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s ledom ili šlagom

Najslađa: Cold Brew idealno je ljetno kofeinsko osvježenje

Piše Marijana Matković,
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Najslađa: Cold Brew idealno je ljetno kofeinsko osvježenje
Foto: 123RF

Riječ je o kavi koja se natapa u hladnoj vodi, a čiji je rezultat iznimno osvježavajuć napitak, slađi i s čak 60 posto manje kiselosti i gorčine u odnosu na klasičnu kavu

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Želite li se rashladiti, ljeti uživajte u kavi Cold Brew. Riječ je o napitku od kave koji se priprema natapanjem u hladnoj vodi, čiji je rezultat iznimno osvježavajuć napitak, slađi i s čak 60 posto manje kiselosti i gorčine u odnosu na klasičnu kavu. Kavu u zrnu krupno sameljite pa stavite u bocu 100 g kave na 800 ml vode i prelijte hladnom filtriranom vodom.

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Pomiješajte, poklopite i ostavite u hladnjaku između 12 i 16 sati. Procijedite kroz gazu ili papirnati filtar za kavu. Napitak može stajati u hladnjaku do dva tjedna. Želite li napraviti koncentrat, koji ćete razrjeđivati, na šalicu kave stavite 4 šalice vode. Pije se s ledom ili šlagom. 

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