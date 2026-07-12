Najpoželjnije cipele za ljeto 2026.: Od elegantnih balerinki do retro klompi

6. Glove pumps: Pristaju poput rukavice. Omiljene na modnim pistama ove su cipele primjer moderne elegancije. Skulpturalne i dizajnirane da grle stopalo, ženstvene i profinjene. Kombinirajte ih s pencil suknjom i majicom bez rukava ili nosite cipele s remenčićima i špicastim vrhom za opušteniji izgled. Bilo da ih temelji na praktičnoj blok peti ili oštrijoj štikli, modeli Khaite, Balenciage i Stelle McCartney spajaju profinjenost i lakoću. | Foto: instagram