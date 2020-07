Najteži i najsrčaniji posao na svijetu: S ljudima čekaju smrt

Suočavanje sa smrću najteži je čin u ljudskom životu, a oni pomažu ljudima da ne umru u samoći te su dio palijativne skrbi kojoj je cilj olakšati one posljednje trenutke kako bi bili dostojanstveni

<p>Bila je to kišna večer prije tri desetljeća u gradu Eugene u saveznoj državi Oregon na pacifičkoj obali SAD-a. Sestra <strong>Sandra Clarke</strong> krenula je u redovni obilazak pacijenata na početku smjene. Ušla je u sobu starijeg i teško bolesnog muškarca. "Hoćeš li ostati sa mnom?", rekao joj je on jedva čujnim glasom. Sandra mu je obećala da će se vratiti čim obiđe ostalih šest pacijenata.</p><p>Trebalo joj je dulje nego što je planirala, ali za sat i pol vremena vratila se umirućem pacijentu u sobu. Imala je spremna i opravdanja za kašnjenje, ali kad je ušla u sobu vidjela je blijedu ispruženu ruku kako visi s kreveta.</p><p>On je umro sam.</p><h2>Smrt je bila pitanje trenutka</h2><p>Kasnije bi Sandra pokušavala racionalizirati događaje. Pacijent je bio star, organi su mu već davno počeli otkazivati i bilo je pitanje trenutka kada će umrijeti. Njegovi posljednji trenuci nisu trebali biti takvi. Nitko ne bi trebao umrijeti u samoći. Ponekad su okolnosti takve da osoba jednostavno nema ni <strong>rodbine</strong> ni prijatelja, kao što je bio slučaj s tim pacijentom prije tridesetak godina. Ponekad rodbina i prijatelji ne žive u blizini bolnice. Živimo u takvom svijetu da ponekad rodbina živi tisućama kilometara od osobe na samrti.</p><p>Sandra je odlučila prebaciti se na odjel intenzivne njege, gdje su pacijenti okruženi osobljem i tehnologijom. Međutim, godinama ju je mučilo prekršeno obećanje. Odlučila je da će pronaći način za pacijente na samrti da ne umru sami. Razmišljala je o <strong>volonterskoj</strong> organizaciji, ali njeni suradnici nisu bili pretjerano oduševljeni prijedlogom. Rijetko tko je bio spreman raditi društvo osobi u posljednjim trenucima života.</p><h2>Kako program funkcionira</h2><p>Četrnaest godina kasnije, dok je radila na intenzivnoj, i dalje je razmišljala o jednom obećanju i jednoj smrti. Volonterski je sudjelovala u programu razvoja etičkih programa za zaposlenike bolnice i šef pastoralne skrbi <strong>Bob Scheri </strong>načuo je o čemu Sandra priča. Scheriju se svidjelo što je ona isplanirala i No One Dies Alone (NODA) program je rođen. </p><p>U svojoj srži, NODA je jako jednostavan program. Volonteri se predbilježe preko interneta i kažu da će taj tjedan biti na raspolaganju za ostanak uz umirućeg pacijenta. Volonteri su često zaposlenici samih bolnica, ali i obični građani koji ponude svoje vrijeme. Gotovo nitko u <strong>organizaciji</strong> nije plaćen, a samo jedna osoba je zaposlena i to na polovicu radnog vremena. Ta osoba koordinira potrebe bolnica i dostupne volontere. </p><p>S vremenom se projekt pod drugim imenima proširio i po drugim bolnicama u SAD-u.</p><h2>Posebno težak zadatak</h2><p><strong>Joy Shiller</strong> iz Houstona opisala je<a href="http://www.modernmedicine.com/modern-medicine/news/modernmedicine/modern-medicine-feature-articles/will-you-stay-me-no-one-dies-al?page=full" target="_blank"> jedan slučaj koji se odigrao u njenoj bolnici</a>. 26-godišnja žena prebačena je njima iz druge bolnice nakon komplikacija s barijatrijskom operacijom. Bila je samohrana majka dvoje djece i oboje su bili bolesni u to vrijeme. Njena majka brinula se za unučad i tako je ona ostala sama.</p><p>Volonteri redovito vode iscrpne bilješke o posljednjim trenucima, a jedan od volontera piše: "Došao sam u 14 sati i sjeo kod Tininog kreveta. Svi njeni prsti su hladni i promijenili su boju. Čini se da joj je udobno, ali jako brzo diše. Predstavio sam se i primio je za ruku. Ovaj zadatak mi je posebno težak zato što je Tina tako mlada. Moja <strong>kćer</strong> također ima malu djecu. Molim se da će Tina pronaći mir i da će moći svoje mališane gledati s neba".</p><p>Sandra Clarke tako je nakon desetljeća napora pokrenula revoluciju u palijativnoj skrbi. Možda se nada da će tako se iskupiti onom pacijentu i da će iza sebe ostaviti onaj oregonski kišni dan.</p>