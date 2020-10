Nakon što joj se suprug ubio, a zaručnik poginuo pred njom, utjehu našla u trčanju

U samo četiri godine Elizabeth Sim izgubila je supruga i zaručnika. Bila je slomljena, potonuvši u mračne misli, a onda se odlučila boriti. Svojoj djeci i obitelji želi ostaviti samo sretne uspomene

<p>Liz Sim (43) iz Bridgenda u Južnom Walesu prvi je put pretrpjela tragediju kada se njezin suprug Paul ubio u garaži njihove obiteljske kuće. Kada je nekako prevladala tugu i pronašla novu ljubav, zaručila se, a onda je vidjela kako Matt pogiba u nesreći nakon sudara njegovog motocikla s vojnim tenkom, dok su se vozili zajedno u nedjeljno poslije podne. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Tanju su zbog prosidbe presreli bajkeri</p><p>- Puhao je strašan vjetar, no nisam bila svjesna toga. Kroz slušalice sam rekla Mattu da ide ispred mene, nakon što smo prošli zavoje te da ću ga samo slijediti. Pred nama je bila prekrasna otvorena cesta. Vidjela sam kako vojni tenk dolazi prema nama i jednostavno nije stao. Presjekao je našu cestu i sudario se s Mattom. Vozač tenka, nizozemski vojnik na vježbi, izjurio je iz vozila i pokušao mu pomoći, no onda sam vidjela njegov prestravljeni izraz lica - ispričala je. Slomila sam se na tisuću dijelova pored ceste, bilo je užasno.</p><p>Matt joj je jako pomogao da nekako pregrmi Paulovu smrt, kaže. </p><p>- U to se vrijeme činilo kao da je samoubojstvo u Bridgendu skoro pravilo. Nekako smo stalno dobivali informacije o tome da se netko ubio, ljudi su to radili jedan za drugim - priča Liz. Dodaje kako je inače pozitivna osoba i kako je bila svjesna da ne smije pustiti da to prevlada u njenom životu. No, kad je Matt poginuo, cijeli svijet joj se srušio.</p><p>Bili su zaručeni oko 10 tjedana i njena djeca Fern (19) i Jake (18) također su ga zavoljela. Tako su svi troje bili shrvani kada je Matt umro u bolnici, nakon što su ga liječnici pokušali spasiti. </p><p>Unatoč dvostrukoj tragediji, hrabra Liz želi pomoći ljudima da prevladaju 'tamu' i na svome primjeru želi pomoći drugima.</p><p>- Nije lako, velika je to borba, i mračni dani lako mogu prevladati. No, u toj tami pronašla sam snage za borbu i više nego sam vjerovala da je moguće. Želim svojoj djeci i obitelji ostaviti povijest punu sretnih uspomena - kaže Liz.</p><p>- Matt je otišao. Bio je više od prijatelja. Poznavala sam ga cijeli život i tek smo počeli ostvarivati svoj san. Bili smo cjelovita obitelj, pretpostavljam, moje dvoje djece i Mattov sin James. Nisam znala kako ću se izvući iz tog gubitka - kaže.</p><p>Dodaje kako je i njen sin Jake bio jako pogođen, više puta ga je čula kako jeca. Zato je postala svjesna da mora ustati i boriti se te pomoći djeci da prevladaju tugu. </p><p>U zadnje vrijeme počela se baviti trčanjem, koje je postalo dio njene terapije. Natječe se na humanitarnim utrkama, na kojima može skupiti novac za pomoć ljudima kojima je to potrebno. Uz to, posvetila se tome da završi dodatno obrazovanje iz sestrinstva. </p><p>- Moja obitelj i prijatelji misle da sam luda, ali razumiju da je moja prošlost ono što me tjera naprijed. Bila sam na mračnim mjestima u životu. Bilo je to užasno vrijeme i natjeralo me na razmišljanje - priča. 

- Zato i želim pomoći svima onima koji se nađu u takvom mraku da pronađu svoj suncokret, nešto zbog čega ponovo traže sunčevu svjetlost, kako ne bi sjedili u mraku - zaključuje Njemačka manekenka">Daily Mail. </a> </p>