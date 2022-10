'Najprljaviji' čovjek umro je nakon pranja: Što se dogodi kad se prestanete redovno kupati?

Tuširanje je vjeorjatno svima najnormalnija stvar na svijetu i dio svakodnevne rutine - poput prve šalice jutarnje kave ili pranja zubi i češljanja. Uglavnom se preporuča da se ljeti tuširamo jednom dnevno zbog pojačanog znojenja, a zimi jednom svaka dva dana.

Neki stručnjaci ističu kako naša koža ima vlastitu prirodnu zaštitu u obliku sebuma, a on čuva njezin zdravi sjaj i pH vrijednost. Zbog toga tvrde kako je tuširanje najbolje svesti na minimum, kako ne bismo svoje tijelo prečestim pranjem izložili opasnostima.

Nije se dobro tuširati svaki dan

- Kada je riječ o dobrobitima za zdravlje, dokazano je da svakodnevno tuširanje ne pomaže mnogo. Dapače, podaci nam govore da bi tuširanje jednom ili više puta dnevno čak moglo imati neželjene posljedice - objasnio je liječnik i profesor Robert Shmerling u razgovoru za Hella Health.

- Prečesto pranje kože uklanja prirodnu zaštitu koja se nalazi na površini, kao i zdrave bakterije koje pomažu očuvanju ljepote kože. Tada dolazi do osjećaja svrbeži, iritacije te crvenila. To je osobito slučaj kod starije populacije jer njihova koža s godinama postaje tanja, manje hidratizirana te osjetljivija na vanjske podražaje. Suha koža podložnija je utjecaju bakterija, ali i alergijskih reakcija koje, iako to nije često, mogu biti vrlo opasne za zdravlje - istaknuo je Shmerling.

Foto: Dreamstime

Ljudskom imunološkom sustavu potrebna je određena količina izloženosti mikroorganizmima i bakterijama kako bi se mogla stvoriti anti-tijela koja nas štite. Isto vrijedi i za našu kožu, a prečestim pranjem možemo sebi stvoriti probleme i izložiti se bolestima.

A što ako bi se potpuno prestali tuširati?

Pisali smo i o čovjeku koji se nije prao gotovo čitav svoj život. Iranac Amou Haji (94) živio je u kolibi prekriven čađom i nije se okupao gotovo 60 godina. Vjerovao je da bi se zbog čistoće razbolio, ali naposljetku je popustio pod pritiskom sumještana i odlučio se okupati prvi put u više od pola stoljeća. Haji je nedugo nakon toga preminuo, a moguće je da je njegov organizam koji je navikao na određene uvjete života doživio šok nakon kupanja.

Što bi se dogodilo da se u potpunosti prestanete tuširati? Mikrobiolog Jason Tetro kaže - ništa posebno.

- Trebali biste svakih par dana oprati genitalije kako ne bi došlo do infekcija urinarnog trakta, ali ostatak vašeg tijela se savršeno sposoban brinuti sam za sebe - kaže Tetro i dodaje kako se zdrave bakterije na našem tijelu brinu o održavanju našeg organizma zdravim i kako je jedino loše što vam se može dogoditi zbog netuširanja činjenica da ćete podosta zaudarati.

Ljudi koji se previše peru skloniji su autoimunim bolestima, astmi pa čak i dijabetesu.

- Vaše tijelo je prirodno dobro podmazan stroj te vam svakodnevno tuširanje nije uopće potrebno - poručuje dermatolog Brandon Mitchell. On ističe kako se treba prati s mlakom vodom jer prevruća voda isušuje kožu. Moglo bi vas šokirati što dermatolog preporuča kupanje tek jedan do dva puta tjedno.

Foto: Dreamstime

Stručnjaci tvrde da će pridržavanje ovih savjeta dovesti do toga da imate hidratiziranu, otporniju i ljepšu kožu i da budete dobrog zdravlja.

