Držeći se za ruke zajedno umrli nakon 53 godine bračnog života

<p><strong>Betty</strong> i <strong>Curtis Tarpley</strong> išli su u istu srednju školu u Illinoisu, upoznali su se i zaljubili se u Kaliforniji, vjenčali se i dobili dvoje djece.</p><p>Nakon 53 godine bračnog života, njih dvoje umrli su od posljedica korona virusa u razmaku od sat vremena u bolnici u Teksasu, provodeći posljednje trenutke držeći se za ruke.</p><p>Betty je primljena u bolnicu 9. lipnja, a Curtis dva dana poslije. Oboje su bili pozitivni na korona virus. Njihov sin <strong>Tim</strong> (52) je rekao kako se njegov otac dobro oporavljao, ali mamino se stanje pogoršalo. </p><p>Betty je nazvala njega i njegovu sestru i rekla im da je spremna za 'odlazak'. Tim to nikako nije mogao prihvatiti.</p><p>- Ljutito sam vrisnuo kada mi je to rekla. Razmišljao sam samo o tome kako joj trebam još puno toga pokazati i da ne može otići - ispričao je Tim.</p><p>Tim je obavijestio oca o stanju njegove mame i rekao mu koliko ga ona voli. Ubrzo nakon što je to čuo, Curtisu je razina kisika naglo pala.</p><p>- Mislim da se otac borio najviše zbog mame, a kada je znao da ni ona nije dobro, tada se pomirio s tim da i on odustane - rekao je ožalošćeni sin. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Mislim da je bilo ispravno što smo ih spojili - rekao je<strong> Blake Throne</strong>, medicinski brat koji se brinuo za Curtisa. Bilo je teško, ali uspjeli su premjestiti Betty u isti odjel gdje je bio i Curtis.</p><p>Kad je druga medicinska sestra rekla Curtisu da je Betty tu, on ju je pokušao pogledati. Ali, bio je jako slab.</p><p>- Oči su mu se otvorile, a obrve podigle. Razumio je što smo mu rekli. Znao je da je ona tamo - ispričao je Throne koja je potom stavio Bettynu ruku na Curtisovu ruku.</p><p>- Iskreno mislim da su bili toliko iscrpljeni da su jedino mogli razgovarati dušom ili nekim, posebnim neizrečenim jezikom. Očito su se dovoljno dobro poznavali da su mogli bez riječi komunicirati - ispričao je Throne.</p><p>Betty je umrla nakon otprilike 20 minuta, a Curtis oko 45 minuta kasnije, rekao je Throne, a prenosi <a href="https://us.cnn.com/2020/06/30/us/coronavirus-couple-holding-hands-trnd/index.html" target="_blank">CNN</a>.</p>