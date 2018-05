Najveći vodič kroz alergije - i trikovi kako ublažiti simptome Kad je riječ o proljetnim peludnim alergijama, njih je posebno teško iskorijeniti, jer su peludna zrna vrlo lagana i nošena vjetrom mogu putovati stotinama kilometara

Utorak, 01.05.2018. u 06:43

Stres i nekvalitetna prehrana narušavaju imunitet, što pogoduje alergijama

Alergije u osnovi predstavljaju poremećaj imunološkog sustava. Naime, imunitet nas inače štiti od raznih bakterija, virusa, bolesti i infekcija, tako da se u kontaktu s njima aktivira prirodni obrambeni mehanizam organizma, kako bi se tijelo lakše izborilo protiv bolesti. No, kod osoba koje imaju slabiji imunitet, primjerice zbog stresa, nekvalitetne prehrane, terapije određenim lijekovima, ili zbog kronične bolesti, imunološki sustav postaje preosjetljiv na neke tvari iz okoliša koje inače nisu opasne po zdravlje, kao što je pelud, i reagira tako što aktivira mehanizme odgovorne za borbu protiv bolesti – pojašnjava internist prim. dr. Jadranko Jelić, koji u svojoj ordinaciji u Rijeci, među ostalim, provodi alergotestove i biorezonantnu terapiju alergija.

Dodaje kako smo potencijalno svi alergični, no postoji različita osjetljivost organizma na alergene, pa neki ljudi u susretu s alergenima uopće nemaju kliničku sliku, dok se kod drugih alergija može manifestirati kao osip na koži, kihanje, osjetljivost sluznice nosa, oka, usne šupljine, pa sve do težih oblika gušenja, koji bez brze i adekvatne medicinske pomoći mogu završiti fatalno.

Kad je riječ o proljetnim peludnim alergijama, njih je posebno teško iskorijeniti, jer su peludna zrna vrlo lagana i nošena vjetrom mogu putovati stotinama kilometara, pri čemu je u vrijeme cvatnje njihova koncentracija u zraku često jako visoka, kaže dr. Ksenija Krajina Pokupec, liječnica obiteljske medicine i fitoaromaterapeut, savjetovalištem za fitocentra Botana d.o.o.

- Kako se kod većine ljudi razvije alergija na pelud više biljaka, simptomi nerijetko traju od polovice travnja do početka srpnja i ponovo na jesen, kad počne razdoblje cvata ambrozije. Najčešći simptomi peludne alergije su kašljucanje, kihanje, svrbež i curenje nosa, te neprohodan nos, uz nazalni govor. Riječ je o tzv. alergijskom rinitisu, ili peludnoj hunjavici. Ponekad se može se javiti i privremeni gubitak njuha. Oči vas svrbe, peckaju „žuljaju" i suze, a često se javljaju i podočnjaci zbog povećanog dotoka krvi. Ako su simptomi jako izraženi, osoba može postati letargična i dekoncentrirana, imati problema sa spavanjem, pa i na poslu, ili u druženju s ljudima - upozorava sugovornica.

Osim toga, dodaje, uslijed alergije može se razviti i alergijska astma, koju prati otežano disanje i tada se obavezno treba javiti liječniku za pomoć. Iako se alergije često ne mogu potpuno izliječiti, jačanjem imuniteta, prije svega pravilnom i kvalitetnom prehranom. Standardna terapija kod izraženih simptoma preporuča uzimanje antihistaminika, a kod težih oblika alergija i primjenu kortikosteroida. Nerijetko se primjenjuju imunoterapija i desenzibilizacija, a pogotovo fitoterapija i homeopatske metode, dok se posljednjih 50-ak godina u svijetu u liječenju alergija primjenjuje i biorezonantna terapija.

- Dobro je imati na umu da se najbolji učinak postiže ako s jačanjem imuniteta započnemo nekoliko mjeseci prije pojave prvih simptoma alergije, još u siječnju, ili tijekom veljače, ali i da s korištenjem biljnih pripravaka kojima ponekad liječimo simptome ipak trebamo biti oprezni. Naime, mnogi od njih mogu donijeti veliko olakšanje, no na neke možete biti i alergični, što u početku može dovesti i do pogoršanja simptoma, upozorava dr. Jelić. Zato ih koristite oprezno: Započnite s manjim količinama bilja, ili jednom do dvije kapi eteričnog ulja, pa postupno povećavajte, savjetuje sugovornik.

Kako na peudnu alergiju i njene simptome djeluje pojedina terapija?

Imunoterapija, ili hiposenzibilizacija: Podrazumijeva ubrizgavanje tvari koja izaziva alergiju u minimalnoj količini pod kožu, ili se uzima u obliku kapi ili tableta. Na taj se način imunološki sustav postupno privikava na alergen i s vremenom više ne reagira na njega kao na prijetnju za organizam, pa nema ni stvaranja antitijela immunoglobin E koji „hvataju“ alergene stvarajući histamin, koji je ključan za nastajanje alergijske reakcije. Jedna od metoda hiposenzibilizacije može biti i konzumacija meda s lokalnog područja na kojem živite, jer sadrži i polen biljke na koju ste alergični. S vremenom se može dogoditi da organizam prestane reagirati na pelud te biljke, no u međuvremenu se mogu javiti i snažniji simptomi alergije, pa budite vrlo oprezni: svakako se posavjetujte s liječnikom i započnite s vrlo malim količinama meda. Osim toga, prije konzumacije meda svakako bi trebalo provjeriti da niste alergični na pčelinje proizvode.

Desenzibilizacija: podrazumijeva davanje malih količina alergena u obliku cjepiva, što nakon nekog vremena također dovodi do toga da se organizam prestane boriti protiv tvari koju je prepoznavao kao neprijatelja. No, terapija je dugotrajna, može trajati tri do pet godina, pri čemu se pacijent svakih 4 do 6 tjedana podvrgava injekcijama, pa ju pacijenti ponekad ne odrade do kraja i nema odgovarajućih efekata. Također, terapija u nekim slučajevima nije učinkovita i možda neće do kraja riješiti alergiju, već samo ublažiti simptome.

Fitoaromaterapija: Naglasak je na jačanju imuniteta i ublažavanju simptoma, pa se zapravo ne liječi uzrok alergije. U nekim slučajevima biljni pripravci mogu donijeti veliko olakšanje simptoma, posebno kod peludne hunjavice, na primjer, no treba biti oprezan, jer na neke od biljaka možemo biti i alergični, što može dovesti i do pogoršanja simptoma. Zbog toga na savjetovanju o terapiji sa fitoaromaterapeutom obavezno treba istaknuti ako znamo da smo alergični na neke biljke ili namirnice.

Homeopatija: Koncentrira se na jačanje imuniteta i obrambenog sustava organizma, što postupno može dovesti do toga da tijelo „prepozna“ da mu alergijska reakcija na nešto što je do tada prepoznavalo kao alergen zapravo nije potrebna. Ako se usmjerite samo na liječenje simptoma, to ne rješava uzrok alergije, zato je dobro posavjetovati se s homeopatom o zdravlju općenito te zatražiti i preporuke za jačanje imuniteta.

Biorezonantna metoda: U svijetu se koristi već 50-ak godina i prema dijelu svjetske literature uspješna je u ublažavanju simptoma i do 87%, kaže dr. Jelić. U mnogim slučajevima alergije se nakon terapije i povlače. Ipak, valja upozoriti da je službena medicina prilično skeptična prema ovoj metodi, te da joj se najčešće zamjera nedostatak dokaza o izliječenju.

Pravilna i kvalitetna prehrana koja sadrži važne nutrijente štiti i od alergija

- Raznovrsna i svježa hrana je jedan od najbitnijih uvjeta za održavanje imuniteta, jer se njegovi dijelovi stvaraju i obnavljaju upravo kroz kvalitetne nutrijente iz kvalitetnih namirnica. Pošto se radi o izuzetno osjetljivom i složenom sustavu, potrebni su što bolji sastojci za njegov rad, posebno kvalitetne aminokiseline od kojih se sastoje mnogi imunološki spojevi, te vitamini, minerali, omega3 i bioflavonoidi, koji služe kao antioksidansi, kofaktori i gradivo u nebrojenim imunološkim procesima. Najbolji izvor navedenih spojeva je hrana koja je rasla u skladu s prirodom, sezonska, bez ubrzivača rasta i koja je rasla na pravom Suncu i zemlji, te pripremljena tako da nutritivno bude što kompletnija i velika prevencija mnogih imunoloških poremećaja, u koje spadaju i alergije - ističe Goran Smirčić, nutricionist i fitoaromaterapeut iz Rijeke.

Briga o imunitetu, dodaje, ne počinje kada smo bolesni, nego dok smo još zdravi, a najbolji rezultati se postižu dobrim promišljanjem i izborom kvalitetnih namirnica te pripremanjem hrane u kućnim uvjetima.

- Uz kvalitetnu prehranu, u prvu liniju obrane organizma spada i općenito zdrav stil života: Prestanite pušiti, smanjite unos zasićenih masti i šećera iz prerađene hrane i umjetnih sokova, te smanjite unos alkohola. Vrlo je važn o i redovito vježbati, jer redovno vježbanje podiže raspoloženje i aktivira hormone koji „brane“ organizam od bolesti - ističe Ksenija Krajina Pokupec.

Naglašava kako zdravlju u velikoj mjeri pridonosi i dovoljno kvalitetnog sna, pa je za snažan imunitet vrlo važno uspostaviti i dobar ritam spavanja. Povremeno, imunitet možemo ojačati i dodacima prehrani, no prednost treba dati prirodnim preparatima i prije primjene uvijek je dobro posavjetovati se s liječnikom ili ljekarnikom. Naime, za zdravi imunitet vrlo je važna ravnoteža svih nutritijenata, pa prije nego što se odlučite za neki dodatak, na temelju određenih simptoma ovažno je procijeniti koji vitamin ili mineral organizmu nedostaje, upozorava sugovornica.

Nutritijenti važni za snažan imunitet (pripremio Goran Smirčić)

Vitamin C

- Vrlo je važno tijekom čitave godine kroz prehranu osigurati određene vitamine i minerale, prvenstveno C vitamin (L-askorbinska kiselina), koji je vrlo potentan antioksidans, koji jača imunološki sustav, sudjeluje u prevenciji i liječenju astme, ubrzava zacjeljivanje rana i organskih tkiva uopće, te se koristi kao dodatna terapija kod nekih oblika karcinoma, ističe naš sugovornik. Prirodni izvori C vitmina su šipak, crne ribizle, trešnje, citrusi, lisnato povrće, paprika, kupus i kiwi, pa je važno uvrstiti te namirnice u svakodnevnu prehranu, ističe Smirčić.

Vitamini B kompleksa

Vitamini B-kompleksa izvanredno djeluju na zdravlje živčanog sustava, koji može biti pogođen imunodepresijom, pa su također važan sastojak dnevnog menija. Potrebne količine tog vitamina mogu se osigurati kroz prehranu, a dobar izvor B vitamina su raznovrsno zeleno povrće i voće.

Vitamin A

- I vitamin A je odličan pomagač kod zaraznih bolesti, a njegova prednost su rezerve u jetri. Ipak, dobro je uzimati namirnice koje su bogate tim vitaminom: jetra, maslac, sirevi, žutanjak, punomasno mlijeko, te riba. Vitamin E Vitamin E je također vrlo potentan antioksidans i pomagač imunološkom sustavu. Njegovi izvori su uglavnom ulja (suncokret, pšenične klice, kukuruzne klice), te orašasti plodovi i mlijeko, ističe Goran Smirčić.

Selen

- Selen je važan mikroelement koji sudjeluje u smanjivanju oksidativnog stresa, jer je dio enzima glutation-peroksidaze. Osim toga, vrlo je bitan u smanjivanju toksičnosti nekih teških metala, što je također uloga imunološkog sustava. Prirodni izvori su losos, zob, školjke, suncokret, smeđa riža, naranča, ječam, kokos, češnjak i svinjska mast, ističe Smirčić.

Cink

Cink sudjeluje u radu imunološkog sustava i čitavog niza reparatornih procesa u tijelu, te enzimatskih aktivnosti, a prirodno ga dobivamo iz mesa, pivskog kvasca, soje, sjemenki bundeve, sireva i graška, ističe nutricionist.

Omega3 kiseline

- U priči o snažnom imunitetu nepravedno se zaboravlja uloga omega3 masnih kiselina, koja se nalazi u imunološkim strukturama kao gradivna jedinica i djeluje protuupalno, što je još jedna vrlo bitna uloga imunološkog sustava.

Fitoaromaterapija: Naoružajte se uljem crnog kima i čajevima koji umiruju histaminsku reakciju

- Kad se alergija pojavi, provodi se uobičajena terapija antihistaminicima, kapima za nos koje smanjuju edem sluznice nosa i olakšavaju disanje, a u slučaju jačeg kašlja, ili otežanog disnja, u terapiju se uvode i bronhodilatatori (lijekovi protiv spazma bronha) i ekspektoransi (za iskašljavanje). No, na osnovu dugogodišnjeg iskustva s pacijentima mogu preporučiti i terapiju biljem: čaj od koprive, kamilice, bazge, sljeza, imele ili nevena, šipka i hibiskusa. Te biljke potiču obrambene snage organizma i čiste tijelo znojenjem, djeluju protuupalno i protualergijski, te obogaćuju organizam C vitaminom i flavonoidima - ističe Ksenija Krajina Pokupec.

Dodaje kako čaj i kapi na bazi nevena, imele, koprive, maslačka, kamilice i breze čiste krv od alergena, smanjuju i umiruju histaminsku reakciju koja dovodi do alergije, te podižu imunitet, a možemo ih koristiti tako da u litru čaja dodamo 50 do 150 kapljica biljne tinkture i popijemo tijekom dana.

- Jedan od najbržih imunostimulatora je tinktura ili SIPF/EPS (oznaka za integralne ekstrakte i otopine koji se na tržištu mogu pronaći kao kapi, tinktura ili u kapsulama) supertinktura ehinaceje. Osim što je ugodnog okusa, ona vrlo brzo djeluje povećanje imunološkog potencijala organizma. Spada u sredstva koja se uzimaju kratki period, maksimalno 6 tjedana, i dobra je za sezonske viroze. Tu je i ulje crnog kima, koji je imunomodulator (uravnotežuje rad imunosustava), te polisaharidi alfaglukan i betaglukan - ističe Goran Smirčić.

Dodaje kako se ulje crnog kima (Nigella sativa) sve više pokazuje kao odličan preparat za suzbijanje alergija. No, crni kim nije poput ehinaceje, koja brzo diže imunološke resurse, pa je potrebno dulje uzimanje (barem2 do 3 mjeseca) kako bi imao puni učinak. Ukratko, dobro ga je početi koristiti dva do tri mjeseca prije sezone peludnih alergija.

- Iz svoje prakse i na vlastitom primjeru mogu potvrditi da se radi o izuzetnom sredstvu za imunomodulaciju, pogotovo u borbi protiv alergija i astme. Crni kim modulira imunološki odgovor, što ga čini upotrebljivim u mnogim kroničnim bolestima, te nekim autoimunim procesima, no prije korištenja u tim slučajevima, treba se konzultirati sa stručnjakom - kaže naš sugovornik.

- Odrasle osobe mogu uzimati 25 kapi ulja crnog kima 2 do 3 puta na dan, dok je za djecu dovoljna doza od 10 kapi 2 puta na dan. Na tržištu postoje i kapsule, jer je ulje pomalo neugodnog okusa. No, ta neugodnost može se izbjeći i uzimanjem meda zajedno s uljem, ili uzimanjem ulja uz hranu - kaže Smirčić.

Dodaje kako u jačanju organizma mogu pomoći i eterična ulja čajevca, a ponekad i ravensare, koja svojom strukturom djeluju na imunitet, a ujedno uništavaju strane mikroorganizme. Uporaba je jednostavna; utrljajte 2-3 kapi eterčnog ulja na stopala prije spavanja i obucite čarape. Na tržištu postoje i oleokapsule (kapsule sa uljnim medijem) koje sadrže eterična ulja za oralnu uporabu, pa ponekad možemo koristiti i njih, dodaje sugovornik.

Detoks jetre dva puta godišnje može ublažiti alergije

- Fitoterapijska tradicija pokazuje da i drenaža jetre dva puta godišnje (na proljeće i u jesen) donosi veliko olakšanje kod osoba sa sezonskim alergijama - ističe Goran Smirčić. Dodaje kako se u tom slučaju se koriste klasična fitoterapijska sredstva poput SIPF/EPS artičoke, velikog čička ili maslačka, te dulja uporaba čaja od lista koprive.

- Uz pravovremeno uzimanje ulja crnog kima, postoji velika mogućnost da simptomi alergija budu maksimalno suprimirani. No, treba imati na umu da drenažu jetre ne smijemo provoditi kod oštećenja jetre ili kod korištenja nekih lijekova, pa se uvijek prije takvog tretmana treba savjetovati se sa stručnom osobom - upozorava naš sugovornik.

TOP Savjeti za ublažavanje simptoma peludnih alergija (pripremili Ksenija Krajina Pokupec i Goran Smirčić)

Hidrolati liječe konjuktivitis

U slučaju konjunktivitisa na oči se stavljaju oblozi od hidrolata rimske i germanske kamilice i mirte – nakapajte ih na čistu vatu i držite neko vrijeme na očima. Dobro rješenje može biti i nekoliko kapi hidrolata lavande. Alfa bisabolol, kamazulen i 1,8 cineol djeluju protuupalno, protualergijski i umirujuće, kao „malo čudo" u rješavanju alergijskih problema kože i očnih vjeđa, kaže Ksenija Krajina Pokupec. Kod alergijske nadraženosti očiju može se koristiti i blagi čaj od kamilice ili stolisnika, dodaje Smirčić.

Fiziološka otopina za higijenu nosa

Ispiranje nosne sluznice može biti vrlo korisno, jer tako možemo ukloniti čestice peludi ili prašine iz nosa, pa tako i umiriti alergijsku reakciju. Dobar izbor je fiziološka otopina, koju možete pripremiti i sami: U malo prokuhane vode otopite pola žličice soli te vrlo malo sode bikarbone i uz pomoć bočice za kapanje u nos, ili kapaljke, ispustite nekoliko kapi u nos. Djelovanje otopine bit će još efikasnije ako redovito ispirete nosnice uz pomoć Neti posude. No, ljudi koji imaju astmu svakako trebaju izbjegavati taj postupak.

I bijeli sljez čisti nos

Nos se može čistiti biljnim kapima na bazi korijena bijelog sljeza: 2 žličice sljeza namočiti preko noći u šalici hladne vode, ujutro ga procijediti i kapati u nos, obilno i što ćešće. Već upaljene nosnice potapkajte rupčićem namočenim u ohlađeni čaj od kamilice i premažite mašću od kadulje i propolisa (uz uvjet da niste alergični na propolis). Ova terapija prevenirat će i moguće glavobolje, zato što kroz začepljen nos i sinuse ne dolazi dovoljno zraka u cjelokupno područje glave, odnosno mozga, kaže dr. Pokupec.

Puzajući miloduh ublažava rinitis

- Kod alergijskog rinitisa može se inhalirati eterično ulje puzajućeg miloduha (obavezno puzajući varijetet jer obični miloduh nema to djelovanje i može biti toksičan), da bi se olakšalo disanje. Uz to, potebno je odmah početi sa uzimanjem SIPF/EPS integralne otopine lista crnog ribiza, 5 ml 3 puta na dan, u toku 5-7 dana. Također, trebalo bi početi s korištenjem ulja crnog kima za dulje djelovanje, savjetuje Goran Smirčić.

Kamilica i crni ribizl protiv alergijskog kašlja

Kod suhog alergijskog kašlja dobro je piti čaj od kamilice i početi s uzimanjem SIPF/EPS lista crnog ribiza. Uz to, potrebno je početi sa uzimanjem ulja crnog kima, savjetuje Smirčić.

ČAJ PROTIV ALERGIJE

Plod šipka 20g Cvijet lipe 15g Cvijet bazge 15g Majčina dušica 10g Cvijet kamilice 10g Plod anisa 10g List metvice paprene 10g Cvijet nevena 5g Cvijet crnog sljeza 5g Priprema: Na litru hladne vode dodati 2 jušne žlice čaja. Kad zakuha, ostavite da lagano vrije jednu minutu, pa stavite na stranu 5 minuta i procijedite. Pripremljeni čaj popijte kroz dan. Ovaj recept s vremenom se mijenja, odnosno prilagođava osobi, ovisno o simptomima, pa ako osjetite da se neki simptomi ne povlače, potražite savjet aromaterapeuta.

Čaj od koprive

Čaj od koprive djeluje kao anti-histamin i smanjuje tjelesnu proizvodnju histamina. Kopriva sadrži i mnogo drugih korisnih hranjivih tvari kao što je željezo. Dodajte nekoliko kapi limuna, kako bi se željezo bolje apsorbiralo, što će pomoći jačanju imunološkog sustava i uspostavljanju ravnoteže u organizmu i kad je riječ o odgovoru na alergene.

I češnjak koristan u borbi protiv alergija

- Češnjak se vrlo često koristi kod tretmana alergija i imuniteta uopće. Aliini i vrlo kompleksan nutritivni i biokemijski sastav čine češnjak izuzetnom nutritivnom bombom. Korisno je pojačati njegov unos u neprerađenom obliku (salate), ili napraviti tinkturu u rakiji ili 40% alkoholu - kaže Goran Smirčić.

- Bočicu od 2dcl do trećine napunite domaćim češnjakom i prelijte rakijom ili alkoholom. Ostavite da odstoji tijekom 40 dana, uz povremeno mućkanje, pa procjedite kroz krpu. Pije se 10 kapi dvaput na dan, ili po uputi stručnog fitoterapeuta - kaže Smirčić.

Osobe koje su na terapiji imunosupresivima, obavezno se moraju posavjetovati se sa stručnjakom prije upotrebe preparata od češnjaka kako ne bi došlo do interakcije s biljnim preparatima, dodaje.

Homeopatija – Pripravci za jačanje imuniteta trebaju biti prilagođeni stanju organizma

Homeopatija pruža vrlo učinkovitu i brzu pomoć u ublažavanju simptoma alergije, a i prije pojave peludne alergije odgovarajućim homeopatskim pripravkom možemo ojačati obrambeni mehanizam organizma i tako prevenirati pojavu simptoma, ističe homeopatkinja Irena Brbić iz tvrtke Integrative Health Center d.o.o.

Iako se mnogi homepatski pripravci mogu kupiti u slobodnoj prodaji, ljekarnama ili trgovinama zdravom hranom, uvijek je dobro prethodno se posavjetovati s educiranim homeopatom.

- Imunitet jačaju individualno propisani pripravci, koje zovemo konstitucijski, jer će ojačati naše sadašnje stanje i tako prevenirati pojavu budućih bolesti. No, homeopatija podrazumijeva jačanje organizma prepoznavanjem simptoma koji se javljaju od rođenja – pa i prije – što odgovara nekom obrascu koji ćemo naći u mineralu, biljci ili životinji. Kada mi netko govori o svojim simptomima, često „iznenadim“ tu osobu nekim podpitanjem, tako da se čudi kako sam mogla znati za određene probleme. Znam, jer prepoznajem obrasce - pojašnjava homeopatkinja.

- Tako, na primjer, nije slučajno da osoba ima žudnju prema ledu, ili otvara prozore u toplim prostorijama. Liječnici ne prate takve simptome, ali mi homeopati da, i to je razlog zbog kojega svaka osoba ima „svoj“ lijek koji služi jačanju imuniteta - pojašnjava Irena Brbić.

Konkretniju preporuku može dati samo kad se radi o vrlo akutnom stanju, te kad je intenzitet simptoma takav da može upućivati na jedan ili dva homeopatska lijeka, međutim da biste se zaista izborili protiv određenog problema, uvijek treba zagrebati dublje, dodaje.

Homeopatski pripravci koji pomažu ublažiti simptome peludnih alergija

EUPRHRASIA (poznata u narodu pod imenom vidac), je pripravak koji je indiciran kada osoba većinu simptoma doživljava kao alergijski konjunktivitis. Oči peku dok suze, što se pogoršava na vjetru i na otvorenom, a iz nosa curi obilna sluz. Simptomi se pogoršavaju u ležećem položaju. Kapci mogu biti otečeni. Kašalj se javlja posebice danju.

ALLIUM CEPA (crveni luk), je pripravak koji je indiciran kada iz nosa obilno curi, a sluz je pekuća, što uzrokuje crvenilo oko nosa. Oči također obilno suze, što uzrokuje svrbež posebno na otvorenom zraku, međutim suze ne peku (za razliku od simptoma kod kojih je indicirana EUPHRASIA). Simptomi se pogoršavaju za vrijeme hladnog i vlažnog vremena. Nerijetko se javlja i glavobolja, pogoršana u toploj prostoriji, a mogu se javiti i kašalj i promuklost. Osobe obično vole jesti crveni luk, posebice svježi.

SABADILLA (ječmić) djeluje snažno na sluznicu nosa i suzne žljezde kod peludne groznice. Odgovara osobama osjetljivima na hladnoću kod kojih se javljaju snažne, spastične i česte navale kihanja, nakon čega im obilno i vodenasto curi nos. Česte navale kihanja uzrokuju glavobolju u čeonom dijelu. Očni kapci peku, crveni su a mogu biti i natečeni. Te osobe ne žeđaju, a topla hrana i pića im poboljšavaju simptome kao i utopljavanje tijela.

WYETHIA (otrovni korov) je vrlo djelotvoran ako se peludna groznica javlja uz svrbež iza nosa, ili na nepcu. Osjećaj škakljanje stvara suhi kašalj. Grlo je natečeno sa stalnom željom za gutanjem sline, ali s poteškoćama u gutanju.

AMBROSIA je vrlo popularan homeopatski potencirani pripravak od istoimene biljke. Slika simptoma je slična onoj kod Euphrasije, a specifičnost je da su simptomi nastupili nakon izlaganja peludi ambrozije. Oči svrbe i suze, grlo je nadraženo i disanje može postati astmatsko. Nos je zaštopan.

Aromaterapija – Korisna za podizanje energije i koncentracije te ublažavanje simptoma

Aromaterapija sama po sebi neće utjecati na to da se riješi uzrok alergije, no može biti vrlo korisna za ublažavanje simptoma alergijskog rinitisa, protiv glavobolje te za podizanje energije i koncentracije u vrijeme kada smo izmoreni napadima alergije. Možete koristiti uljne lampice, difuzere, kapnuti malo ulja u posudice s vodom na radijatorima, ili inhalirati nad toplom kupkom u posudi ili u kadi, odnosno kapnuti ulje na maramicu kroz koju ćete povremeno udahnuti ili ju postaviti u blizini jastuka.

No, budite jako oprezni s količinom ulja. U inhalacijskim kupkama, na primjer, uvijek započnite s jednom kapi ulja u dosta vruće vode, pa ako se osjećate ugodno nakon nekoliko minuta dodajte još jednu kap. U većini ostalih slučajeva dovoljno je kapnuti dvije do tri kapi, a ako ulje koristite za kupku u kadi, imajte na umu da ga je uvijek dobro pomiješati s nekim baznim uljem, primjerice bademovim, ili mlijekom, kako ne bi iziritiralo kožu.

Eterična ulja protiv hunjavice

Kao prvu pomoć za ublažavanje simptoma alergijske hunjavice mogu se primijeniti eterična ulja puzajući varijetet miloduha (Hyssopus officinalis var. decumbens) i rimska kamilica (Anthemis nobilis). Ta ulja imaju antialergijsko djelovanje, a preporučuje ih se nakapati na maramicu ili blazinicu i inhalirati nekoliko puta dnevno u trajanju od par minuta. U slučaju začepljenog nosa na maramicu možete nakapati i malo ulja metvice, ili eukaliptusa.

Za energiju i pamćenje

Za podizanje koncentracije, podizanje energije i bolje pamćenje koriste se eterična ulja limuna, grejpa, ružmarina 1,8 cineol, zatim naranče i paprene metvice, koja osim što će razbistriti um i podići energiju, dezinficirati će prostor, a ujedno ga ispuniti osvježavajućim mirisom. Dobro ih je koristiti tako da par kapi kapnemo na maramicu s koje eterično ulje možete udisati direktno, ili ju ostaviti na radnoj površini da lagano isparava.

Topla kupka ili mirisni tepih

Nekima pomaže inhalacija u prostoru u kojem se zadržavaju, ili u kupkama. Da biste pripremili kupku, nekoliko kapi eteričnog ulja eukaliptusa ili lavande, bora ili jele, mandarine, ili mirte, na primjer, dodajte u malo meda, mlijeka, vrhnja ili soli, pa promiješajte i dodajte vodi za kupanje. Osim toga, eterična ulja možete pokapati i po tepihu prostorije u kojoj najviše boravite, ali i na svoje papirnate rupčiće za nos, ističe dr. Ksenija Krajina Pokupec.

TOP 10 savjeta koji donose olakšanje u sezoni alergija

1. Držite zatvorene prozore u vrijeme sezone cvatnje i nastojte ne izlaziti u vrijeme kada je konentracija peludi najveća tijekom dana – to je rano ujutro, odnosno općenito prijepodne, dok je koncentracija najmanja nakon kiše.

2. Slobodno vrijeme provodite u planinama ili na moru (na visinama iznad 1000 metara nadmorske visine), jer nema zagađenja i cvatnje.

3. Prije izlaska iz kuće, sluznicu nosa namažite nevenovim uljem, da biste ju zaštitili od utjecaja alergena. Kad izlazite, nosite sunčane naočale i šešir, da zaštitite oči i lice od alergena.

4. Presvucite se nakon dolaska kući i perite odjeću u perilici, no izbjegavajte korištenje previše praška i omekšivača. Ne sušite rublje izvan kuće ili zatvorenih balkona.

5. Perite kosu svaki dan nakon povratka kući, a što češće i ruke. Koristite šampone i sapune bez konzervansa i kemijskih dodataka, već one na bazi prirode.

6. Redovito četkajte i perite kućne ljubimce jer oni također skupljaju pelud.

7. Tijekom sezone peludi ne sušite i ne zračite posteljinu na zraku i češće ju perite, pogotovo jastučnice, te češće usisavajte tepihe.

8. U sezoni alergija uzimajte veću količinu C vitamina, kroz sokove limuna, jabuke i bazge. C vitamin djeluje detoksikacijski i kao antihistaminik, te podiže imunitet. Osim toga, pojačava resorpciju kalcija te njegovo djelovanje. Neizostavni dio terapije protiv peludne hunjavice su i šumeće tablete kalcija.

9. E vitamin iz integralnih žitarica i orašastih plodova te sjemenki uljarica, ima antihistaminska i antialergijska svojstva. Pojačajte njihov unos, to će pomoći u smanjenju simptoma alergije.

10. Ne konzumirajte namirnice koje imaju križnu reakciju s antigenima peluda ambrozije (pelud ambrozije i konzumacija banane, čaja od kamilice, krastavca, artičoke, kivija, dinje, lubenice, sucokreta; ili pelud pelina i konzumacija celera, peršina, jabuke, kivija, kikirikija, lješnjaka, suncokreta).