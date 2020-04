Najvažnijih 10 uputa za roštilj doma: priprema mesa, vatra...

Ovogodišnji Chill&Grill preselio se sa zagrebačkog Bundeka u domove diljem Hrvatske i nastavlja tradiciju najveće prvomajske roštiljade u online izdanju. Mjere opreza zbog korona virusa su i dalje na snazi stoga ti Chill&Grill donosi sve što trebaš da bi kod kuće napravio odličnu zabavu i roštiljao u sigurnim uvjetima. Donosimo 10 najvažnijih uputa kako da roštilj kod kuće ispadne baš kao u omiljenom restoranu. U mnogočemu savjetovat će vas i jedan od najboljih hrvatskih kulinarskih šefova koji se svojedobno školovao u Lyonu gdje je završio cijenjenu školu za chefa, Paul Bocuse.

Kako na Grill tavi postići savršeni roštilj

Okolnosti su takve da je važno ostati doma, stoga donosimo za svakoga po nešto. Za one koji nemaju balkon, evo najvažnijih smjernica za grilanje na tavi.

- Za one koji nemaju roštilj, grill tava je dobra opcija, no poslužit će i bilo koja druga tava s malo debljim dnom. Mnogi profesionalni kuhari diljem svijeta koriste upravo tave za steakove tako da ne morate nikako nužno kod kuće imati grill tavu da biste spremili odličan ručak. Ako mislite peći deblji komad mesa, svakako prije nego li krenete dobro zagrijte tavu. Jedina mana pečenja burgera, steakova ili nekog drugog mesa u kući na tavi je veća količina dima koju proizvode, ali tu vam ne može pomoći kućna napa pa predlažem da otvorite sve prozore prije nego li krenete - savjetovao je Ivan Zidar sve koji će tijekom trajanja najvećeg festivala klope, svirke i chillanja Chill&Grilla 2020. spremati roštilj u svojim stanovima.

Oslobodite si radni prostor u kuhinji

Važno je dakako i da prije nego krenete s pečenjem mesa u stanu razmaknite sve tegle oko štednjaka i svakako stavite pregaču jer cvrčanje mesa je neminovna posljedica. Ulje će špricati na sve strane, a posebno pazite da u blizini nisu djeca. Također, odselite i sve biljke iz blizine štednjaka jer ih vruća masnoća može potpuno uništiti. Nikako nemojte meso s roštilja stavljati na papire za ocjeđivanje jer će se meso na kraju samo ukuhati na tome i zalijepiti za papir, a efekt koji želite postići s tim da dobijete manje masnoće će izostati.

Imajte roštilj stalno 'na oku'

Roštilj uvijek imajte pod kontrolom, ne napuštajte ga neovisno jeste li na balkonu, dvorištu ili u svojoj kuhinji jer iako plamen nije otvoren u kuhinji, zagoriti može na bilo čemu. U vanjskim prostorima, dvorištu i balkonima jako je važno da pazite gdje smještate roštilj. Bilo da je riječ o plinskom ili strujnom roštilju važno je imati na umu da svaki grill razvija visoke temperature i treba ga odmaknuti od svega što se potencijalno može zapaliti. Ukoliko ćete narednih mjesec dana s ostatkom obitelji uživati roštiljajući uz otvorenu vatru u svom dvorištu, pazite da ona bude pravilno zaštićena sa svih strana i odmaknuta od drveća.

Roštiljanje na balkonima i terasama

- Za roštiljanje na balkonu preporučam svakako plinski, iako ni roštilj na struju nije loša opcija. Koristio sam ga u svom kulinarskom vijeku i ukoliko se s njim pravilno rukuje i imate dobre namirnice, meso s roštilja na struju biti će jednako ukusno kao i s onog na plin. Svoje burgere pečem uglavnom na plinskom roštilju jer volim da se meso peče u svojoj masnoći, a i peciva se brzo osuše na žaru pa preferiram ploču za burgere gdje peciva mogu staviti na malo masnoće od burgera kako bi bila mekša. OFYR je zapravo jedini roštilj gdje pečemo burgere na žaru kada gostujemo u restoranu Half 8 u Novigradu u Istri. To je kružni roštilj u kojem se u centralnom djelu loži vatra, a na obruču se priprema meso, inače vizualno jako lijep roštilj koji može služiti i kao ložište. Postoje naravno i skuplje varijante roštilja, koji su malo kompleksniji, ali daju divne rezultate i puno više opcija u samoj pripremi - naglasio je Ivan Zidar čiji je svojedobno burger sa špaletom proglašen najboljim na Zagreb Burger Festivalu te dao svoj savjet za burger.

- Idite kod mesara i recite mu da oguli malo junećih rebara i to vam samelje, meni je to osobno najdraži komad mesa za burgere. Masnoća je jako bitna u smjesi pa je mora biti oko 20%, a dodaci u burgeru su osobna preferenca pa tu smatram kako nema pravila - ja svoj volim samo s malo ljutine.

Kraljica roštilja – roštilj na vatru

Zidar se slaže da je svakako najbolji klasični roštilj, pa za sve one koji imaju dvorište evo nekoliko njegovih korisnih savjeta i maštovitih ideja.

- Ono što me najviše veseli kod vatre je zapravo cijeli proces. Moj prijatelj Ante i ja cijelo jutro pripremamo drva, izgradili smo improvizirano ložište od starih cigli i šamotnih ploča te napravili konstrukciju od svježih debljih grana. Sve to skupa trajalo je oko 3 sata dok nismo krenuli s pečenjem. Vatru slažem uvijek od najtanjih grančica prema krupnijem drvu, ali i kocke za potpalu mogu puno olakšati i ubrzati proces. Kod vatre je najvažnije strpljenje jer u razmaku od par sekundi sve može krenuti po zlu. Pekli smo janje oko 4 i pol sata i rezultat je bio divan. Kod takvih priprema je super sto imaš veliku količinu žara koji možeš iskoristiti za druge stvari dok traje proces - mi smo recimo paralelno pod peku stavili povrće. Na isti način pekli smo i pile (slobodno mogu reći da je to bilo najbolje pile koje sam ikada jeo, sočnost je nevjerojatna), a i veliki komad carskog mesa bio je jednako dobar. Klasični roštilj najbolji je i za ribu, pri tom je jedino pravilo da kada je baciš na gradele, pustiš je da se zapeče sa te strane i tek onda je okreneš i pustiš da se ispeče do kraja. Inače će se raspasti -kazao je Zidar te dodao kako je ovaj način pečenja sjajan i za rječnu ribu, primjerice šaran u rašljama.

Kako napraviti dobru vatru

Svatko tko je samo jednom pripremao vatru za roštilj zna da to baš i nije tako lako. Pa evo nekoliko osnovnih savjeta. Potrebno je baš kako je Zidar sugerirao zapaliti prvo sitno nacijepano drvo, na koje se nakon što izgori dodaje u pravilu drveni ugljen i broketi koji duže održavaju temperatutu od drvenih, no zato im treba više vremena da se razgore. Kad kupujete ugljen, isprobajte dno vreće u kojoj je ugljen, ako osjetite da je smrvljen radije pronađite drugu vreću. Vatra ne smije biti prejaka jer će meso pougljeniti, a ako je preslaba, dobit ćete efekt kuhanja. Nakon što pripremite roštilj stavite rešetku barem deset centimetara iznad žara i pričekajte da se prvo dobro ugrije. Preporuka je premazati rešetku s malo ulja ili slanine da se meso ne zalijepi. Važno je svakako imati za roštilj i pravi pribor, pri tom su za meso najbolje hvataljke. Imajte na na umu da se meso u pravilu okreće samo jednom kako se ne bi presušilo nego zadržalo sočnost.

Priprema mesa za roštilj

Osim dobrog, svježeg mesa za roštilj važna je i priprema marinade. Takozvano pacanje mesa stvar je osobnog ukusa, pa tako raspon namirnica seže od octa i limunovog soka, ulja, češnjaka, bibera, lovora, brojnog začinskog bilja, paprike ljute ili dimljene te različitih vrsta soli. U pravilu se riba marinira najdulje jedan sat, piletina i svinjetina do 12 sati, a govedina i janjetina do 24 sata. Marinadu ne trebaju ćevapi, ali sve ostalo meso i riba to traže. Prilikom pripreme marinade, pripazite na omjer paca i količine mesa jer je treba biti dovoljno za svaki komad.

Pravilno pečenje mesa

Jedna od najvažnijih stvari kod pečenja roštilja je stalna prisutnost. Konstantno premazivanje mesa i ribe ključno je za dobar roštilj. Možete koristiti mast, ulje, kistove ili ružmarin, možda neke druge biljke koje su vam po ukusu. Dužina pečenja mesa ovisi o jačini vatre koju ste pripremili. Pri tom pazite na redoslijed slaganja mesa po rešetki - neko uvriježeno pravilo je da se prvo peče junetina ili deblji goveđi odresci koji podnose visoke temperature, zatim svinjetina, pa tek onda piletina ili kobasice. Velika zamka leži u kapanju ulja s rešetke na roštilj koje vam onda podiže naglo temperaturu te stvara višak dima i povećava mogućnost da meso zagori. I ono najvažnije - nikako ne stavljajte meso na rešetku iz frižidera. Meso izvan hladnjaka mora odležati na sobnoj temperaturi barem sat vremena prije pečenja.

Umaci, povrće, prilozi upotpunjuju jedinstveni grill doživljaj

Uz meso ili ribu koju ćete staviti na roštilj, svakako pripremite za sebe i ukućane umake koji će osve to obogatiti. Poslužite ih nekoliko vrsta, kako biste meso doživjelo kroz više razlličitih okusa. Što se tiče povrća, vrijede također neka pravila - prije nego ga stavite na roštilj premažite ga uljem da se ne posuši. Povrće također možete marinirati i prema potrebi ga narezati.

Pripremite sve za Nacionalni Chill&Grill dan 1.svibnja

Uz pregršt ovogodišnji Chill&Grill donosi i brojna iznenađenja, pa tako svi oni koji roštiljaju mogu se prijaviti na nagradni natječaj koji traje od 1.5 do 5.5. i pri tom osvojiti vrijedne poklone. Stoga #ostanidoma, fotkaj svoj roštilj i pošalji nam sliku kako ti to radiš, jer najbolje fotografije nagrađujemo zato budite maštoviti i kreativni, a mi ćemo vas darivati vrijednim ChillGrill paketima kako bismo vas pripremili za sezonu roštilja. I ne zaboravite, osim roštilja za druženje uz sjajne odreske, ćevape, priloge i desert pripremite tende, suncobrane, jastučići, ležaljke, stolice i stolove, a mi vam donosimo sjajnu svirku koju ćete moći slušati.

Sve detalje pratite na Facebook micrositea Chill&Grill te digitalnim platformama 24sata.

Chill&Grill 2020. održava se u organizaciji missGastro uz glavnog partnera Podravku. Partneri projekta su Grill Majstor, Vegeta, coolinarika i KTC.

#chill&grill #festival #24sata