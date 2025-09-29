Najveći osvetnici horoskopa: Ovi znakovi nikad ne praštaju!

Svi smo se barem jednom u životu osjećali povrijeđeno i pomislili na osvetu. No, način na koji reagiramo razlikuje se od osobe do osobe, a astrologija sugerira da naš horoskopski znak može otkriti koliko smo skloni osvetoljubivosti
U nastavku pogledajte rang listu, od onih koji se najmanje osvećuju do onih koji žude za osvetom.
| Foto: Canva
1. RIBE. Ribe su najopraštajniji znak zodijaka i rijetko osjećaju potrebu za osvetom. Njihova empatija im često ne dopušta da nekome uzvrate, čak ni kada su povrijeđene. Umjesto toga, radije se povuku i traže unutarnji mir.
| Foto: Fotolia
2. VODENJAK. Vodenjaci rijetko gaje ljutnju i ne troše energiju na osvetu. Njihova snaga leži u mentalnoj distanci i logičnom pristupu problemima. Ako se i odluče uzvratiti, to je više intelektualna nego emocionalna osveta.
| Foto: Fotolia
3. STRIJELAC. Strijelci su optimistični i otvoreni, pa rijetko planiraju osvetu. Radije idu dalje i ne zadržavaju ljutnju. Njihov humor i spontanost često ih štite od dugotrajnog ogorčenja.
| Foto: Fotolia
4. VAGA. Vage žele balans i mir, pa se rijetko osvećuju. Kada ih netko povrijedi, češće biraju pasivno-agresivne metode ili hladni tretman. Osveta im nije prirodan način rješavanja problema.
| Foto: Fotolia
5. BLIZANCI. Blizanci vole igru riječi i intelektualne igre, pa je njihova osveta obično suptilna i riječima. Ne planiraju dugo i rijetko je duboko emotivna. Češće će se šaliti ili tračati nego stvarno povrijediti nekoga.
| Foto: Fotolia
6. OVAN. Ovnovi su impulsivni i brzi u reakcijama, pa njihova „osveta“ je obično trenutna i direktna. Ne planiraju dugo, već reagiraju u vatrenom trenutku ljutnje. Dugoročno, rijetko zadržavaju osvetnički bijes.
| Foto: Fotolia
7. JARAC. Jarci rijetko se osvete impulsivno, ali kada se odluče, njihova osveta je hladna i strateška. Promišljeno planiraju svoje poteze kako bi postigli maksimum efekta. Obično reagiraju samo kad smatraju da je vrijedno energije.
| Foto: Fotolia
8. DJEVICA. Djevice su analitične i promišljene, pa njihova osveta dolazi polako i pažljivo planirana. Ne djeluju impulzivno, već koriste suptilne i taktične metode. Njihova osveta je rijetko brutalna, ali inteligentna i precizna.
| Foto: Fotolia
9. LAV. Lavovi ne vole poniženje i mogu postati spektakularno osvetoljubivi kada ih netko povrijedi. Njihova osveta često je javna i dramatična. Ponos im diktira da pokažu svoju moć i nadmoć nad onima koji su ih povrijedili.
| Foto: Fotolia
10. RAK. Rakovi su vrlo emotivni i duboko pamte povrede. Njihova osveta može biti emocionalno manipulativna i dugotrajna. Kad jednom odluče uzvratiti, teško se povlače i planiraju svoj potez s osjećajem pravde.
| Foto: Fotolia
11. BIK. Bikovi su uporni i ne zaboravljaju lako. Kada se odluče osvetiti, to rade polako i metodično, često čekajući savršeni trenutak. Njihova osveta je stabilna, hladna i gotovo sigurna.
| Foto: Fotolia
12. ŠKORPION. Škorpioni su najpoznatiji po svojoj osvetoljubivosti. Njihova strast i intenzitet čine njihovu osvetu dubokom, hladnom i dugotrajnom. Kad jednom odluče uzvratiti, gotovo uvijek postižu efektan i nezaboravan udarac.
| Foto: Fotolia