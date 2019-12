Najviše je milijardera rođeno u ovom horoskopskom znaku

Novac nije sreća, ali ga je lijepo imati, a čini se kako astrologija ima velik utjecaj na to kolike su šanse da se neko obogati. Naime, dok je vještina upravljanja financija nekome urođena, drugima je raspolaganje novcem ili pak njegovim zadržavanjem u džepu teška muka. Te se stvari uče i kroz obiteljske primjere, no odnos prema novcu u velikoj je mjeri zadan i karakterom te samim horoskopskim znakom.

To se može potkrijepiti i statističkim dokazima - o raspodjeli bogatstva među pripadnicima Zodijaka, odnosno prema konkretnom broju milijardera s Forbesove liste najbogatijih među njima.

Prema listi, najviše je milijardera rođeno u znaku Vage, dok je najmanje Strijelaca i Jaraca. Pogledajte cijelu listu i kako općenito raspolažu s novcem, jer milijarderi nisu nužno oni koji znaju štedjeti - već oni koji znaju i riskirati da bi zaradili velike svote.

1. Vaga: 27 milijardera (Stefan Persson, Alice Walton, Alexey Mordashov)

Foto: Wikipedia

Diplomatski nastrojeni, pošteni, društveni i kooperativni pripadnici ovog znaka imaju odlične predispozicije za bogatstvo. Cilj im je u svaki segment života unijeti ravnotežu, pa tako i u financije. Rado troše na umjetnička djela, fina vina, hranu i putovanja, a rado kupuju i skupe poklone. No imaju dobar nos za investicije, što objašnjava zašto su prvi na top listi milijardera.

2. Ribe: 22 milijardera (Bernard Arnault, Rupert Murdoch, Michael Dell)

Pripadnici ovog znaka također imaju dobru intuiciju, a istovremeno su mudri, nježni i umjetnički nastrojeni. Iako lako ulaze u minuse na računu, jednako lako i izlaze, a novac im nije najvažnija stvar na svijetu. Do velikog bogatstva najčešće dolaze neočekivano, a vrlo im je važno da kraj sebe imaju nekog tko im pomaže s praktičnim savjetima i svojom prizemljenošću, bilo da je riječ o partneru ili financijskom savjetniku.

3. Rak: 20 milijardera (Elon Musk, Charlene de Carvalho-Heineken, Li Ka-shing)

Foto: Hannibal Hanschke/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Pripadnici ovog znaka imaju jako razvijenu maštu, što im omogućava da priliku za zaradu vide tamo gdje je drugi ne vide. Istovremeno su uporni u ostvarenju ciljeva, ali i skloni manipulacijama, pa znaju kako se obogatiti i zadržati bogatstvo. U trošenju se teško kontroliraju ako vide nešto što im se sviđa. Spremni su naporno raditi, čak i posao koji ne vole samo da bi si osigurali dobar život. Nisu skloni financijskim rizicima.

4. Bik: 20 milijardera (Mark Zuckerberg, Susanne Klatten, David Koch)

Foto: Wiktor Dabkowski/DPA/PIXSELL

Pripadnici ovog znaka imaju sve osobine koje im omogućuju da se obogate - od upornosti i praktičnosti do stabilnosti i razumnosti. Ipak, znaju biti tvrdoglavi i posesivni. Spremni su odricati se od brojnih stvari zbog materijalne sigurnosti, a često dugo ostaju na jednom radnom mjestu ako ono pruža sigurne i redovite prihode. Uvijek imaju crni fond, no znaju si priuštiti i uživanje.

5. Lav: 20 milijardera (Sergey Brin, Francois Pinault, Larry Ellison)

Foto: Wikipedia

Kreativni i strastveni pripadnici ovog znaka u duši su kockari, privlači ih luksuz i sve što se može kupiti novcem. Puno troše na odjeću i ostavljanje dobrog dojma, ali prilično su velikodušni te daruju one koje vole. Kad nemaju novca postaju tjeskobni i zabrinuti, no štednja je rijetko njihov izbor osim ako nemaju velik cilj pred sobom.

6. Škorpion: 16 milijardera (Bill Gates, Laurene Powell Jobs, Wang Jianlin)

Foto: Reuters/PIXSELL/twitter

Pripadnici ovog znaka u izgradnji svojih financija koriste izoštrene instinkte. Skloni su oslanjati se na tuđe resurse i rad, uvjereni kako oni to znaju "oplemeniti". Strpljivo čekaju trenutak za velike financijske odluke, a često taje informacije o svojim primanjima i bogatstvu.

7. Blizanci: 15 milijardera (David Thomson, Jim Walton, Len Blavatnik)

Foto: WESLEY HITT

Pripadnici ovog znaka u financijama su vrlo impulzivni, a kad nešto kupuju završe s hrpom stvari koje zapravo nisu trebali. No oni to ne doživljavaju kao problem. Njihovi mnogobrojni interesi razlog su zbog kojih često mijenjaju poslove i financijske projekte, no kako nemaju straha za egzistenciju to najčešće nekako ispadne dobro. Budući da su inteligentni i snalažljivi, i u crnim vremenima imaju aduta u rukavu.

8. Ovan: 15 milijardera (Mukesh Ambani, Larry Page, Amancio Ortega)

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Pripadnici ovog znaka poznati su kao ljudi kojima je cilj zaraditi za dobar život, no novac nikad ne upravlja njihovim životom. Od novca im je potrebnija dinamična i izazovna karijera, a ako uz nju dođu i dobri prihodi, tada su presretni. Štednja im predstavlja problem jer su podosta nagli te ne vode strpljivo svoje financije. Isto tako, skloni su rizicima, osobito ako se smiješi brza zarada. Na njihovu sreću, većinom im se to ne obije u glavu.

9. Vodenjak: 12 milijardera (Michael Bloomberg, Tadashi Yanai, Carlos Slim Helu)

Foto: Henning Kaiser/DPA/PIXSELL

Nezavisni, originalni i progresivni, pripadnici ovog znaka najčešće se obogate na svojim osebujnim idejama kojih se nitko prije nije sjetio. Nisu osobito materijalni tipovi, odnosno novac im nije od presudne važnosti, jer su po prirodi sanjari te se zanose visokim ciljevima, a sretni su ako uz to dođe i novac. Skloni su davati novac u dobrotvorne svrhe, posuđivati ga i praštati dugove, a nisu osobito praktični ni štedljivi.

10. Djevica: 11 milijardera (Warren Buffett, Jack Ma, Jorge Paulo Lemann)

Foto: AFP/PIXSELL

Imaju čitav niz osobina zbog kojih su predodređeni za uspjeh - od logičnosti i praktičnosti do upornosti. Ipak, pretjerano zamaranje i kritičnost im često predstavlja prepreke na tom putu. Pripadnici ovog znaka pomno proučavaju cijene, uspoređuju, kupuju na popustima i ne troše na ono što misle da je nepotrebno. Štede za budućnost i mirovinu, a ako nemaju novca u crnom fondu osjećaju se izgubljeno. Nerado investiraju i ulaze u rizike, a financijska strategija im je vrlo konzervativna. Ipak, na hrani i zdravlju nikad ne štede.

11. Strijelac: 8 milijardera (Abigail Johnson, David i Simon Reuben)

Foto: wikimedia commons

Pripadnici ovog znaka su velikodušni, idealistički nastrojeni i imaju odličan smisao za humor. Nažalost, poznati su i po davanju obećanja koja teško mogu ispuniti te su vrlo nestrpljivi, zbog čega teško akumuliraju bogatstvo. Omiljena uzrečica im je "već će nekako biti", a urođeni optimizam ne dopušta im da previše brinu oko egzistencije. Novac rado troše na stvari koje smatraju da su im korisne, ali i na zabavu.

12. Jarac: 8 milijardera (Jeff Bezos, Vladimir Potanin, Joseph Safra)

Foto: Regina Wagner/DPA/PIXSELL

Pripadnici ovog znaka poznati su kao odgovorni, puni samokontrole i istaknuti vođe. No u poslovnom smislu su vrlo rigorozni, patronizirajući i sveznalice, a teško se odvajaju od novca i investiraju, zbog čega često imaju novca, ali ga ne množe. Sigurna egzistencija i dobar posao za njih su dvije najvažnije stvari na svijetu. Troše na vrijedne stvari, ulažu u nekretnine i sve što ima trajnu vrijednost, a na privlačnost luksuza kao statusnog simbola su imuni.

