodka. Poljska je najveće tržište za vodku u Europskoj uniji, a njihova godišnja potrošnja alkohola po stanovniku od 11,63 litre ostaje stabilna kroz godine.
11. IRSKA - Irci su, čini se, skloniji provoditi vrijeme u pubovima nego u restoranima ili kafićima, što doprinosi godišnjoj potrošnji od 11,7 litara čistog alkohola po stanovniku. Irska proizvodi neke od najboljih whiskeya i stout piva, uključujući svjetski poznati Guinness.
10. LITVA - Na 10. mjestu liste nalazi se još jedna baltička država: Litva. U ovoj zemlji najomiljenije piće je pivo, koje čini oko 44% ukupne potrošnje alkohola u državi. Po stanovniku, godišnja potrošnja iznosi 11,79 litara čistog alkohola.
9. BUGARSKA - Godišnja potrošnja alkohola po stanovniku u Bugarskoj iznosi 11,92 litre, što je izazivalo velike kontroverze u zemlji. Procjenjuje se da je gotovo 2% nacionalnih zdravstvenih troškova Bugarske usmjereno na liječenje bolesti i ozljeda uzrokovanih alkoholom.
8. AUSTRIJA - Pivo i vino su svakako najpopularnija pića u Austriji, gdje godišnja potrošnja po stanovniku iznosi 11,97 litara čistog alkohola. Za razliku od većine drugih država, minimalna dob za kupnju alkohola u Austriji regulirana je na regionalnoj razini, a ne nacionalnoj, pa svaka regija ima vlastite zahtjeve.
7. SEJŠELI - Istočnoafrički otok Sejšeli ne samo da ima živahno društveno okruženje koje potiče konzumaciju alkohola, već zemlja svake godine privlači i veliki broj turista. Zbog toga je godišnja potrošnja po stanovniku porasla tijekom godina i iznosi 11,99 litara čistog alkohola.
6. UGANDA - Pretjerano konzumiranje alkohola prepoznato je kao jedan od glavnih uzroka siromaštva u istočnoafričkoj zemlji Ugandi. U ovoj državi, godišnja potrošnja čistog alkohola po stanovniku iznosi 12,21 litru.
5. NJEMAČKA. Na petom mjestu nalazi se Njemačka, zemlja koja je gotovo sinonim za pivo (iako piće nije izvorno nastalo tamo). U 2021. godini Njemačka je izvezla oko 1,38 milijardi američkih dolara vrijednosti alkoholnih pića, a godišnja potrošnja po stanovniku iznosi oko 12,22 litre čistog alkohola.
4. LATVIJA - Treća i posljednja baltička država na ovoj listi pojavljuje se s prosječnom godišnjom potrošnjom od 13,09 litara čistog alkohola po stanovniku. Budući da je hladna klime Latvije pogodnija za uzgoj žitarica nego grožđa, vodka je izuzetno popularna.
3. ČEŠKA - Češka se na ovoj listi nalazi na trećem mjestu. Godišnja potrošnja alkohola u ovoj zemlji iznosi oko 13,29 litara čistog alkohola po stanovniku. Svake godine češka kućanstva troše rekordne iznose na alkohol, često dosežući ukupno više od 4 milijarde američkih dolara.
2. GRUZIJA - Drugo mjesto pripada Gruziji, zemlji čija potrošnja alkohola po stanovniku iznosi 14,33 litre godišnje. Za razliku od drugih post-sovjetskih država, Gruzija je sklonija konzumaciji vina nego žestokih pića.
1. RUMUNJSKA - Na prvom mjestu, kao zemlja s najvećom potrošnjom alkohola po stanovniku u svijetu, nalazi se Rumunjska, s godišnjom potrošnjom od 16,99 litara čistog alkohola po stanovniku. Snažne tradicije konzumacije žestokih pića dodatno doprinose kupnji i proizvodnji ovakvih napitaka u zemlji.
