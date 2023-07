Najveći izbor pomodne robe

Velebne su i najmodernije prodajne prostorije sa staklenim krovom- koji daje danje svjetlo- dobili izložbeni pasaži pomodne kuće Lebinec i drug u Radićevoj ulici. Tu je danas senzacionalan izbor svile, štofova, pribora i sve pomodne robe još veći nego prije. Nema spora da će ova kuća biti silno posjećena, jer Zagrebčanka rado mijenja toaletu, preoblači se, gleda u modne žurnale, traži prvu modu, skupe svile, dragocjena krzna, lake cipelice, divne čarape, poetične šešire. Sada pak mnoga Zagrebčanka nesmiljeno reže kosu, preobrazuje glavu u Bubikopf, a sebe u “muško”: nosi smoking, dugačke shimmy postole s niskom petom; voli da frizuru a lagano pokriva s muškim pustenim šeširom. Kod kuće je redovno u pyjami.

Nu ima i onih koji će reći da se moda sada upravo urotila protiv tvorničara i trgovaca pomodne robe kakvi su Lebinec i drug, jer u potaji svlači ženu i dalje. Sve je to još previše na njoj i ta moda ženi oduzima odozgo i odozdo, naime od toalete. Decollte je sve veći t. j. niži, a suknja sve viša t. j. kraća. Moda već danas dekoltira ledja sve do struka, grudi do samih grudi, a noge otkriva do iznad koljena. Nu dok kabaretske dive i barske chanteuse izlaze već sada s još većim dekolteom odozgo i odozdo. U nedavnoj prošlosti Zagrebčanki ispod suknje sve bijaše puno jupona, svilenih podsuknji, gaćica s čipkama, steznik gotovo do brade. Onda je moda nažalost tvorničara i trgovaca” stala ženi oduzimati čitave dijelove toalete. Uklonila je jupone, da se linija bolje istakne, podrezavala je suknje i rukave, dok nije gotovo odrezala jedno i drugo.

Svukla je i gaćice i zamijenila ih s kombineom, dakako, da se linija još bolje istakne i danas ni zaput Prerafaelitki, zalizavala kosu a la Cleode Metode, vezala straga široki mašn za Mozart frizuru ili je kosu dizala u Bubenfrizuru, dok nije skromno rezala kosu najprije kao “russisch”, a onda za “Bubikopfu” svim njegovim varijacijama. Po modi je bušila uši, po modi je puštala da joj rupice zarastu. Nosila je rinčice, mingjuše, naušnice, male, velike, butone, od koralja, crne, bijele, staklene, šarene. Po modi postaje Zagrebčanka linijom, po zapovijedi mode gubi ili žrtvuje grudi, umjetno mršavi, da bude vitka zapravo šlank. Po modi se sad štiti suncobranom od žarka sunca, sad opet pušta, da pocrni poput Aide. Po modi je nosila povlaku i konkurirala idući ulicom pometačima, dižuči oblake prašine, ali je opet po modi skraćivala suknju od fussfreia do iznad ne će dugo misliti, da se odluči. Očevi će i muževi dočekati tu modu bez sumnje raskriljenih ruku, jer će barem napokon odahnuti od bujice računa za svoje žene i kćeri! Nu pravi će raj zavladati u našim kučama, kad moda dodje do svog vrhunca,koji već nije daleko i u Zagrebu osvanu na Zrinjevcu, u loži, u kavani modeli najnovije toalete !Od glave do pete gotovo ništa!