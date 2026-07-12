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Najpoželjnije cipele za ljeto 2026.: Od elegantnih balerinki do retro klompi

U sezoni koju su obilježili debiji na modnim pistama poznatih modnih kuća, iščekivanje je doseglo vrhunac oko toga kako će usmjeriti modne dodatke. Kada su u pitanju trendovi cipela za ljeto 2026., riječ je o mješavini klasika i noviteta.
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Najpoželjnije cipele za ljeto 2026.: Od elegantnih balerinki do retro klompi
Na minimalističkom kraju spektra i dalje su japanke, Max Mara, Balenciaga… dok su na suprotnom Dries Van Noten, Proenza Schouler i Dior sa smjelim dizajnima i predimenzioniranim cvjetnim ukrasima.
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Na minimalističkom kraju spektra i dalje su japanke, Max Mara, Balenciaga… dok su na suprotnom Dries Van Noten, Proenza Schouler i Dior sa smjelim dizajnima i predimenzioniranim cvjetnim ukrasima. | Foto:
Komentari 1

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