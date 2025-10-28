Najuzornija seoska žena: Vodim farmu s 1000 svinja, jašem konje i pečem kolačiće klincima!

Obitelj Zajac poznata je u Iloku. Podrijetlom Slovaci, ali naseljeni u Ilok odvajkada, umnogome su oplemenili ovaj slavonski kraj. Imaju vinograd, vinariju, konje, modernu farmu svinja, obrađuju više od 100 hektara svoje zemlje ratarskim kulturama... Uz sve to, bave se i ruralnim turizmom. Puno je to posla na golemom imanju, a još više u vinogradu i na polju. U svim poslovima gazdi Zlatku, rame uz rame, stoji supruga Aleksandra. Dan joj se sastoji od brojnih obveza u kući i izvan kuće, iako ona ističe da je prije svega supruga i majka troje djece. Upravo zbog svega navedenog Aleksandra Zajac (38) postala je ovogodišnja Najuzornija hrvatska seoska žena i tu titulu dobila je na 25. jubilarnom natjecanju u Novoj Gradiški, na kojemu se predstavilo 20 žena iz svih hrvatskih županija.

