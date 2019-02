Nakon 17 pobačaja u 6 godina, maternica joj tanka kao papir

Uvijek na prvo mjesto treba staviti edukaciju mladih, kojima kontracepcija mora biti dostupna i treba ih poticati da se odgovorno odnose prema sebi i svome zdravlju. No ne bih anatemizirao pobačaj na primjeru djevojke koja je to učinila 17 puta u 6 godina, jer pobačaj sam po sebi nije opasan. Ako se izvodi po svim medicinskim pravilima, u sterilnim uvjetima i s propisno steriliziranim instrumentima, ne treba se bojati posljedica, komentira ginekolog dr. sc. Dubravko Lepušić iz KBC Sestre Milosrdnice priču o 27-godišnjoj Kineskinji koju su nazvali Xiao Ju, a koja je, kako piše Daily Mail, u 6 godina obavila 17 pobačaja.

Priča je prenijeta iz kineskog tiska, koji piše da je Xiao Ju već šest godina u stabilnoj vezi s mladićem s kojim se ne želi vjenčati i ne planira djecu, odnosno osjeća da ih nije spremna odgajati. To je i 17. put ponovila liječnicima koji su je pokušali nagovoriti da ovoga puta ipak zadrži dijete, tako da nisu imali izbora, čak ni nakon što su je upozorili da možda više neće moći imati djece, kaže voditeljica Odjela ginekologije u lokalnoj bolnici u Shiyanu, dr. Zhao Qin.

- Ovo je možda bila zadnja i najdragocjenija prilika za nju da postane majka - kaže liječnica te dodaje da je djevojčina maternica nakon tolikih zahvata postala tanka kao papir te je teško oštećena, zbog čega će ubuduće teško zatrudnjeti. Inače, Xiao Ju je sve pobačaje do sada obavila u istoj bolnici, pa ju tamo smatraju ''redovnom mušterijom'.

- Teško mi je to komentirati. Svakako je riječ o nekome tko nije odgovoran prema sebi, no tamo gdje zakaže edukacija i prevencija, takve se stvari događaju. Osobno sam se u praksi susreo sa slučajem Romkinje, koja je imala 19 pobačaja. To je njezina privatna stvar, ne bih to komentirao, osim što svakako treba naglasiti da ispred pobačaja uvijek mora biti edukacija i prevencija, odnosno kontracepcija - kaže dr. Lepušić.

Pa, iako sam pobačaj ne mora biti opasan za ženu, niti prepreka za trudnoću ubuduće, ako se nakon njega razviju infekcija maternice ili druge komplikacije, to može dovesti do problema s plodnošću.

Novije studije pokazuju da veći broj pobačaja povećava i rizik od problema u trudnoći. Tako je studija provedena među ženama u Engleskoj i Walesu 2012. godine pokazala da žene koje su imale tri ili više pobačaja imaju i do tri puta veću vjerojatnost da će dijete nakon toga roditi prerano, čak i prije 28. tjedna, dakle s vrlo malom porođajnom težinom i manjim izgledima za preživljavanje.

Oko 99 posto odraslih u Kini ne zna dovoljno o seksualnom zdravlju i zaštiti od trudnoće, a čak 44 posto studenata tvrdi da tijekom školovanja nisu imali predavanja o seksualnom zdravlju, kaže vodeći kineski seksolog Peng Xiaohui. Čini se da to pokazuje i ova priča. Djevojka i njen mladić navodno nisu koristili nikakvu kontracepciju tijekom šest godina veze. A djeca rođena izvan braka u Kini ne mogu dobiti osobnu iskaznicu, a samim time nemaju pravo na naknadu, niti na besplatno obrazovanje.

