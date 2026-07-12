Najpoželjnije cipele za ljeto 2026.: Od elegantnih balerinki do retro klompi

U sezoni koju su obilježili debiji na modnim pistama poznatih modnih kuća, iščekivanje je doseglo vrhunac oko toga kako će usmjeriti modne dodatke. Kada su u pitanju trendovi cipela za ljeto 2026., riječ je o mješavini klasika i noviteta.
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Na minimalističkom kraju spektra i dalje su japanke, Max Mara, Balenciaga… dok su na suprotnom Dries Van Noten, Proenza Schouler i Dior sa smjelim dizajnima i predimenzioniranim cvjetnim ukrasima.
Na minimalističkom kraju spektra i dalje su japanke, Max Mara, Balenciaga… dok su na suprotnom Dries Van Noten, Proenza Schouler i Dior sa smjelim dizajnima i predimenzioniranim cvjetnim ukrasima.
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Na minimalističkom kraju spektra i dalje su japanke, Max Mara, Balenciaga… dok su na suprotnom Dries Van Noten, Proenza Schouler i Dior sa smjelim dizajnima i predimenzioniranim cvjetnim ukrasima.
1. Japanke: Prenesite energiju s plaže u svakodnevno odijevanje uz opuštenu lakoću. Ovosezonski komadi su sve samo ne osnovni - detalji u boji ili štikla daju klasičnoj silueti moderan zaokret. U kombinaciji s iznošenim traperom i bijelom majicom, ovo je majstorska klasa ležerne elegancije.
| Foto: instagram
2. Bijele platnene tenisice: Ovaj klasik iz 90-ih vraćaju se u velikoj modi ove sezone. Jednostavne i lake, volimo ih nositi podjednako jednostavne, uparene s bijelim ili u kombinaciji s jarko obojenim čarapama, poput Pradine proljetno/ljetne modne revije 2026.
| Foto: instagram
4. Retro klompa: Dizajneri ponovno traže inspiraciju u prošlosti. Upoznajte klompu: osnovni komad iz 1970-ih koji se ponovno pojavljuje s novim identitetom. Retro silueta, koju su preoblikovali brendovi poput Chloéa, donosi boemsku nostalgiju u moderno ljetno odijevanje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. Uske tenisice: Hibrid niskih tenisica i balerinke sada djeluje još profinjenije nego lani. Ultra ravne i prianjaju uz stopalo. Ovaj trend tenisica je idealan za minimaliste: decentne, bez napora i beskrajno nosive, od odlaska na posao do gradskih šetnji. Neutralni izbori čine ih lako uklopivim, međutim, životinjski print ili odvažni, koloritni stilovi unose energiju čak i u najjednostavnije izglede.
| Foto: instagram
5. Sandale s T-remenom: Ulltimativni, jedva vidljivi osnovni komad. Definirane tankim remenom koji prati stopalo, pružaju pravu količinu detalja - bilo u klasičnoj crnoj boji ili nekoj jačoj. Ravne cipele Polo Ralph Laurena, Emme Parsons i Quincea mogu funkcionirati kao elegantna svakodnevna kombinacija, dok su verzije s potpeticom savršene za svečane prigode.
| Foto: instagram
6. Glove pumps: Pristaju poput rukavice. Omiljene na modnim pistama ove su cipele primjer moderne elegancije. Skulpturalne i dizajnirane da grle stopalo, ženstvene i profinjene. Kombinirajte ih s pencil suknjom i majicom bez rukava ili nosite cipele s remenčićima i špicastim vrhom za opušteniji izgled. Bilo da ih temelji na praktičnoj blok peti ili oštrijoj štikli, modeli Khaite, Balenciage i Stelle McCartney spajaju profinjenost i lakoću.
| Foto: instagram
8. Balerinke: Oko njih su podijeljena mišljenja, no redovito su viđene na Zoë Kravitz, Kaii Gerber i Jennifer Lawrence, pa su očita "It girl" cipela ovog ljeta. Privlačnost je očita: udobna i niska silueta čini ih jednostavnim i svestranim. Odaberite razigrane verzije klasičnih crnih cipela s okruglim vrhom, metalik satensku verziju, blok petu ili pak špicasti vrh za dašak inovativonsti.
| Foto: instagram
7. Sandale s remenčićima: Osim što stopala dišu, dovoljno su tanke da u kofer možete spakirati i više pari. Ove sandale održale su se tijekom godina, a verzije s potpeticom bile su zvijezda prošle sezone. Odaberite praktičnu ravnu verziju za svakodnevno nošenje, kombinirajući je s trapericama, haljinom s čipkom i svime između.
| Foto: instagram
9. Povratak u školu: Uđite u energiju ljeta odabirom sezonskih preppy brogue cipela, derby stilova i cipela s visokim potpeticama na vezanje. Mnogi debitantski dizajneri ove godine eksperimentirali su s ovim oblikom - uključujući Jil Sander, Loewe, Celine i Dior. U sjajnoj lakiranoj koži sa šiljastim i četvrtastim vrhovima, te ukrašene amblemima, ove cipele nadograđuju se na moderni jesenski prep izgled, koji ide uz osnovne elemente garderobe poput elegantnih košulja i plisiranih hlača. Bijele derby cipele dodajte kao neočekivani kontrast cvjetnoj haljini ili bermudama.
| Foto: instagram
10. Za svaki dan: Hodate li puno, odaberite debele sandale s remenčićima koje donose pravu količinu stava, a istovremeno ostaju jednostavna silueta slip-on stila. Često viđene na Mary Kate i Ashley Olsen, to je cipela koja ostavlja dojam. Za besprijekornu dnevnu uniformu, pogledajte stranicu iz knjige stilova blizanki Olsen i uparite ih s plisiranim hlačama i prozračnom košuljom, upotpunite torbicom preko tijela i pilotskim sunčanim naočalama.
| Foto: 123RF
11. Otvorene mokasinke: Tipični jesenski favorit, mokasinke, dobivaju moderan izgled za ljeto s detaljima na preklapanje ili otvorene pete. Ova interpretacija dominirala je modnim pistama - od Victorije Beckham do Bottega Venete - nudeći jednostavan slip-on stil koji i dalje djeluje sofisticirano. Od četvrtastih i zaobljenih vrhova do ravnih potplata i suptilnih blok peta, pronađite širok raspon trendi iteracija na tržištu, od kojih se svaka može besprijekorno integrirati u vašu svakodnevnu garderobu.
12. Wedged Mule: Natikače s punom petom rođakinja su klompi, a ove sezone dolaze s oštrijim, profinjenijim rubom. Od klasičnih crnih koji ističu čistu, skulpturalnu siluetu do šarenih stilova koji pružaju odvažan završetak, to je cipela koja tiho mijenja izgled. Uočena diljem Pariza i Milana tijekom tjedna mode, ovo je ultimativni komad koji nudi visinu potpetice s cjelodnevnom udobnošću, bez muke s remenčićima.
12. Wedged Mule: Natikače s punom petom rođakinja su klompi, a ove sezone dolaze s oštrijim, profinjenijim rubom. Od klasičnih crnih koji ističu čistu, skulpturalnu siluetu do šarenih stilova koji pružaju odvažan završetak, to je cipela koja tiho mijenja izgled. Uočena diljem Pariza i Milana tijekom tjedna mode, ovo je ultimativni komad koji nudi visinu potpetice s cjelodnevnom udobnošću, bez muke s remenčićima.
| Foto: instagram