Australki rijetko tko vjeruje kada im kaže da ima 50 godina i da je baka. Mnogi je pitaju koja je tajna njezinog izgleda, a ona uvijek odgovara kako je zdrava prehrana jednako važna kao i zdrav duh.

- Uistinu vjerujem da je duh jači od materije. Najbolji savjet je da pokušate biti smireni. Znam koji su moji izvori stresa i trudim se smanjiti njihov utjecaj na mene što je više moguće. Ukoliko se ipak nađem preplavljena situacijom ili doživim stres, u sebi pronađem mirno mjesto i ponovno napunim baterije prije nego krenem dalje - objasnila je.

Gina, koja ima preko 300.000 pratitelja na Instagramu vjeruje u moć pozitivnog razmišljanja i eliminiranja negativnosti u životu. Osim što pozitivno razmišlja, ova baka redovito šeće, pije puno vode i pokušava se zdravo hraniti.

- Živim blizu plaže i volim bosa šetati uz more svaki dan. Napravim 10.000 koraka dnevno, a to mi pomaže održati dobro raspoloženje. Uz to pijem i puno vode i jedem antioksidanse. Borovnice su moje omiljeno voće - rekla je.

Svoj 50. rođendan proslavila je u luksuznom resortu, ali i tijekom slavlja pazila je što jede.

- Iz prehrane sam izbacila sav gluten i puno se bolje osjećam kada jedem puno malih obroka sa zdravim namirnicama. Mislim da smo ono što jedemo, osjećamo i mislimo. Sve to nas hrani na raznim razinama svaki dan - zaključila je, piše Mirror.