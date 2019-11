'Najvažnije je shvatiti razliku između agresije i neodgoja'

Jedini smo u Hrvatskoj koji održavaju ovakvu vrstu edukacije, kaže Dora Perši iz Udruge Indigo koja je organizirala predavanja na temu kvalitetnijeg suživota između vlasnika i psa. Konferencija pod nazivom Real Dog Conference održava se danas i sutra u Zagrebu u Novoj galeriji na Zagrebačkoj aveniji 105.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Udruga Indigo već šest godina volonterski se bavi zaštitom životinja, prvenstveno psima i njihovom rehabilitacijom. Na ulici je završava sve više pasa koje udruga nastoji spasiti, no ovim putem žele ukazati na srž problema, a to je kako se pravilno pripremiti za udomljavanje i koji je ispravan način postupanja sa psima. Cilj edukacije je vlasnicima i budućim vlasnicima približiti znanje o potrebama pasa te kako poboljšati odnos s ljubimcima. Važna je obostrana sreća i kvalitetan suživot čovjeka i psa.

- Ljudi se često fokusiraju samo na psa i to najčešće na njegove loše strane, dok one pozitivne zanemaruju. Želimo potaknuti ljude na razmišljanje te kako ostvariti što bolji odnos koji kreće od same ideje nabavljanja psa - kaže.

- Tijekom svih ovih godina primijetili smo da iz svijesti ljudi izostaje onaj najvažniji dio, a to je da je pas živo biće sa svojim potrebama. Često se dolazi u ekstreme, prevelikoj humanizaciji pasa te oni na kraju budu ostavljeni - kaže Dunja iz Udruge Indigo te kaže kako nastoje spasiti svakog psa s ulice, ali da je to na kraju ipak Sizifov posao i treba krenuti od ljudi kako bi se to spriječilo. Čovjek je odgovoran za ono što je pripitomio, a to su u ovom slučaju psi.

Današnja konferencija koncentrirana je na to kako možemo pomoći svojim ljubimcima, dok će se sutrašnja predavanja odnositi na to što čovjek od psa može naučiti.

Foto: PIXSELL

Još nije jasno definirano kada se u situacijama 'neposlušnosti' psa treba uključiti trener, a kada veterinar jer može biti riječ o poremećaju, ali i o neadekvatnom odgoju. Na tu temu danas govorila je i Dunja Kovač, veterinarka i bihevioristica na Kinološkoj Akademiji u Beogradu. Bavi se liječenjem poremećaja u ponašanju kod pasa na individualnoj razini s vlasnicima.

- Cilj predavanja je ljudima objasniti razliku između poremećaja ponašanja kod psa i odgoja. Vlasnik često ne zna razlučiti koja je razlika i što je izvor problema. U pitanju može biti bihevioralno stanje ili poslušnost. Često se ne zna razlika i treneri također nisu dobro upućeni kada oni mogu djelovati kada ne - kaže Dunja te dodaje kako je najvažnije educirati ljude kako bi primjereno reagirali i olakšali sebi i svom ljubimcu.

Foto: PIXSELL

- Nama bi isto tako bilo lakše kada bi vlasnici imali neka ranija saznanja koja bi mogla utjecati na psihološke poremećaje kod pasa kako bi se postavila dobra dijagnoza. To olakšava proces traženja dijagnoze koji postavljaju veterinari koji mogu obaviti zdravstveni pregled i psihološku procjenu, a vlasnici se prvo obraćaju bihevioristima koji su zapravo etolozi i biolozi kako bi ih uputili na pravu adresu - kaže Dunja te dodaje kako je najvažnije olakšati i educirati vlasnike da vide razliku.

- Najvažnije je razumjeti koja je svrha nekog ponašanja te osnovno emotivno stanje. Svako ponašanje za cilj ima udobnost, odnosno pas radi sve kako bi mu bilo dobro. Neposlušnost je naprimjer trzanje povodca. Za njega je to normalno i on se dobro osjeća, a za nas je to problem i smeta nam. Kod poremećaja ponašanja vide se određena negativna emocionalna stanja. U tom slučaju postoji stres, strah, anksioznost, ili fobije te iz toga proizlaze stanja koja se često klasificiraju kao neposlušnost - kaže te dodaje da takvo negativno emotivno stanje treba pretvoriti u pozitivno i pritom zatražiti stručnu pomoć.

Drugo predavanje odnosilo se na vrste agresije kod pasa. Često se pogrešno tumače termin agresija i smatra se da je agresija samo jedna stvar,a to je zapravo sindrom i skup raznih oblika ponašanja.

Foto: PIXSELL

- Postoji više vrsta agresija. Neke reakcije su prirodne, kao što je čuvanje štenaca ili kopanje i pronalaženje kosti. Tada psi pokazuju agresivnost jer mu prilikom uzimanja kosti koju je pronašao to pokušavamo oduzeti. Zato je važno razumjeti koje vrste agresija postoje, čemu služe i kako reagirati - savjetuje Dunja.

Sutra će predavanje održati i Neven Kovačević koji se profesionalno bavi psima 26 godina, licencirani je instruktor za osnovnu poslušnost i rad službenih pasa te rad s kućnim ljubimcima.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: