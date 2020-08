Lubenica je, o\u010digledno, popularna jer je vrlo fotogeni\u010dna.

Najsočniji Instagram trend: Svi ovih dana poziraju s lubenicom

Instagram influenceri shvatili su kako su lubenice 'fotogenične', a teško da će propustiti priliku naslikavanja s novim trendi rekvizitom na fotkama. Pogledajte kako je ovo omiljeno voće postalo zvijezda fotografija

<p>Vidjeli smo sve, od kokosa do zidova cvijeća i napuhanih labudova, sladoleda i plamenaca koji preuzimaju ljetne Instagram feedove. No, sada je na red došao doista jedan sočni rekvizit - lubenice.</p><p>Uoči britanskog 'Nacionalnog dana lubenice' brojne su zvijezde objavile sliku s tim omiljenim voćem, a trend se raširio i u SAD-u.</p><p>To nije prvi put da se lubenica pojavila kao važan faktor na ekranu - još je u kultnom Prljavom plesu postala poznata rečenica 'I carried a watermelon', no društvene su mreže podigle lubenicu na posve novu razinu.</p><p>Nedavno je zvijezda One Directiona Harry Styles posvetio lubenici svoj ljetni hit - Watermelon Sugar High, a pogledajte kako na Instagramu s njom poziraju brojne zvijezde.</p><p>Margot Robbie</p><p>Lubenica je, očigledno, popularna jer je vrlo fotogenična.</p><p>Zara McDermott</p><p>Katy Perry započela je trend još 2013.</p><p>A još jedan razlog za naslikavanje s njom je što zvijezde koriste svaku priliku da bi objavile svoju sliku.</p><p>'Lubenicama možeš prekriti svoje lubenice'.</p>