Najteže ih je pročitati: Znakovi Zodijaka koji su najmisteriozniji

2. VAGA: Imate jedan od najvećih društvenih krugova u zodijaku i stječete nove prijatelje gdje god idete. Oslanjate se na svoj glamurozni i magnetski šarm kako biste napredovali u životu. Bilo da se radi o razgovoru za posao ili o tome da se družite sa svojom simpatijom, Vage znaju kako to učiniti na način koji ostavlja ljude u nedoumici i želji za više. Nije samo energija vaše aure ono što ljude navodi da misle da ste tako tajanstveni. To je i način na koji se ponašate u društvenim situacijama. Vage su lukave i diplomatske osobe koje paze da nikada ne kažu previše. Zbog toga je ljudima teško iskoristiti vaše slabosti ili saznati vaše prave namjere. Znate kako ostati pribrani i imati kontrolu čak i u najstresnijim situacijama i nikada ne dopuštate ljudima da vide da gubite prisebnost. | Foto: Fotolia