Najslađa: Cold Brew idealno je ljetno kofeinsko osvježenje

Želite li se rashladiti, ljeti uživajte u kavi Cold Brew. Riječ je o napitku od kave koji se priprema natapanjem u hladnoj vodi, čiji je rezultat iznimno osvježavajuć napitak, slađi i s čak 60 posto manje kiselosti i gorčine u odnosu na klasičnu kavu. Kavu u zrnu krupno sameljite pa stavite u bocu 100 g kave na 800 ml vode i prelijte hladnom filtriranom vodom.

Pomiješajte, poklopite i ostavite u hladnjaku između 12 i 16 sati. Procijedite kroz gazu ili papirnati filtar za kavu. Napitak može stajati u hladnjaku do dva tjedna. Želite li napraviti koncentrat, koji ćete razrjeđivati, na šalicu kave stavite 4 šalice vode. Pije se s ledom ili šlagom.