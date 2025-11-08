Čak i neki od kolega iz struke za dr. Mladena Dudukovića, estetskoga kirurga sa specijalizacijom iz plastične i rekonstruktivne kirurgije, kažu da je novi Glumičić
INTERVJU S MLADENOM DUDUKOVIĆEM PLUS+
Najpoželjniji doktor za ljepotu u regiji: 'Sa ženama sam se uvijek oslanjao na dobru priču i šarm'
Čitanje članka: 12 min
- Čak i neki od kolega iz struke, za dr. Mladena Dudukovića, estetskog kirurga sa specijalizacijom iz plastične i rekonstruktivne kirurgije, kažu da je novi Glumičić, iz vremena kad je on bio sinonim za vrh profesije, pa 46-godišnjeg suvlasnika Poliklinike Duduković Kisić Malić s vrata pitamo prihvaća li ovu titulu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku